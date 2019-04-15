Сергей Березенко: Порошенко останется в украинской политике, независимо от результатов выборов

Сергій Березенко – один із найближчих соратників чинного президента.

Злет його політичної кар'єри тісно пов'язаний із прізвищем Порошенка.

Одразу після перемоги на виборах 2014 року Петро Олексійович призначив на той момент 30-тирічного Березенка керівником Державного управління справами.

Буквально за рік, у 2015-му за підтримки президента він виграв довибори до Верховної Ради на скандальному 205 окрузі, де запекло змагався із соратником олігарха Ігоря Коломойського Геннадієм Корбаном.

Після заходу у парламент Березенко став одним із найвпливовіших депутатів у БПП, на якого орієнтується частина депутатів фракції.

У Раді він проявив неабиякі здібності знаходити правильні слова і мотивації для колег з інших фракцій і груп, щоб важливі Банковій законопроекти були прийнятими.

У зборі голосів він багато комунікував з групами "Відродження" та "Воля Народу", в яких сконцентрувалися залишки Партії регіонів, яким вдалося пробитися у парламент після Революції Гідності.

На цих виборах Березенко став заступником керівника виборчого штабу Порошенка.

Впродовж кампанії він координує роботу партійних осередків БПП по всій країні та відповідає за величезну агітаційну мережу #КомандаПорошенка.

Через цю мережу у Березенка виникла купа проблем та безліч звинувачень від конкурентів у підкупі виборців.

Березенко: "Ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб дебати відбулися" всі фото: українська правда

Міністр внутрішнішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" прямим текстом заявляв, що соратник Порошенка фігурує у кримінальних провадженнях, де "його називають організатором схем".

Всі ці звинувачення Березенко категорично відкидає.

"Міжнародні організації, спостерігачі, Курт Волкер, Дональд Туск, ПАРЄ, офіційна моніторингова місія ОБСЄ заявили, що вибори були чесні. То про які "схеми" ми говоримо?" – обурюючись, відповідає на це заступник керівника штабу Порошенка.

За тиждень до другого туру президентських виборів "Українська правда" говорить з Березенком про перебіг підготовки команди Порошенка до вирішальної битви, коли соціологічні дослідження прогнозують Зеленському ще більший відрив від Порошенка, ніж це було 31 березня.

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Цю розмову ми записали у партійному офісі БПП у п'ятницю, 12 квітня.

У ході спілкування Березенко намагається демонструвати впевненість, мовляв: "ми не програємо", "ще все кардинально може змінитися". У той же час депутат уважно підбирає слова і уникає гострих висловлювань як щодо конкурентів, так і щодо своїх колег.

В інтерв'ю УП Сергій Березенко розповідає, чому Порошенку важливо дебатувати з Володимиром Зеленським, пояснює, як обличчя Путіна з'явилося на білбордах президента, та визнає можливість проведення дострокових парламентських виборів.

"Порошенко вирішив поїхати у "Право на владу" за кілька годин до ефіру"

– У четвер, напевно, всі бачили програму "Право на владу" за участю Порошенка. Як політичному журналісту мені цікаво, як приймалося рішення, що президент має бути на цьому ефірі? Чому він туди поїхав і чи радився Порошенко зі своїм штабом?

– Завжди є як мінімум дві думки. Одна – їхати, інша – не їхати. Знаючи формат програми "Право на владу" і бачачи склад учасників, було очевидно, що передача буде політично заангажованою.

Було прийнято рішення прийти на цей телеканал і в ефірі звернутися до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб він прийшов на дебати з президентом. Ви ж погодитеся, що цей канал абсолютно комфортний для Зеленського?

Більше того, рішення приймав особисто президент буквально за кілька годин до ефіру. Фактично все було експромтом як для телеканалу, так і для нас.

– Хто відмовляв Порошенка? Хто казав, що цього робити не треба?

– Я не можу говорити про своїх колег, але скажу так: команда поділилася приблизно навпіл. Одні говорили, що треба йти і звертатися до аудиторії цього телеканалу, бо фактично "1+1" останні місяці діяв як генератор брудної кампанії проти нас.

Але аудиторія "1+1" залишається достатньо великою і патріотично налаштованою. Ми переконані, що серед глядачів цього каналу є і велика кількість наших прихильників.

Дехто вважав, що це ризиковано. Звучали думки, що ведучі можуть вести себе некоректно, можуть використовувати принизливі фрази, можуть звучати голослівні звинувачення. Такий ефір виграти неможливо.

Президент це відрізав і сказав: "Сьогодні я маю звернутися до всіх аудиторій для того, щоб українці об'єктивно робили свій вибір 21-го числа".

– Давайте говорити хронологічно. Які стратегічні висновки ви зробили після першого туру?

– Висновки треба робити вже по завершенню кампанії. Мене найбільше здивував факт того, що українці проголосували за придуманий образ. І в кожного цей образ різний.

Кандидат Володимир Зеленський нагадує дитячий альбом, який треба розмалювати, і в кожного є свої кольорові олівці.

