Война. День 72. ОНЛАЙН
Триває 72-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Українські захисники ведуть запеклі бої з російськими військами на сході і півдні. На окупованих територіях загарбники продовжують терор.
6 травня має відбутись третій етап евакуації цивільних з "Азовсталі" – "фортеці" в Маріуполі, що вже більше двох місяців тримає оборону.
"Українська правда" щоденно слідкує за подіями в режимі онлайн.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Війна. День 71. ОНЛАЙН
"Або 200-й, або 300-й". росіяни налякані втратами "побратимів" та безвідповідальністю командирів
У черговому перехопленні телефонної розмови, окупант, який перебуває на території Харківської області, пояснює дружині, що легкопоранені, про яких розповідають росіянам, насправді 200-ті.
Це реально гордість!
"Чоткий паца з Рівного", який є автором мемної фрази "Це мерзость", воює у складі 68-ї єгерської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку
🔄 Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних — Верещук.
"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка
Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня.
Начальники генштабів України, Фінляндії та Швеції візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО — вищого військового органу Альянсу.
Військовий комітет зустрінеться 19 травня в Брюсселі — головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова Комітету.
Секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак відвідав Херсон та заявив, що "Росія тут назавжди".
Росія "киданула" переселенців із так званих "Л/ДНР", які виїхали до рф, тікаючи від війни. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Служба безпеки України повідомляє, що взяла в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.
⚠️ Аналітики РНБО закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8 і 9 травня через підвищений ризик обстрілів.
Сміливий народ сміливої країни 🇺🇦
Мурал з таким написом створили в Рівному, на будівлі торгового центру "Злата плаза".
На ньому зображені чоловік, який привіз в Бучу понад тонну борошна, щоб відновити пекарню, лікарка, яка приймала пологи у деокупованому містечку, військовий, рятувальник, хлопчик і відомий песик-сапер Патрон.
Це робота місцевого художника Костянтина Качановського.
❗️Під час режиму припинення вогню на території заводу "Азовсталь" армія Росії підбила автівку, яка рухалась до цивільних, щоб їх евакуювати. Один боєць загинув, ще 6 – поранені, повідомили у полку "Азов"
Якщо вам потрібен був формальний дозвіл на відвідування перукарень і кав'ярень, то ось він 😉
Боєць Олексій Кириченко, який нині стоїть на одному з найгарячіших напрямків – Ізюмському, пише, що хоче, аби в його країні тривало життя:
"Я на передовій, але я хочу, щоб мої рідні могли відпочити – поїхати на природу, поїсти шашлик... Бо якщо не відпочивати, то психіка швидко виснажується.
Я хочу, щоб жінки України робили собі манікюр і гарні зачіски. Щоб діти ходили у парки розваг, а молодь – у клуби. Я хочу, щоб життя в моїй країні тривало.
Якщо можете, зробіть це для мене... І для всіх нас".
П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, отримали з рук президента нову відзнаку "Хрест бойових заслуг".
Втрати російської армії в Україні на 72 день війни 🔥
Російська армія пожвавила роботу на запорізькому напрямку. Вона активно застосовує ракетні та авіаудари по області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів. Також стріляє з артилерії.
Нічого незвичайного, просто професор Ужгородського національного університету Федір Шандор читає онлайн-лекції з туризмознавства своїм студентам з позиції на сході 💙 💛
У перший же день війни чоловік пішов у військомат, нині несе службу в закарпатському батальйоні Сил тероборони.
Стоїть на Ізюмському напрямку, що нині є одним з найгарячіший.
"Усі хлопці знають, що я читаю пари, тому мій графік бойових чергувань підлаштовують відповідно, – розповідав чоловік медіацентру свого університету. – Коли в мене пари, я чергую вночі, а одразу після чергування вранці проводжу пару. А в інші дні облаштовую побут, копаю траншеї" .
"Українська правда" з'їздила до Кривого Рогу і подивилася, як живе під час війни мала батьківщина Володимира Зеленського, і як земляки президента оцінюють його діяльність ⤵
Минув уже місяць після деокупації Ірпеня на Київщині.
У місті стає все більше місцевих, відкриваються кав'ярні та з'являються черги під банками. Їздять маршрутки на Київ.
У парках вже прибрано і зелено.
Війна залишається в місті у вигляді спалених будинків, зруйнованих магазинів і розстріляних дитячих велосипедів 💔
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На Буковині гендиректор лікарні привласнив 5 карет швидкої, надані як гуманітарну допомогу 😤
Пісні Марш нової армії та "Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим" від незламних захисників і захисниць Маріуполя 💔
Українські військові лишаються на заблокованому заводі "Азовсталь" і потребують негайної допомоги.
У Білгород-Дністровському районі Одещини сили ППО збили російську ракету ⚡
Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, у наступні кілька днів очікується посилений наступ, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
До уваги всіх, хто збирався сьогодні виїжджати з тимчасово окупованого Херсона❗
Станом на 9 ранку окупанти дали дозвіл на виїзд з Херсона через окуповані Олешки.
Кішка з Бородянки в ілюстрації Максима Паленка
Батько строковика, який служив на "Москві", опублікував відовідь від прокуратури: крейсер, мовляв, не брав участь у війні з Україною, а син без вісті зник, пошуки результатів не дали.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області, Дніпропетровщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Київщина та Чернігівщині.
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровщина
Прилетіла ракета у Покровську громаду. Впала у полі. Ніхто не постраждав. Також обстріл з градів двох сіл у Зеленодольській та Широківській громада. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.
📍Харків
Ніч із поодинокими обстрілами на окраїнах міста. Постраждалих немає.
Протягом доби була також обстріляна Салтівка. Поранення отримали 5 мирних мешканців. Був ракетний обстріл Лозової, 1 людина загинула.
На Ізюмському напрямку бої тривають.
📍Луганщина
Потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. Вчора ввечері ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького "Азоту".
16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих.
У Лисичанську – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
📍Донеччина
Активні бойові дії по всьому фронту: Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка.
Вночі і зранку – постійні повітряні тривоги.
У Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, росіяни активно атакують ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).
Не припиняють окупанти й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На данний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.
📍Херсонщина
Ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.
📍Миколаївщина
Після 16 години 5 травня був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми данними пострадалих немає. Ніч минула відносно спокійно.
Зведення Генштабу:
📍На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил Білорусі перевіряють бойову готовність сил реагування.
📍На Сіверському напрямку немає ознак формування противником наступального угруповання. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки
📍На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.
Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.
На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі перебуває до 300 поранених.
Для уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування росіяни здійснюють повітряну розвідку.
📍На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.
На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ. На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.
В місті Маріуполі Росія продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах, за підтримки авіації, поновивила штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.
📍На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.
📍На Південнобузькому напрямку РФ активних бойових дій не проводила, утримувала зайняті рубежі, посилювала системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілювала позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які залишив.
Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.
Життя і розвиток України триває навіть в умовах війни 🇺🇦
Доброго ранку 😊 Що відбувається на економічному фронті:
- 5 травня Британія поширила санкції на компанію Evraz, у якій Роман Абрамович, посередник у перемовинах між Росією та Україною, є найбільшим акціонером.
Водночас японці поки що утримуватимуться від запровадження нафтового ембарго проти Росії. Через це у Японії вважають, що їм буде складно негайно наслідувати Євросоюз.
- Критики нафтового ембарго, навіть поступового, запевняють, що його реалізація може стати справжньою катастрофою для економіки Європи та кожного окремого європейця. Однак такі заяви, вочевидь, є дещо перебільшеними.
- Економіка самої Росії, хоч і постраждає від нафтового ембарго, проте не зазнає остаточного колапсу від його запровадження.
- Іноземні компанії, які раніше призупинили діяльність, продовжують активно продавати свій бізнес в Росії.
Одразу дві компанії повідомили про продаж своїх активів та виробничих потужностей в РФ: фінський виробник кави Paulig та виробник паперу та паперових виробів Mondi.
Деякі компанії все ж забирають своїх співробітників, як це зробила Shell – станом на сьогодні менеджерів та техперсоналу енергетичного гіганта не лишилося навіть на російському нафтогазовому проекті "Сахалін-2".