148-й день большой войны с Россией. Онлайн-хроника
148 день українська армія стримує наступ окупантів і намагається їх відтіснити до державних кордонів.
З квітня, коли росіян вибили з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а згодом із зі значної частини Миколаївщини, фронт усе ще тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Наразі прийнято вважати, що після взяття Лисичанська, останнього великого міста на Луганщині, російська армія взяла оперативну паузу на сході. Її наступною ціллю може стати Слов'янськ або Бахмут. Битва за ці міста може стати кульмінацією битви за Донбас.
На півдні України, завдяки далекобійній артилерії та авіації, ЗСУ активно знищують російській складі та командні пункти.
Російські ракети та снаряди продовжують летіти по всій території України. Щодня від обстрілів потерпає Сумщина, Миколаївщина та, звісно ж, Донеччина.
"Українська правда" нотує всі події війни в цьому тексті.
Тут ви можете прочитати хроніку попереднього воєнного дня.
На цьому завершуємо сьогоднішнню онлайн-хроніку.
Бажаємо кожному українцю спокійної і мирної ночі. Дякуємо нашим захисникам, які оберігають наш сон.
ОБСЄ: Дії Росії в Україні можна прирівняти до воєнних злочинів
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) виявило докази того, що ведення військових дій росією в Україні може бути прирівняне до воєнних злочинів та злочинів проти людства.
Росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли області 21 липня.
Міністерство закордонних справ Молдови в четвер підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.
🐾 Український актор Євген Нищук поділився світлиною із "новим побратимом Бровком". Зараз Нищук знаходиться "десь на Півдні України 🇺🇦"
Литва в п’ятницю офіційно приєднається до справи України проти Росії щодо воєнних злочинів у Міжнародному Суді ООН у Гаазі.
Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача присутні обговорили поточну ситуацію на фронті і визначили завдання на деяких тактичних напрямках.
Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував росіянам у якості наступного "жесту доброї волі" покинути Херсон.
Актуальний на зараз «жест доброї волі» — Антонівський міст. Жест, що каже: 🇷🇺 військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, «HIMARS-енурез». Коло можливостей стає вужчим, як і кучність стрільби 🇺🇦 артилерії. pic.twitter.com/BXivC4D4gm— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022
Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.
Канцелярія президента Туреччини в четвер підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю у Стамбулі.
Європейське поліцейське управління (Європол) заявляє про ознаки контрабанди зброї з України.
Про це заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За його словами, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.
Глава MI6 вважає, що РФ "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні
"Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів.
Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", – зазначив глава британської розвідки Річард Мур
Російські загарбники відбирають особисті документи у людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких змушують воювати проти України.
Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупантів. На записі, зокрема, чутно: "Хохлам треба пам'ятник поставити: розвіяли міф про армію РФ".
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.
На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА.
На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.
Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.
На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.
На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.
Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.
Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.
На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.
В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет.
У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації.
🦺⛑Обличчя миколаївських рятувальників
Що входить до сьомого пакету санкцій проти Росії
- Заборона на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Також заборона стосується ювелірних виробів, хоча спершу вважалося, що обмеження будуть частковими.
- Розширюють перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу і на які поширюються експортні обмеження.
- Нові заходи розширюють вже існуючу заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.
- Розширюються обмеження на прийом депозитів – під них підпадають депозити фізичних та юридичних осіб з третіх країн, у яких контрольний пакет акції належить громадянам або резидентам РФ. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребуватиме попереднього погодження відповідних національних органів.
- Технічна допомога РФ для авіаційних товарів і технологій буде дозволена тією мірою, як це необхідно для забезпечення технічних промислових стандартів, що визначають роботу Міжнародної організації з цивільної авіації, а заборона будь-яких транзакцій з російськими юридичними особами зазнає незначних змін задля уможливлення доступу до правосуддя
- Розширено перелік осіб, щодо яких застосовуються персональні санкції, перелік нових прізвищ і назв компаній мають оприлюднити згодом. На додачу, ЄС посилює вимоги до звітування, перекладаючи вимогу декларування активів на самих підсанкційних осіб.