На Сході його розмальовують в один колір, на Заході його розмальовують в інший колір, в Центрі – абсолютно інший. Тобто це кандидат, який нікому нічого не обіцяв, і як наслідок – нікому нічого не буде винен.

На сьогодні від нього ніхто й нічого не чекає. Дуже гарна, до речі, була стаття на вашому сайті, здається, Who is Mr Zelensky.

Там описується його виборець. Він на 52% складається з тих, хто за ЄС і НАТО, але на 48% з тих, хто не хоче йти в НАТО і хоче мати позаблоковий статус.

– Тобто немає чіткого ядра?

– Фактично це мрія, в яку вірять українці в різних регіонах, з різних соціальних груп, і вона не підтверджена жодною заявою чи програмною позицією цього кандидата.

Саме зараз ми розуміємо, чому він не йде на дебати. Бо на дебатах доведеться зайняти позицію або-або. А це для нього означає у будь-якому випадку втрату рейтингу.

Відповідно єдино правильна стратегія для кандидата в президенти Зеленського – це будь-якими засобами не допустити дебатів з Порошенком і не дати відповідь на серйозні запитання.

– Думаєте, дебатів не буде?

– Думаю, що вони будуть максимально спотворені і все буде зроблено так, щоб той формат не підходив нам.

Все, що вони зараз роблять – видумують формати, за якими б вони не підійшли президенту. З цим пов'язаний стадіон, здача аналізів, тотальне вибачення перед Зеленським за нібито образу його виборців.

Ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб дебати відбулися.

"Іноземних політтехнологів у нашому штабі я не бачив"

– Повертаючись до виборів: здається, що багато людей голосують не так за Зеленського, як проти Порошенка.

– Якщо взяти всі голоси Зеленського, які зараз є, то близько 30% керуються якраз такою мотивацією. Але ми розуміємо, що це природна мотивація.

Не забувайте, що стратегія кампанії, яку ми вели, все ж таки була здебільшого орієнтована на націонал-патріотичне населення і більше на Західну Україну.

Армія, мова, віра – з цих трьох китів, на яких ми йшли, напевно, тільки армія приймалася на Сході, була більш-менш зрозуміла. Але мова і віра в розумінні Півдня і Сходу – це не ті речі, які би додали голосів Порошенку.

Березенко: "Кандидат Володимир Зеленський нагадує дитячий альбом, який треба розмалювати, і в кожного є свої кольорові олівці"

– Зачекайте, своєю стратегією ви самі відрізали половину виборців! Візьмемо останній борд: якщо не Порошенко, то Путін!

– В останній тиждень кампанії ми перейдемо в остаточний борд і той меседж, який би хотіли донести згідно зі стратегією кампанії. Що стосується Путіна, то, безумовно, це рішення неоднозначне і воно по-різному сприймається в суспільстві, ми це визнаємо.

Я ще раз хотів би наголосити, що коли такий борд розроблявся і замовлявся для розміщення штабом, то це абсолютно не означало, що ми хочемо показати, що якщо у другому турі у фіналі Порошенко і Зеленський, а на борді Порошенко зображений в протистоянні з Путіним, то Зеленський – це Путін, а виборець Зеленського – це виборець, який за Путіна.

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Ми мали на увазі зовсім інше. Коли Путін зображений на борді, то мова йшла про те, що має бути такий президент, який може сміливо і впевнено дивитися в очі Путіну. Ми визнаємо, він сприйнявся не всіма так, як ми хотіли. Тому тема цього борду вже закрита.

– Хто її придумав? Ігор Гринів, правильно?

– Придумав штаб. Я не буду обговорювати питання, як приймаються рішення в нашому штабі.

– Я зараз бачу намагання змінити образ Порошенка, який почав комунікувати через телеграм-канал, записує відеоролики. Я правильно розумію, що в штабі з'явилися якісь нові технологи, які освіжають його образ?

– Було неправильно не працювати через такі канали комунікації. Тому зараз, безумовно, ми використовуємо всі можливі канали для того, щоб донести основні меседжі кандидата.

– Хто цим займається?

– Дуже багато людей на аутсорсингу, дуже багато функцій взяла на себе партія. Багато креативних ідей всередині партії, які до мого великого жалю, напевно, не чули і не використовували належним чином під час виборчої кампанії.

– Я чув, що у вас працюють американські, французькі, ізраїльські технологи.

– Я таких не бачив. Можливо, ви знаєте більше.

– Сергій Лещенко писав про ізраїльського політтехнолога Моше Клюгхафта.

– Найменше я б зараз хотів коментувати Сергія Лещенка... Це абсолютна нісенітниця. Ніколи в житті не зустрічав цього чоловіка.

– Зараз ми бачили два антиролики про Зеленського, про фуру, яка його збила. Його потім забрали...

– Я вас прошу... (кривиться – УП)

– Хто їх робить? Радник президента Бірюков шерив відео, де на Зеленського висипали білий порошок, який нагадує кокаїн.

– Не сприймайте серйозно якісь дурощі, які хтось генерує в YouTube чи в соціальних мережах. Наш штаб не має жодного відношення до цих роликів, але якщо вони смішні, це фан і хтось з наших прихильників щось репостить, то ми ж не можемо за це нести відповідальність.

