Война. День 72. ОНЛАЙН

22:40

Берлін заборонив прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".