У комюніке окремо наголошують, що жоден із санкційних заходів не зачіпає торгівлю сільськогосподарською продукцією та добривами між Росією і третіми країнами, і ЄС не заважає третім країнам купувати продукцію медичного призначення у РФ.
На Київщині у селищі Велика Димерка господиня використала зруйнований танк, як компостну яму, та обсадила воєнний експонат городиною.
У Краматорську Донецької області після ранішнього обстрілу школи росіянами, виявили тіло чоловіка. Рятувальники повідомляють, що під завалами можуть перебувати ще двоє людей.
У мережі радіостанцій TAVR Media, куди належать Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар, хакери запустили фейк про президента Зеленського, який лежить в реанімації.
У ефірі "Радіо Рокс" прозвучало: "Увага! Термінове повідомлення: Володимир Зеленський в реанімації у важкому стані. Його обов'язки виконує Голова ВР".
Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про госпіталізацію Зеленського pic.twitter.com/NxHKrJU2ys— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2022
Натомість Зеленський спростував повідомлення і записав відео: "При всій повазі до похилого віку, але 44 це не 70 (президенту Росії Володимиру Путіну 7 жовтня буде 70 років – ред.). Слава Україні".
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У "Дії" завершилось опитування щодо радянського герба на щиті "Батьківщини-мати" у Києві. Більшість українців проголосували, щоб радянську символіку замінити на український герб.
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"Батьківщина-мати" – найвища монументальна скульптура в Європі, що розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова 3 людей загинули, ще 23 — поранені.
За даними видання Вloomberg, у вересні Росія планує анексувати п'яту частину України. На окупованих територіях загарбницька влада до 15 вересня збирається провести референдуми про приєднання до Росії.
Так навчаються українські артилеристи під керівництвом інструкторів зі Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії та Сил Оборони Нової Зеландії.
Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання до 10 тисяч українців.
☢Окупанти стягнули на Запорізьку атомну електростанцію щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку.
В Енергоатомі попередили, що техніка загарбників перекрила доступ до пожежних засобів енергоблока. У разі виникнення пожежі, наприклад через детонацію боєкомплекту, масштаби трагедії можуть бути такі, як на ЧАСЕС.
|ілюстрація Енергоатома
🔥У США заявили, що російські окупанти не знищили жодного HIMARS в Україні, а українці їх дуже ефективно їх використовують.
Короткий мультфільм на пісню "Калуша" "Не забуду дім" про хлопчика, який втратив свій дім на війні.
Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні анулювала ліцензії каналів інвесткомпанії SCM українського олігарха Ріната Ахметова.
Нагадаємо, 11 липня Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу. Група відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.
Журналістка 1+1 Наталка Нагорна показала розмір вирви у Бахмуті на Донеччині та поділилися спогадами з міста.
13-річний Дмитрик Кубата загинув 20 липня в Харкові від ракетного удару росіян. Хлопець разом з 15-річною сестрою Ксенією стояли на зупинці, чекаючи громадський транспорт.
Дмитро – син Вікторії Кубати, тренерки з шахів клубу "Пішак". Він навчався в 17-ій школі Харкова, яку агресор зруйнував на день захисту дітей.
Дмитро був світлою дитиною, гарно вчився, відвідував харківську школу спортивного танцю.
"Ці чудові дітки ходили в один танцювальний клуб із моєю донькою. Як страшно… Як боляче було дивитися вранці на фото у новинах…", – написала знайома родини Олена.
Батько В’ячеслав Кубата після смерті сина 2 години тримав його за руку, читаючи молитву.
"Українська правда" разом із проєктом Меморіал вшановують пам’ять Дмитра Кубати, якого вбили росіяни.
Маріанна Вишемірська, яка стала відома на весь світ завдяки фото на фоні розбомбленого пологового будинку в Маріуполі, виклала у своєму телеграм-каналі відео, на якому вона проводить "екскурсію" тим самим пологовим.
Дівчина приїхала в тимчасово окупований Маріуполь з Донецька, де вона нині мешкає.
|Фото з телеграм-каналу Маріанни
У 10-хвилинному відео вона показує, як маріупольців перевозять вцілілі українські автобуси та автобуси з "города-побратима Санкт-Петербурга", як загалом виглядає розтрощене місто й детально показує розбитий пологовий – воронку від авіаудару, місце приготування їжі на вулиці, кабінети.
