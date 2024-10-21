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Израиль нанёс удары в Бейруте по банкам, связанным с "Хезболлой"

Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 05:22
Израиль нанёс удары в Бейруте по банкам, связанным с Хезболлой
Бомбардировка в Бейруте, фото из открытых источников

Ливанские государственные СМИ сообщают, что Израиль нанес удары по филиалам финансовой ассоциации "Аль-Кард Аль-Хасан", связанной с "Хезболлой" и вблизи единственного коммерческого аэропорта страны.

Источник: The Times of Israel

Детали: Израильские военные предупредили, что будут атаковать квази-банк, обвинив его в финансировании операций поддерживаемой Ираном террористической группировки.

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Официальное Национальное информационное агентство Ливана сообщает об одиннадцати ударах по южным пригородам Бейрута, многие из которых были нацелены на "Аль-Кард Аль-Хассан".

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По сообщению NNA, один удар пришелся на территорию аэропорта Бейрута. Коммерческие самолеты пролетали мимо облака дыма в этом районе, сообщает корреспондент AFP после того, как увидел, как они приземлились в аэропорту на юге ливанской столицы.

 
Фото из открытых источников

Предыстория: 

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 
  • Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
  • 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • В конце сентября Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.
  • 1 октября войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

ИзраильЛиванБлижний Восток
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