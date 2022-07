148-й день большой войны с Россией. Онлайн-хроника

Росіяни двома ракетами обстріляли один із складів гуманітарної допомоги у Миколаєві.

russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.

Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