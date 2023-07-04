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Путін після заколоту "купує" лояльність силовиків, щоб утримати владу – NYT

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 липня 2023, 16:43
Путін після заколоту купує лояльність силовиків, щоб утримати владу – NYT
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін після заколоту намагається отримати більшу лояльність силовиків, щоб утримати владу.

Джерело: The New York Times

Деталі: NYT пригадує, що для збереження влади після заколоту Путін дозволив найманцям "Вагнера" та Євгену Пригожину "піти в Білорусь", а також осипав похвалами російських силовиків та відзначив "рішучість і мужність" військ РФ.

Крім того, щоб продемонструвати свою "любов до народу" під час кризи, Путін вперше за роки наважився потиснути руки своїм "прихильникам" і навіть поцілував молоду жінку в лоб.

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Як повідомляє видання, немає підтвердження арешту причетних до заколоту або людей, близьких до Пригожина. Це різко контрастує з наслідками спроби державного перевороту в Туреччині 2016 року, коли протягом пів року було заарештовано близько 40 тисяч осіб. 

Повідомлення про долю генерала Сергія Суровікіна, якого вважають близьким до Пригожина, були спекулятивними. Деякі з них, в тому числі від американських посадовців, свідчили, що він міг бути затриманий або заарештований. Водночас з’являлися заяви, що Суровікіна "незабаром відпустять", якщо взагалі затримували.

"Арешт генералів "кинув би армію в безлад", – сказав співрозмовник NYT, який знайомий з Путіним десятиліттями; він говорив на умовах анонімності, оскільки побоювався наслідків за обговорення чутливих питань. 

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Дослівно NYT: "Очевидна обережність стала ще одним свідченням того, що Путін, незважаючи на разючий гнів через те, що він називає "зрадою" Пригожина, тягнеться до звичного набору інструментів для утримання влади". 

Більше деталей: Зокрема, Путін підвищує зарплати солдатам та співробітникам правоохоронних органів. Також, як повідомляє NYT, він пообіцяв надати більше зброї одному зі своїх найвідданіших керівників – голові Національної гвардії Віктору Золотову.

Водночас надання військовим і службам безпеки ще більших грошей і повноважень несе в собі певні ризики. Деякі експерти, з якими поговорило видання, припускають, що інші угруповання всередині них можуть "піддатися спокусі" і підняти інший заколот, послідувавши прикладу Пригожина.

Також аналітики припускають, що новий "акцент" Путіна на ще більшій лояльності силовиків може вплинути на ефективність Росії на полі бою: "Якщо принцип лояльності буде більш важливим, ніж ефективність, то не буде тих ризиків, які були пов'язані з заколотом. Але не буде і надії на більш ефективне функціонування системи".

Передісторія:

Теми: ПутінРосіяВагнерПригожин
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