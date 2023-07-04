Путін після заколоту "купує" лояльність силовиків, щоб утримати владу – NYT
Президент Росії Володимир Путін після заколоту намагається отримати більшу лояльність силовиків, щоб утримати владу.
Джерело: The New York Times
Деталі: NYT пригадує, що для збереження влади після заколоту Путін дозволив найманцям "Вагнера" та Євгену Пригожину "піти в Білорусь", а також осипав похвалами російських силовиків та відзначив "рішучість і мужність" військ РФ.
Крім того, щоб продемонструвати свою "любов до народу" під час кризи, Путін вперше за роки наважився потиснути руки своїм "прихильникам" і навіть поцілував молоду жінку в лоб.
Як повідомляє видання, немає підтвердження арешту причетних до заколоту або людей, близьких до Пригожина. Це різко контрастує з наслідками спроби державного перевороту в Туреччині 2016 року, коли протягом пів року було заарештовано близько 40 тисяч осіб.
Повідомлення про долю генерала Сергія Суровікіна, якого вважають близьким до Пригожина, були спекулятивними. Деякі з них, в тому числі від американських посадовців, свідчили, що він міг бути затриманий або заарештований. Водночас з’являлися заяви, що Суровікіна "незабаром відпустять", якщо взагалі затримували.
"Арешт генералів "кинув би армію в безлад", – сказав співрозмовник NYT, який знайомий з Путіним десятиліттями; він говорив на умовах анонімності, оскільки побоювався наслідків за обговорення чутливих питань.
Дослівно NYT: "Очевидна обережність стала ще одним свідченням того, що Путін, незважаючи на разючий гнів через те, що він називає "зрадою" Пригожина, тягнеться до звичного набору інструментів для утримання влади".
Більше деталей: Зокрема, Путін підвищує зарплати солдатам та співробітникам правоохоронних органів. Також, як повідомляє NYT, він пообіцяв надати більше зброї одному зі своїх найвідданіших керівників – голові Національної гвардії Віктору Золотову.
Водночас надання військовим і службам безпеки ще більших грошей і повноважень несе в собі певні ризики. Деякі експерти, з якими поговорило видання, припускають, що інші угруповання всередині них можуть "піддатися спокусі" і підняти інший заколот, послідувавши прикладу Пригожина.
Також аналітики припускають, що новий "акцент" Путіна на ще більшій лояльності силовиків може вплинути на ефективність Росії на полі бою: "Якщо принцип лояльності буде більш важливим, ніж ефективність, то не буде тих ризиків, які були пов'язані з заколотом. Але не буде і надії на більш ефективне функціонування системи".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
- Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
- Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
- Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".