Жодного разу Маріанна не згадує, чия саме армія спалила український Маріуполь, вбила сотні людей і розбомбила пологовий.
Наразі складно стверджувати, що Маріанна робить ці публікації за власним бажанням. Після вивезення до Донецька її публікації на тему війни мають пропагандистський характер.
У вінницькій лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка отримала важкі опіки під час ракетного удару росіян 14 липня – так кількість загиблих у місті зросла до 26.
Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун натякнув, що американці незабаром можуть відправити в Україну винищувачі західного виробництва 🔥
За 148 днів війни Росія в Україні вже втратила 38 850 військових, 1 704 танки, 710 БПЛА та 859 артилерійських систем.
Росіяни двома ракетами обстріляли один із складів гуманітарної допомоги у Миколаєві.
russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 21, 2022
Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ
Обличчя захисників з 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.
Оновлено о 10:37. Відомо про 17 поранених і одного загиблого.
У Харкові триває обстріл одного з найбільш густонаселених районів міста – мер Терехов закликає всіх залишатися в укриттях.
Є влучання в медзаклад.
Що відбувається в регіонах на ранок 21 липня:
📢 Сумщина: минулої доби росіяни знову обстрілювали область – Шалигинську, Есманьську, Білопільську громади
По Новослобідській громаді надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню, на щастя, без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється.
📢 Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Нікопольський район. Ударив з "Градів" по Червоногригорівській громаді. Попередньо, без жертв та руйнувань
📢 Харківщина: вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району, внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства, постраждалих немає.
Протягом доби ворог обстрілював Харків, Чугуївський та Богодухівський, Ізюмський райони Через обстріли зруйновані об’єкти інфраструктури, горіли приватні домоволодіння, сміттєзвалища, поля із пшеницею.
За добу по області: 11 постраждалих від російської агресії, 3 загиблих, серед них 13-річна дитина
📢 Луганщина: населені пункти, в яких наші захисники тримають оборону, зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, а також спробу танкового наступу.
У соцмережах повідомляється про продовження підготовки до "рефендуму" та роботи "волонтерських пікетів", що розповсюджують газету "Республика". На окупованих територіях розпочато підбір кандидатів в члени виборчих комісій.
📢 Донеччина: протягом доби – обстріл усієї лінії фронту. Вночі окупанти зруйнували дві школи — у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, обстріляли промислову частину Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ.
Значної шкоди завдали Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.
У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася. Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. За добу — одна людина загинула, 5 поранених цивільних
📢 Миколаївщина: вночі російські окупанти випустити по Миколаєву сім ракет С-300 – попередньо, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. На цей час відомо про одного постраждалого.
Вночі під обстрілами – с. Широке Широківської громади, внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади. Також вночі – обстріли у Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася не розірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Також під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування
📢 Херсонщина: вночі на Херсонщині були гучні вибухи та вистріли. Гучно було і у Чорнобаївці та у більшій частині Бериславського району.
Знову десятки сіл Великоолександрівської, Калинівської, Нововоронцовської та інших тергромад потерпали від обстрілів, практично всі будинки в окупованих селах пошкоджені. Внаслідок постійних боїв на території області продовжують горіти поля із врожаєм та лісові зони.
За офіційною інформацією, лише за кілька останніх днів вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах, а також близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки.
Перша леді Олена Зеленська поділилася фото із зустрічі з спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
"Наша розмова була про чергові злочини Росії. Про дітей, яких вона вбила. Про забрані життя мирних українців. Про людей, які залишилися без даху над головою.
Я щиро вдячна американцям за те, що вони з нами в найтемніші часи. Бо це наближає наш спільний світанок", – написала Зеленська.
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У Харкові лунають вибухи.
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.
Доброго ранку!
Що відбувалося, поки ми спали:
- Дніпропетровщина: росіяни вдарили по Червоногригорівській громаді. – випустили понад 20 снарядів з "Градів"
- Миколаїв: вночі у місті знову прозвучали вибухи
- аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов’янська чи Бахмута
- глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.