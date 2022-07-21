148-й день большой войны с Россией. Онлайн-хроника

148 день українська армія стримує наступ окупантів і намагається їх відтіснити до державних кордонів.

З квітня, коли росіян вибили з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а згодом із зі значної частини Миколаївщини, фронт усе ще тягнеться від Харківщини до Херсонщини.

Наразі прийнято вважати, що після взяття Лисичанська, останнього великого міста на Луганщині, російська армія взяла оперативну паузу на сході. Її наступною ціллю може стати Слов'янськ або Бахмут. Битва за ці міста може стати кульмінацією битви за Донбас.

На півдні України, завдяки далекобійній артилерії та авіації, ЗСУ активно знищують російській складі та командні пункти.

Російські ракети та снаряди продовжують летіти по всій території України. Щодня від обстрілів потерпає Сумщина, Миколаївщина та, звісно ж, Донеччина.

"Українська правда" нотує всі події війни в цьому тексті.

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