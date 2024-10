Ізраїль завдав ударів у Бейруті по банках, пов'язаних з "Хезболлою"

Ліванські державні ЗМІ повідомляють, що Ізраїль наніс удари по філіях фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан", пов'язаної з "Хезболлою" та поблизу єдиного комерційного аеропорту країни.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ізраїльські військові попередили, що атакуватимуть квазі-банк, звинувативши його у фінансуванні операцій підтримуваного Іраном терористичного угрупування.

Реклама:

Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, багато з яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Hundreds of people are fleeing their homes tonight, there’s panic in #Beirut after #Israel announced widespread imminent strikes. Bombing in the capital and across the south of #Lebanon began less than 30 mins later and is ongoing. pic.twitter.com/YwE1g4VXOe