– Ви точно бачили свіжу соціологію – як можете взагалі прокоментувати такий великий відрив між Зеленським і Порошенком серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме?

– Другий тур не можна виміряти соціологією. Кожен ефір, кожна зустріч і в тому числі дебати можуть кардинально змінити диспозицію.

Я переконаний, що такий інтерес, який на сьогодні має суспільство до дебатів, означає тільки одне – що ці теледебати, якщо вони відбудуться, подивляться десятки мільйонів українців. І за результатами цих дебатів будуть прийматися остаточні рішення.

Нагадаю вам, що більшість цих соціологій, які ви бачили, показують, що є понад 20% невизначених і понад 10% тих, які не відповідають на запитання "За кого ви?". Цей електоральний потенціал може серйозно змінити ситуацію.

– Можете детальніше пояснити, як з таким серйозним відставанням у першому турі ви збираєтеся вигравати другий тур?

– Сьогодні важливо відверто говорити з суспільством. Ми повинні визнати і ми визнаємо наші помилки. Ми дуже сподіваємося, що суспільство почує і зможе зрозуміти, що це все не гра і не шоу.

– Основна ваша стратегічна мета – затягнути Зеленського в публічну площину, почати з ним дискутувати, правильно?

– Це не тільки наша стратегічна мета. Мені видається, що це вимога суспільства. Люди кажуть – давайте вже поговоримо про майбутнє.

– Як відбуватимуться дебати 19 квітня? Порошенко приходить у студію "Суспільного", Зеленський чекає його на стадіоні.

– Можемо стверджувати тільки одне: що Порошенко буде на теледебатах в "олівці", організованих згідно з законом України й оплачених з державного бюджету.

"Перспектива дострокових парламентських виборів можлива"

– Якщо так станеться, що ви програєте – що далі? Порошенко залишається в політиці?

– Ми не програємо. Порошенко однозначно залишається і в українській політиці, і в історії – незалежно від результатів виборів.

Я переконаний, що президент Порошенко (він завжди залишиться президентом – приставка "президент" не забирається, виключення – тільки Янукович) зробить все від нього залежне, щоб зберегти міжнародну коаліцію проти Росії в підтримку України.

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Він зробить все, щоб свій власний дипломатичний досвід використати для того, щоб санкції з Росії не були зняті. Він точно не залишить Україну і він буде допомагати всіма можливими йому засобами.

– Якщо він програє, у нього є бажання стати противагою новому президенту? Умовно кажучи, стати прем'єр-міністром, піти в парламент?

– Я не можу говорити за Петра Олексійовича. Можу сказати точно, що він залишиться в українській політиці.

– Яка ймовірність позачергових виборів до парламенту, якщо прийде новий президент?

– Я свідомий того, що така перспектива можлива і правове підкріплення такої позиції проведення дострокових виборів сьогодні оцінюється як 50 на 50.

Якби ви мене запитали, чи є юристи, які б змогли обґрунтувати можливість проведення дострокових виборів – так, є. Як будуть розвиватися події, це залежить як мінімум від новообраного президента, від Верховної Ради і від багатьох інших факторів.

– Які обґрунтування можуть бути? За рахунок чого проводити? У нас же Конституція прописана так, що півроку не можна чіпати Раду. (Згідно з Конституцією, президент не має права розпускати Раду в останні шість місяців строку повноважень парламенту – УП)

– Ви проаналізуйте, коли закінчуються ці півроку.

– Мені здається, що вони закінчуються 27 квітня. Я правильно розумію?

– Ні, ви неправильно розумієте. Вони закінчуються, згідно нашого юридичного аналізу, 27 травня.

– Тобто 27 травня новий президент може розпустити Раду?

– Має законне право.

– Останнє запитання, міністр Аваков раніше казав, що ви фігуруєте в кримінальному провадженні.

– Романе, ви ж фаховий журналіст. Якщо ми зараз повернемося в ту дискусію, яку ми вели в лютому-березні, я вам дістану папір, де Князєв (керівник Нацполіції – УП) написав, що мій статус не визначено.

Більше того, мене запрошували в Нацполіцію. Один раз я не зміг приїхати і запросив їх дати відповідні свідчення в комітеті.

Але найголовніше, коли пройшов перший тур, в головному слідчому управлінні немає ні слідчого, ні жодного виклику.

В четвер, день мого народження, поліція розмістила виклик на сайті Нацполіції Чернігівської області. Викликають на допит якогось народного депутата, але ЗМІ розганяють, що це Березенко. Хоча ж на сайті не вказано, кого викликають.

– Чи не допускаєте, що після виборів вам можуть пред'явити підозру?

– Мені?! (здивовано привстає на місці – УП) Та я взагалі не боюся жодної підозри, бо не вчинив жодного злочину. Жодного.

Вони можуть пред'явити підозру, і ця підозра буде виключно політично мотивована. Слухайте, по завершенню виборчої кампанії я обов'язково розберуся, чиї це були технології, і цьому всьому буде дана належна правова оцінка.