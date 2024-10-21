Ізраїль завдав ударів у Бейруті по банках, пов'язаних з "Хезболлою"
Ліванські державні ЗМІ повідомляють, що Ізраїль наніс удари по філіях фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан", пов'язаної з "Хезболлою" та поблизу єдиного комерційного аеропорту країни.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Ізраїльські військові попередили, що атакуватимуть квазі-банк, звинувативши його у фінансуванні операцій підтримуваного Іраном терористичного угрупування.
Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомляє про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, багато з яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".
Hundreds of people are fleeing their homes tonight, there’s panic in #Beirut after #Israel announced widespread imminent strikes. Bombing in the capital and across the south of #Lebanon began less than 30 mins later and is ongoing. pic.twitter.com/YwE1g4VXOe— Leila Molana-Allen (@Leila_MA) October 20, 2024
За повідомленням NNA, один удар припав на територію аеропорту Бейрута. Комерційні літаки пролітали повз хмари диму в цьому районі, повідомляє кореспондент AFP після того, як побачив, як вони приземлилися в аеропорту на півдні ліванської столиці.
Передісторія:
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
- Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- В кінці вересня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
- 1 жовтня війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.