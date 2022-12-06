War Speeches. Трибунал для России, смертная казнь для россиян

Минулого тижня (28 листопада – 4 грудня) на міжнародній арені вкотре актуалізувалася проблема притягнення до відповідальності російської федерації. Утворення спеціального трибуналу підтримали Європарламент, ОБСЄ, НАТО та країни G7. Разом з тим, створити нові форми покарання злочинців буде непросто.

Членство росії в організаціях у сфері глобальної безпеки нівелює міжнародні механізми забезпечення миру та прагнення цивілізованих країн. Росія відкрито зневажає ОБСЄ, сприймає своє право вето в ООН як спосіб просування власних інтересів та водночас виступає за суверенну рівність країн. А тоді, коли в москві не можуть довести хибність звинувачень проти себе, вдаються до улюбленого ще радянського прийому "Whataboutism".

Російські політики деградують у своїх заявах та не можуть узгодити спільні позиції, зокрема щодо переговорного треку та обстрілів української інфраструктури. В заявах політичного середовища росії прослідковується ідея перемир’я як гарантії відсутності українського контрнаступу та уникнення відповідальності за воєнні злочини. Так само росіяни не приховують, що прагнуть міжнародного визнання анексії українських територій.

Не забуває росія й про своїх громадян, відкрито даючи юридичну оцінку перспективі повернення смертної кари. Своєю чергою, Україна акумулює міжнародну підтримку для постачання більшої кількості ППО та ПРО. Ключовим напрямком також залишається відновлення, підтримка та захист енергетичної інфраструктури від ракетних атак російських терористів.

З кожним тижнем росія все ближче до трибуналу

Процес притягнення російської федерації до відповідальності за вчинені злочини проти України переходить у більш практичну площину. Минулого тижня міжнародна спільнота декларувала чіткі сигнали про створення спецтрибуналу для росії.

30 листопада Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії росії".

Заблоковані гроші агресора також не будуть очікувати власника, а підуть на відновлення України, збитки якої від наслідків війни наразі оцінюються у 600 мільярдів євро. Брюссель розробить план конфіскації заморожених активів росії для передачі їх Україні.

Кремль очікувано не визнає перспективи створення міжнародно-правових інструментів справедливого покарання. Вустами дмітрія пєскова верхівка рф заявляє: "Що стосується спроб заснувати якісь трибунали, вони не матимуть жодної легітимності і не будуть нами прийняті, будуть нами засуджуватися".

Для створення спеціального трибуналу потрібно розробити юридичну архітектуру та заручитися підтримкою значної кількості країн. Українські політики активно над цим працюють, попри проблеми і труднощі.

29 листопада в Берліні міністри юстиції країн G7 зустрілися з українською делегацією на чолі з міністром юстиції Денисом Малюською для обговорення розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів. Результатом зустрічі стало підписання спільної Декларації, яка закріпила процес координації країн для злагодженого встановлення фактів воєнних злочинів.

"Франція починає роботу над створенням спецтрибуналу для рф", – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Справді, 1 грудня нижня палата парламенту Франції закликала країни ЄС продовжити роботу над створенням спеціального трибуналу, що викликало обурення міністерства закордонних справ росії та члена переговорної групи лєоніда слуцкого.

Російська сторона засудила рішення французького парламенту, але аргументація агресора звелася до улюбленого прийому "Whataboutism", коли можна нічого не спростовувати або не доводити хибність звинувачень проти себе. Так, росія, або, як її пропонує офіційно назвати Сергій Кислиця, московія, нагадала Франції про "військові злочини", скоєні під час колоніалізму, в Алжирі, Індокитаї та Лівії, які "залишилися безкарними і позбавили Францію морального права виступи з такими заявами".

Звичайно, не забули росіяни згадати і про злочини жахливих українських нацистів-фашистів. Роль речника цього наративу відвели слуцкому, який заявив: "Докази злочинів фашистського українського режиму – у сотнях, тисячах томів уже порушених кримінальних справ. Але реальні факти мало цікавлять європейські столиці. Правосуддя там перетворюється на інструмент політичного замовлення Вашингтона – головного насправді міжнародного злочинця".

Також підтримку щодо притягнення росії до відповідальності висловили 29-30 листопада в Бухаресті на міністерській зустріч країн-членів НАТО та у польському Лодзі на заході ОБСЄ. "Сьогодні ми зробили ще один крок до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Важливий додатковий захід в ОБСЄ, спонсорований 34 державами, присвячений відповідальності за російські злочини. Сильна та зростаюча підтримка трибуналу серед держав-учасниць", – повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Послідовно відбувається пошук організаційних форм для покарання воєнних злочинців. росії ж залишається тільки критикувати міжнародні інституції та готуватися до сплати репарацій.

"У росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України. Кремль сподівався побачити протести платників податків. Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв‘язану проти Європи, буде платити лише росія. Сьогодні – арештами, конфіскаціями, компенсаціями. Завтра – репараціями", – заявив Михайло Подоляк.

Згубна роль росії в інститутах безпеки

Вже давно зрозуміло, що росії байдуже на чинні механізми забезпечення глобальної безпеки. Своїми діями агресор дискредитує інституції й організації, до яких входить. Міністерська зустріч ОБСЄ у Лодзі 1–2 грудня не завершилася спільною резолюцією – це неможливо, коли одна з країн-учасниць організації атакує іншу. "Наша організація була заснована для того, щоб забезпечити мир та співпрацю серед країн-учасниць… Основна ідея функціонування організації була порушена російською агресією проти України", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Дмитро Кулеба закликав реформувати організацію через виключення з неї росії. На його думку, ОБСЄ прокладає собі шлях до пекла, тому що росія зловживає її правилами і принципами. Втім, ізоляція "братської" росії від прийняття міжнародних рішень не призведе до глобальних зрушень, бо ми маємо справу з повністю неконтрольованим режимом.

"Уявімо ситуацію, що російська федерація позбавлена радянського права вето. І Радбезу на стіл потрапляє рішення, де написано: "Вивести російські війська з території України, припинити агресію". Чи ви уявляєте, що, отримавши це рішення, путін раптом скаже: "О, нарешті, мені сказали, що мені робити". Такого не буде. Ми маємо справу з країною, якій відверто наплювати на будь-які норми міжнародного права", – заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця.

дмітрій полянскій (заступник постпреда росії небензі) взагалі вважає, що право вето росії в Радбезі ООН – це можливість дотримуватися російських національних інтересів та величезний стимул домовлятися. "Правових механізмів зміни статусу росії в ООН немає. Для будь-якої реформи потрібен консенсус Ради Безпеки, і без нас не можна проводити будь-які маніпуляції з нашим правом вето, з нашим членством і таке інше", – заявив він.

росія намагається демонстративно показати прихильність до ідей забезпечення безпеки, але водночас інтенсифікує фронт та критикує всі міжнародні інститути. Зокрема, мзс росії заявило про важливість збереження ОБСЄ, яка діє на користь зміцнення безпеки та принципу суверенної рівності держав. Водночас очільник МЗС рф сєргєй лавров заявив, що "безпека в Європі остаточно фрагментується, а сама ОБСЄ стає, м'яко кажучи, маргінальною організацією". Також, за словами лаврова, саме ОБСЄ коригувало укоаїнський вогонь по Луганську та Донецьку.

Варто вдуматися в слова дмітрія пєскова: "Через ту позицію, яку ОБСЄ займає, автоматично організація втрачає свою ефективність. І організація втрачає можливість не на словах, а справі займатися питаннями безпеки та співробітництва в Європі". Тобто засуджуюча позиція організації по безпеці щодо розв’язаної війни позбавляє її можливості займатися безпекою.

росія заплуталася в переговорах, фантазує про польську анексію західної частини України та думає про смертну кару

Минулий тиждень не обійшовся без заяв про відновлення переговорного процесу. Втім, росіяни так поспішають, що не встигають узгодити між собою єдину позицію і, як результат плутаються у свідченнях.

Наприклад, прессекретар кремля дмітрій пєсков заявив, що "президент путін був, є та залишається відкритим для контактів та переговорів. Найкращий шлях досягнення наших інтересів – мирними дипломатичними засобами". Натомість лавров, якого Польща не пустила на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі, каже, що ні про які переговори росія не просила. При цьому міністр і зовсім забув, що росія проводить "спецоперацію на Україні", а не агресивну війну, та випадково обмовився, що росіяни пішли війною на Україну.

Простішими стали й заяви пєскова із загальними вимогами агресора. Спікер кремля раптом відкинув усталені наративи про "нацистів", "розширення НАТО" і "8 років бомбили Донбас" та вказав, що прагне визнання анексованих територій. Також пєсков відреагував на заяву Джо Байдена про виведення російських військ з України та заявив, що "США, як і раніше, не визнають нові території у складі рф, і звичайно це суттєво ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення".

