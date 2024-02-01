ВРП зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира, який збив нацгвардійця

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 31 січня зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира, який на смерть збив на блокпості в Києві нацгвардійця.

Джерело: трансляція засідання, "Громадське", Київська міська прокуратура

Деталі: Член ВРП Віталій Саліхов запропонував зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою.

Реклама:

Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Крім того, Саліхов заявив, що наступного тижня йде у відпустку.

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.

31 січня Саліхову надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира щодо бажання долучитися до розгляду скарги, але член ВРП заявив, що все одно поки не може скласти висновок, адже зміст отриманих матеріалів йому невідомий.

ВІДЕО ДНЯ

Член ВРП заявив, що зупинення розгляду допоможе "зробити всі умови, щоб обʼєктивно розібратися з дисциплінарною скаргою, а не для того, щоб усунути від відповідальності" суддю Тандира.

Троє з п'яти членів палати підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи. Рішення ухвалили на період, необхідний для отримання запитуваної інформації.

Оновлено: Згодом столична прокуратура повідомила, що надала всі матеріали, які запитував член ВРП у дисциплінарній справі щодо судді Тандира: "Заява члена Другої дисциплінарної палати ВРП Віталія Саліхова про те, що "прокуратура тривалий час не надавала жодного документа" є не коректною".

В прокуратурі зазначили, що лист від Саліхова надійшов до прокуратури 17 січня 2024 року: "У листі він просив надати копію обвинувального акту щодо Тандира та письмовий дозвіл на розголошення даних досудового розслідування".

25 січня прокуратура надіслала Саліхову усі запитувані матеріали: завірені копії обвинувального акту, копію реєстру матеріалів розслідування та дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування.

У прокуратурі також зазначили, що скарга щодо Тандира надійшла до ВРП ще 7 червня 2023 року, а справу за цієї скаргою відкрили 10 січня 2024 року. Станом на 1 лютого 2024 року додаткових запитів від Вищої ради правосуддя не надходило.

Передісторія:

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.



Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві