События 157 дня великой войны. Онлайн-хроника
157-ий день Україна захищає свою територію та людей від повномасштабного наступу Росії.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно – зазнали втрат та відійшли.
"Українська правда" щодня фіксує найголовніші події на фронті в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 156 дня війни.
Українська авіація знищила 2 польових склади ворожих боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки російських військових.
🙏
"Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики. Це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористами, який може бути бізнес з такою країною?
…Формальне і юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу США, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні і бізнесові зв’язки, які інакше Росія зберігатиме.
Все це відбудеться, 100%. Це доведеться робити. Питання лише у часі та у форматі ухвалення цього рішення. І чим швидше це буде, тим менше зла Росія встигне зробити".
Смарт-Мерітайм Груп екснардепа Вадима Новинського втратило контроль над Херсонською верф’ю.
Окупанти не допускають адміністрацію та працівників на територію. Гендиректор СМГ звернувся з заявою про захоплення підприємства до всіх правоохоронних органів та СБУ.
З першого дня окупації Херсона верфі було повністю зупинено.
Місто знаходиться під регулярним російським атробстрілом.
Обстановка в Соледарі на Донеччині, на який наступають росіяни. 29 липня, відео УП pic.twitter.com/cpRUcKINUU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 30, 2022
У Забайкаллі порушили кримінальну справу через осквернення могил російських військовослужбовців, які загинули на війні в Україні.
"Меморіальний комплекс" пошкодили у місті Борзі — вирвали елементи з огорожі, розкидали вінки, а самі могили вимазали фарбою.
На війні без тварин ніяк 😌
На фото бойовий медик з Печерської ТРО Богдан із своїм щеням на кличку Воллі. Воллі – це скорочено "війна Україна".
Донеччина, фото УП.
ООН готова відправити в Україну своїх експертів, аби допомогти розслідувати обстріл колонії в Оленівці, передає "Голос Америки".
"Стосовно нещодавньої трагедії у в’язниці в Оленівці, то за умов згоди сторін ми готові відправити групу експертів, спроможних провести розслідування і повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", – сказав заступник речника Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
ООН була посередником у переговорах під час виходу українських бійців з "Азовсталі".
На Луганщині попрацювали партизани: біля окупованого Росією Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт: Великобританія має вислати все посольство РФ після твіта з закликом повісити полонених бійців полку "Азов".
This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow. @trussliz What are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t— Chris Bryant (@RhonddaBryant) July 29, 2022
У полку "Азов" після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці заявили, що президент РФ Володимир Путін буде страчений за рішенням міжнародного трибуналу.
⚡❗Україна запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
"У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.
Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкову. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї", – каже Ірина Верещук
Зведення від Генштабу
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, успіху не мав, відійшов.
Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту.
На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.
Здійснює систематичні обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань.
На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Ворог намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного. Завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар’ївки.
На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.
З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій українських військ БпЛА.
На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка – Павлівка, успіху не мав, відійшов.
На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів, здійснював обстріли позицій українських військ із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ та озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка. Вів повітряну розвідку положення українських військ БпЛА.
На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку, здійснював обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.
Намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.
В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки БпЛА.
На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій українських військ та цивільних об’єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.
Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III
Представник ООН про вбивство українських полонених в Оленівці:
"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін".
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір демонтувати Україну та "повністю стерти її з карти світу". Та повідомила, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".
Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти, на Софійській площі в Києві, закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії окупованої Оленівки, і визнати РФ державою – спонсором світового тероризму.
Заява асоціації родин захисників "Азовсталі":
"Ми вимагаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни.
Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією та направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні".
За даними української розвідки, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська "Єдина Росія" – загарбники не полишають наміру провести так звані "референдуми" за приєднання до Росії.
В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.
"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати.
Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці.
Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" – написав речник МЗС Олег Ніколенко, відповідаючи на твіт посольства Росії у Британії, який виправдовує вбивство українських військовополонених.
Read this when they tell you Russia must not be isolated.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022
There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.
They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b
Українська авіація✈
На фото – 2-х поверхова будівля ремонтної бази залізниці в м. Бахмут Донецької області, яку вночі обстріляли російські військові. Під завалами можуть перебувати двоє людей
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас:
"І знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.
Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями".
❗Миколаїв. Кількість жертв ворожого обстрілу громадської зупинку зросла до семи осіб. У лікарні померли ще двоє чоловіків.
Світ реагує на масове вбивство українських полонених в окупованій Оленівці.
- Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що вбивство потребує розслідування:
"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України".
- Представника Пентагону і військовий чиновник США натякають, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона:
"Що стосується військовополонених, ми - ми чуємо ті ж повідомлення, що і ви. Думаю, я б сказав вам, що у мене немає остаточної інформації про те, що саме сталося...
Я хотів би попросити, щоб ми виявляли деяку обережність щодо того, що нам кажуть росіяни, просто тому, що ми знаємо, що в минулому вони робили кілька заяв, які не були близькими до істини".
Окупанти продовжують власноруч ставити підписи під зізнаннями у своїх злочинах.
Посольство Росії у Британії в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті:
"Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть".
Twitter відзначии допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішив залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".
У Пентагоні не змогли назвати конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS. Але кажуть, що просуваються вперед у цьому питанні.
На Сумщині влада просить бути уважними і не заходити на територію з табличками "міни". Лише протягом 29 липня одна людина загинула і ще 4 поранені через підрив на мінах.
Щоденний огляд розвідки Британії:
На нещодавно окупованих територіях на півдні України "влада", встановлена Росією, швидше за все, перебуває під зростаючим тиском з боку Москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до референдумів про приєднання до Росії пізніше цього року.
