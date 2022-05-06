Война. День 72. ОНЛАЙН

14:50

Якщо вам потрібен був формальний дозвіл на відвідування перукарень і кав'ярень, то ось він 😉

Боєць Олексій Кириченко, який нині стоїть на одному з найгарячіших напрямків – Ізюмському, пише, що хоче, аби в його країні тривало життя: