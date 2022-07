События 157 дня великой войны. Онлайн-хроника

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати.

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці.

Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" – написав речник МЗС Олег Ніколенко, відповідаючи на твіт посольства Росії у Британії, який виправдовує вбивство українських військовополонених.

Read this when they tell you Russia must not be isolated.



There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.



They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b