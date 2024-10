Израиль нанёс удары в Бейруте по банкам, связанным с "Хезболлой"

Ливанские государственные СМИ сообщают, что Израиль нанес удары по филиалам финансовой ассоциации "Аль-Кард Аль-Хасан", связанной с "Хезболлой" и вблизи единственного коммерческого аэропорта страны.

Источник: The Times of Israel

Детали: Израильские военные предупредили, что будут атаковать квази-банк, обвинив его в финансировании операций поддерживаемой Ираном террористической группировки.

Официальное Национальное информационное агентство Ливана сообщает об одиннадцати ударах по южным пригородам Бейрута, многие из которых были нацелены на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Hundreds of people are fleeing their homes tonight, there’s panic in #Beirut after #Israel announced widespread imminent strikes. Bombing in the capital and across the south of #Lebanon began less than 30 mins later and is ongoing. pic.twitter.com/YwE1g4VXOe