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що "єдина мета будь-яких перегорів полягає в отриманні оперативної паузи для відновлення, фіксації присутності на окупованих територіях, гарантії відсутності контрнаступів і, головне, юридичної відповідальності за масові воєнні злочини". Але єдині переговори, до яких слід готуватись окупанту – це "переговори зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов утримання під вартою", – впевнений Подоляк.

Заплуталися російські політики і в питаннях бомбардування української цивільної інфраструктури. Зокрема, сєргєй лавров запевнив, що рф завдає ударів тільки по тих об'єктах української інфраструктури, які "забезпечують військовий потенціал" Збройних Сил України. "В результаті високоточкових ударів виводяться з ладу та енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування ЗСУ та доставка величезної кількості озброєнь, яким Захід накачує Україну, щоб вона вбивала росіян", – заявив він.

Водночас владімір путін у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом сказав, що росія обстрілює Україну у зв’язку з провокаційними діями українського керівництва. "російські збройні сили довгий час утримувалися від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України, але тепер такі заходи стали вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури росії, включаючи Кримський міст і об'єкти енергетики", – йдеться в заяві, що вийшла на сайті Кремля.

Щоб трохи перевести увагу від власної експансії, росія вирішила вкинути в публічний простір дезінформацію про те, що Польща має намір отримати "компенсацію" за допомогу Україні у вигляді частини території – "Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей України. "З метою забезпечення легітимного характеру запланованих територіальних придбань польським керівництвом прийнято рішення використати успішний російський досвід повернення споконвічних територій шляхом проведення на них референдумів", – вирішив Директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, без прикрас апелюючи до "успішного" російського досвіду анексії через референдуми.

Такі примітивні заяви викликають тільки сміх української й польської сторін. Утім, не до сміху всім стає після змістовних обговорень російської сторони повернути смертну кару. Голова Конституційного суду росії Валерій Зорькін вважає, що для смертної кари достатньо всього лише змінити конституцію, і "якщо готові ті автори, які виступають за це, як то кажуть, прапор їм у руки".

Вочевидь перспектива законної страти змусила росіян напружитися – пєсков поспішив заспокоїти населення, що питання смертної кари в кремлі не розглядали. Втім, усі пам’ятають заяви дмітрія медведєва та його бажання розстрілювати незгодних із політикою країни-терориста.

Трансформатори та ППО: Україна готується відбивати атаки терористів

Президент України Володимир Зеленський в одному з вечірніх звернень наголосив, що війна закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче російська федерація. Доти Україні доведеться протистояти терористам, які спроможні тільки обстрілювати цивільних. "За останні дев'ять місяців росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є ЦИВІЛЬНИМИ", – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

І хоча минулий тиждень минув без масованих атак на цивільну інфраструктуру, Україна готується до всіх можливих сценаріїв. Станом на 2 грудня, за даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, тобто зберігається деякий дефіцит. "Україна отримує обладнання для ремонту енергооб'єктів практично з усіх країн Європи. Допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів. Доручив Віцепрем’єр-міністру з відновлення України створити координаційний штаб, який займатиметься роботою щодо постачання й розподілу генераторів, що Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу", – повідомив Шмигаль.

Українська дипломатія активно акумулювала підтримку для забезпечення належного функціонування енергетичного сектору та його захисту від ракет. "Щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори, це найбільша частина енергосистема, і нам потрібне ППО, щоб збивати ворожі ракети, які б'ють по нашій інфраструктурі", – заявив Дмитро Кулеба.

Україна отримала стійку підтримку міжнародних організацій. 29 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Наразі триває серйозна та предметна дискусія щодо передання Україні комплексів Patriot. А вже з минулого тижня українське небо захищають перші іспанські ЗРК Hawk. Своєю чергою, Британія обіцяє надати нову підтримку протиповітряній обороні.

НАТО чітко задекларувало, що найкращий спосіб досягти миру – надати військову підтримку Україні. Прогнозовано таку позицію критикували російські чиновники різного рівня. сєргєй лавров заявив, що "цей агресивний блок демонструє безпрецедентний експансіоністський глобалізм", а Європу назвав "частиною процесів, спрямованих на відродження неонацизму".

Ці слова нагадують агонію політичного трупа, бо ті, хто хотів "зламати" українців перебоями зі світлом, уже давно самі попливли. "Навіть російська пропаганда розуміє: можна випустити в повітря сотню ракет за сто мільйонів доларів, щоб залишити якесь місто без світла на кілька днів. Але це ніяк не вплине на перебіг війни та неминучість російської поразки", – наголосив Михайло Подоляк.