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Ізраїль завдав ударів у Бейруті по банках, пов'язаних з "Хезболлою"

Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 05:22
Ізраїль завдав ударів у Бейруті по банках, пов'язаних з Хезболлою
Бомбардування у Бейруті, фото з відкритих джерел

Ліванські державні ЗМІ повідомляють, що Ізраїль наніс удари по філіях фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан", пов'язаної з "Хезболлою" та поблизу єдиного комерційного аеропорту країни.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ізраїльські військові попередили, що атакуватимуть квазі-банк, звинувативши його у фінансуванні операцій підтримуваного Іраном терористичного угрупування.

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Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, багато з яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".

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За повідомленням NNA, один удар припав на територію аеропорту Бейрута. Комерційні літаки пролітали повз хмари диму в цьому районі, повідомляє кореспондент AFP після того, як побачив, як вони приземлилися в аеропорту на півдні ліванської столиці.

фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Передісторія: 

  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 
  • Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
  • 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • В кінці вересня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
  • 1 жовтня війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

ІзраїльЛіванБлизький Схід
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