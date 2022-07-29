Вбивство українських полонених. 156 день великої війни. Онлайн-хроніка
156 день Україна захищає свою територію та людей від повномасштабного наступу Росії.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Росія зосередила свої сили на Донеччині, зокрема Бахмуті, Сіверську та Соледарі.
"Українська правда" щодня фіксує найголовніші події на фронті в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 155 дня війни.
На цьому завершуємо онлайн-хроніку 156-го дня війни.
Мирної і спокійної ночі.
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.
Президент Володимир Зеленський закликає ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста захистити життя сотень українських військовополонених та закликає світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Моніторингова місія ООН з прав людини "приголомшена" відео з кастрацією та вбивством українського полоненого російським військовим і закликає "всі сторони" уникати тортур та вбивств військовополонених.
США "дуже скоро" оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.
Президент Володимир Зеленський провів нараду із українськими захисниками щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами.
В МЗС Росії виклали свою версію телефонної розмови Блінкена з Лавровим
У повідомленні МЗС Росії зазначається, що Блінкен з Лавровим "обговорили поточну ситуацію в Україні", а росіянин знову повторив, що цілі та завдання "спецоперації" в Україні будуть повністю виконані.
Лавров укотре повторив російську мантру про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".
Десять суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажені зерном і готові до відправлення.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, МІУ в коментарі ЕП.
Зазначається, що усього в портах завантажено вже 17 суден.
Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників.
📞 Блінкен і Лавров вперше з середини лютого провели телефонну розмову
Держсекретар США переконував главу МЗС РФ погодитися на пропозицію Сполучених Штатів щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії американців — Пола Уілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер.
Крім того, Блінкен попередив Росію про наслідки, якщо Кремль продовжить реалізовувати свої плани щодо анексії нових територій України
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН встановити обставини загибелі в Оленівці полонених українських військових, а Червоний Хрест - перевірити становище інших полонених.
Національний банк заборонив обмінникам інформувати про курс валют поза межами кас, тобто фактично заборонив їм мати табло з курсами.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті партизани підпалили поля з зерном, щоб росіяни не змогли його вкрасти.
Кабмін створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила Ірина Верещук, міністр реінтеграції ТОТ.
Радник українського мера Маріуполя пише, що партизани підпалили поля, щоб окупанти не вкрали зерно.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил РФ та Білорусі не виявлено.
На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.
На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.
В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.
На Краматорському напрямку ворог обстрілював зокрема райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.
Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно – зазнали втрат та відійшли.
На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.
Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.
Щодо теракту в Оленівці:
Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.
Це свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку окупанта. Мета – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
"Антонов" долучається до кампанії "Be Brave Like Ukraine". Українські літаки отримали імена міст-героїв:
- ВE BRAVE LIKE BUCHA;
- ВE BRAVE LIKE IRPIN;
- ВE BRAVE LIKE KHARKIV;
- ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;
- ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;
- ВE BRAVE LIKE KHERSON;
- ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;
- ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;
- ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
- ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.
❗Керівник оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір каже, що співпрацю з Росією у виробництві безпілотників не розглядають.
Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито заявив, що Путін пропонує йому вироблят БПЛА разом.
Російські дипломати при женевському відділенні ООН поскаржилось на блокування швейцарським банком особистого рахунку керівника місії Гєннадія Гатілова.
У банку пояснили, що банківський рахунок було заблоковано "у зв'язку з офіційним статусом керівника дипмісії".
За даними української розвідки, теракт окупанів в Оленівці був здійснений руками найманців ПВК "Вагнера" за особистою командою номінального власника – бізнесмена Євгена Пригожина.
ГУР каже, що теракт не був узгоджений з керівництвом міністерства оборони РФ.
Нове перехоплення СБУ свідчить: саме російські війська винні у трагедії в колонії окупованої Оленівки, де загинули щонайменше 53 українських полонених.
У телефонній розмові окупант говорить, що обстрілу колонії, ймовірно, не було, а вибухи підлаштували загарбники:
"Вночі, десь годині об 11, почав працювати "Град", під парканом прямо, метрів 100 від паркану, і по 10 ракет. Перші 10 – вибух. Другі 10 – вибух. Треті... Словом, три прильоти вибухи пішло.
Вікна не повилітали ніде, характерного прильоту знаряда, свита – не було. Тобто відбувались вибухи тут. І ще були три вистріли автоматних. І після всього цього там була пожежа.
Те, що вони це підлаштували самі – це дуже велика ймовірність, там і прильотів не було. Вони, скоріше за все, заклали завчасно вибуховий пристрій."
Командувач ССО Григорій Галан йде з посади.
У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно. Але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн.
Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.
Міністерство оборони Німеччини:
"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою".
Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72. Їх планували знімати з озброєння ближчими роками.