📍Окупований Енергодар. Вночі перед готелем "ВП ЗАЕС", де живуть росіяни, пролунало кілька вибухів. Згоріли три одиниці військової техніки РФ.
📍Харків. Через ракетний удар по училищу зайнялась велика пожежа. Рятувальники її погасили.
|Фото: мер Ігор Терехов
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель:
ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що призведе до найбільшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу. Дуже скоро президенту Росії Путіну доведеться обирати між зброєю та маслом для народу.
Орієнтовні втрати росіян станом на 30 липня:
- собового складу – близько 40670 (+170) осіб
- танків ‒ 1759 (+10) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8)
- артилерійських систем – 906 (+6)
- реактивних систем залпового вогню – 258 (+0)
- засоби протиповітряної оборони – 117 (+0)
- літаків – 222 (+0)
- гелікоптерів – 190 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 733 (+2)
- крилатих ракет – 174 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19)
- спеціальна техніка / special equipment – 78 (+1)
Ситуація в регіонах станом на 8 годину ранку:
📍Волин, Закарпатт, Рівненщині, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Одеська, Хмельницька, Тернопільська області, Черкащина, Кіровоградщина, Вінничина, Сумщина, Полтавщина, Київщина, Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Чернігівщина
За минулу добу – 5 обстрілів прикордоння, в тому числі вночі – один обстріл території біля с.Миколаївка Новгород-Сіверський району, ймовірно із мінометів. Без жертв та руйнувань.
📍Дніпропетровщина
Вночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район. Випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 реактивних снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька десятків приватних будинків і господарчих споруд. Знищений один будинок. Є руйнування на двох підприємствах. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.
У Червоногригорівській громаді – без жертв та руйнувань.
📍Харківщина
Близько 3 год ночі вдарили по училищу в Слобідському районі міста Харкова, виникла пожежа, попередньо – постраждалих немає. Зруйновано будівлі центрального корпусу та спортивної зали.
Зранку також був удар по Новобаварському району, постраждалих немає.
По області в Ізюмському районі внаслідок обстрілів виникла пожежа на відділенні з переробки газового конденсату та нафти.
У Богодухівському районі горіло поле із пшеницею на площі 3 га.
Росіяни також обстрілювали Харківський, Чугуївський райони. Горіли об’єкти критичної інфраструктури, будинки, господарчі споруди.
Протягом доби госпіталізували 1 поранену жінку у Циркунах, Харківського району.
📍Луганщина
Під Верхньокам’янським наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити.
Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати нашу оборону.
Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.
Так, протягом минулої доби ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну – танкову, а також застосовані міномети.
Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах Луганщини.
📍Донеччина
Зранку орки обстріляли Слов'янськ (пошкоджена будівля автовокзалу), здійснили авіаудар по селищу Красногорівка Очеретинської громади, ведуть інтенсивні артобстріли міст Мар'їнка і Красногорівка.
У Сіверську прямим влучанням снаряду пошкодили будівлю Центру надання соціальних послуг. Інформація щодо поранених наразі уточнюється.
За добу – обстріли з артилерії, мінометів, авіаудар НУРС, Р-500 "Іскандер-К", РСЗВ "Град". Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, с. Водяне, с.Кам’янка, с.Курдюмівка, с.Іванівське, с.Яснобродівка та ін. населених пунктів.
Пошкоджено 28 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, приміщення ПрАТ "АКХЗ", лікарня.
За добу по області – 6 загиблих, 15 поранених.
📍Миколаївщина
Вночі був обстріляний один із спальних районів міста Миколаїв, значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Попередньо відомо, одна людина загинула, троє зазнали поранень.
Також вночі у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо – спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.
Ввечері 29 липня – обстріли с. Широке Широківської громади, внаслідок яких відбулося займання полів. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Крім того, зранку 30 липня росіяни обстріляли території поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.
📍Херсонщина
Практично на всій території обаласті військові РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії продовжують обстрілювати звільнені та окуповані населені пункти. Також із території Херсонщини продовжується обстріл сусідніх регіонів.
Силами ЗСУ здійснено влучні удари по складам та позиціях особового складу російських військових у Чорнобаївці, Новій Каховці, у Брилівці та селах Бериславського і Каховського районів.
Інститут вивчення війни про вбивство українських військовополонених у Оленівці:
- Україна та Росія звинувачують одна одну в нападі в. Наявні докази, імовірно, більше підтверджують заяву України, ніж росіян, але ISW наразі не може незалежно оцінити характер атаки чи відповідальність за неї.
- Пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS. Про нібито обстріл саме з цих систем заявляли окупанти.
- Пропагандисти оприлюднили кадри фрагментів нібито ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були виявлені в Оленівці.
📍Слов'янськ, Донеччина. Вночі окупанти обстріляли місто. Цього разу постраждали автовокзал та прилеглі будівлі.
|Фото: мер Вадим Лях
❗Вночі окупанти обстріляли один з районів Миколаєва. Одна людина загинула та 6 отримали поранення.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог продовжив вести повітряну розвідку та завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.
На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійське вогневе ураження в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова.
На Слов’янському напрямку росіяни здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вели штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мали, відійшли.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Загарбники завдали авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Продовжили ведення повітряної розвідки БпЛА.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару.
Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.
На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.
Противник вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.
На Новопавлівському напрямку Росія здійснювала артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вела штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мала, відійшла. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.
На Запорізькому напрямку ворог здійснює обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське. Завдав авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.
Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки.
Проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує вести розвідку та ізолювати район ведення бойових дій. Триває чергування носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" в акваторії Чорного моря з метою нанесення ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.
Росіяни вночі завдали ударів по Харкову. Інформації про постраждалих нема.
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