Радник керівника ОП Михайло Подоляк про артобстріл колонії в Оленівці:
"Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана операція під чужим прапором".
Російська ракета прилетіла у Краматорськ, що на Донеччині. Щонайменше три мирні мешканці отримали поранення.
Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022
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"Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати", – каже Зеленський.
Генеральний штаб ЗСУ про ситуацію в Оленівці:
Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися зокрема і українські полонені.
Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області.
Наслідки обстрілу уточнюються.
Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня
Наслідки обстрілів Харківщини
|Всі фото ДСНС
Уповноважений з прав людини Лубінець звернувся до Генпрокуратури щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ, також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.
Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого – каструє його канцелярським ножем
Наслідки російських обстрілів Запорізької області
❗⚡Російська пропаганда заявила про обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені, зокрема "азовці". Говорять про 53 загиблих.
Джерела "Української правди" у розвідці наголошують, що удару по українцях завдала Росія.
❗⚡Верховна Рада "заморозила" тарифи на газ, опалення і гарячу воду. Мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси
"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", – написала посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022
Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon
🇬🇧 🇺🇦 🇹🇷 🇺🇳 🇫🇷 🇮🇹 🇩🇪 🇺🇸 🇨🇦 pic.twitter.com/B3jKISg44j
💪Валерій Залужний вперше показав відео бойової роботи американських М270 MLRS
У Брянській області повідомили про нібито черговий обстріл "з боку ЗСУ", внаслідок яких немає ні жертв, ні руйнувань. Як доказ показують таке "інформативне" відео 🤷♀️
⚡Росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Є постраждалі.
Ситуація в регіонах
🔴На Кіровоградщині на ранок над населеним пунктом Світловодського р-ну спрацювало ППО. Постраждалих наразі немає. Подробиці та детальна інформація щодо наслідків уточнюється, працює слідчо-оперативна група.
🔴Чернігівщина: сьогодні зранку та вчора ввечері — 2 обстріли прикордоння у Новгород-Сіверському районі, артилерія, "гради" та міномети". Без жертв та руйнувань. Інші обставини уточнюються.
🔴Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю ударили "Градами". Попередньо, пошкоджені 6 приватних будинків, гаражі та господарчі споруди. Зачепило електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють електрики. Попередньо, ніхто не постраждав. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.
🔴Харківщина: зранку ворог завдав удару по Харкову, зафіксовано прильоти в центральній частині міста. Пошкоджено двоповерховий будинок та будівля навчального закладу. На місці працюють рятувальники. Попередньо — постраждалих немає. Також сьогодні рано вранці окупанти обстріляли м. Богодухів. Пошкоджено промисловий об'єкт, сталася пожежа.
Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Протягом доби в області поранення зазнали 7 людей, від ворожих обстрілів загинула 1 людина – 26-річний поліцейський в Чугуївському районі.
🔴Луганщина: минулої доби росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети. Ситуація в області залишається критичною. У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську намагаються показово організувати видачу пенсій. Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде.
🔴Донеччина: із артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган" обстріляні міста і села області, зокрема — Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, с.Кам’янка, с.Орлівка, смт.Нью-Йорк та інші. Пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 3 багатоповерхівки, ЛЕП Авдіївського КХЗ.
Вночі — ракетний обстріл Покровська. Кількість постраждалих уточнюється. Обстріл Слов'янська, є поранені. Інформація про постраждалих людей та наслідки обстрілу уточнюються. За добу по області 8 людей загинуло, 19 — поранених.
🔴Миколаївщина: зранку зафіксовано влучання на території між селами Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ввечері ворог знову обстріляв Миколаїв. Влучання було у подвір’я приватних житлових будинків. Декілька будинків зруйновано, інші пошкоджені. Також пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє осіб зазнали поранень. Також вчора ввечері — обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється.
🔴Херсонщина: в області лунало багато потужних вибухів. Практично з усіх населених пунктів йдуть повідомлення про бойові дії. Стабільно тяжка ситуація у громадах Бериславського району. Звільнені ЗСУ села знищені майже повністю, а окупанти продовжують їх обстріл та позиції ЗСУ у інших населених пунктах.
🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінниччині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.
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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
28 липня стало відомо, що на фронті загинув воїн, волонтер і поет Гліб Бабіч
|Ілюстрація Юрія Журавля
За даними Інститутут вивчення війни, росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині
Зведення від Генштабу
🔺На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.
Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом.
🔺Ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому росіяни завдали ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій.
🔺На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіївка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.
🔺На Слов’янському напрямку були обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.
🔺На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам’янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного.
🔺На Бахмутському напрямку росіяни здійснюють обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаударів неподалік Соледара та Веселої Долини.
Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни відбили. Противник намагається вести наступ в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.
🔺На Південнобузькому напрямку були обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токарєве, Кар’єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Мирне, Широке, Прибузьке, Луч, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".