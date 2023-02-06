War Speeches. Россия готовит своих граждан к большим потерям на фронте

Минулого тижня (30 січня – 5 лютого) Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. Вона відзначила значний прогрес, якого досягла Україна на шляху виконання рекомендацій, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС. Крім цього, політикиня запевнила, що наша Україна стане членом ЄС.

5 лютого запрацював новий етап санкцій ЄС проти росії – заборона імпорту нафтопродуктів на додачу до грудневої заборони купівлі російської нафти.

За прогнозами експертів, ці обмеження мають до 2030 року зменшити надходження в російський бюджет на 1 трильйон доларів, що суттєво вплине на здатність росії фінансувати війну проти України.

Влада росії готує суспільну думку до великих втрат, яких армія зазнає під час нового "великого наступу" в Україні. При цьому, на прикладі Сталінградської битви, яка була переломною в Другій світовій, росіянам пояснюють, що людські втрати необхідні для перемоги.

Нікуди не зникла й риторика про "німецько-фашистських загарбників". Мовляв, росіяни знову змушені воювати з ними, адже західні союзники надають Україні німецькі танки.

Україна розпочала адвокаційну кампанію проти ідеї Міжнародного олімпійського комітету повернути спортсменів із росії та білорусі на міжнародні змагання, зокрема літні Олімпійські ігри 2024 року, під нейтральними прапорами.

Президент України Володимир Зеленський запросив очільника МОК Томаса Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує.

Детальніше про головні події тижня у огляді ОПОРИ.

росіян готують до великих втрат у війні

За майже рік поразок у війні росія готується змінити ситуацію на фронті на свою користь. Минулого тижня бої стали значно жорсткішими, особливо на Донецькому напрямку.

"Росія хоче реваншу. Реваншу саме там, де не вийшло. Хоче забрати Схід. Наше завдання – не дати їм такої можливості. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю", – заявив Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

На думку Президента, "ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш росії вже зрозумілий, але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій".

До ескалації на фронті росія може задіяти половину з понад 320 тисяч мобілізованих, але, за оцінками Міністерства оборони України, загальна кількість військ на кордонах значно більша і може сягати 500 тисяч осіб.

Донецький напрямок нині залишається найбільш імовірною мішенню окупантів. За даними ГУР Міноборони України, російський президент наказав своїй армії захопити всю територію Донбасу до березня.

Для цього окупанти намагаються розпорошити українські війська, відтягнувши частину підрозділів на північно-східний кордон та розширюючи географію наступу.

"Станом на 4 лютого противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втім, російський "великий наступ", швидше за все, завершиться невдачею до квітня, а кульмінація дій рф може створити сприятливі умови для українських військ, якими вони скористаються для контрнаступу наприкінці весни або влітку 2023 року, після отримання західних танків. Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни.

"Путін, можливо, знову переоцінив можливості російських військових. ISW не помітив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць, щоб розгромити українські сили на сході України і захопити понад 11 300 кв. км неокупованої Донецької області", – впевнені в інституті.

Попри це, кремль готовий покласти в українську землю ще більше російських військових, оскільки, як сказав дмітрій пєсков, "для росії нині головна мета – СВО та виконання її цілей".

Влада агресора активно згуртовує росіян і готує їх до потенційних великих втрат, використовуючи відверто фашистські наративи.

У кремлі канонізують переможні для СРСР битви Другої світової, звеличують росіян як націю переможців та розпалюють ненависть до українців, яких вважають сучасною проекцією нацистських військ.

На урочистому концерті з нагоди 80-х роковин Сталінградської битви російський диктатор путін заявив: "Весь наш народ, усі ми росли і з молоком матері ввібрали в себе традиції нашого народу – покоління переможців, які своєю працею, потом і кров'ю створили нашу країну та передали її нам у спадок".

"Стійкість захисників Сталінграда для російського війська, всім нам – найважливіший морально-оральний орієнтир, і наші солдати і офіцери вірні йому", – додав диктатор.

Аналогії між поразкою "німецько-фашистських військ" та війною в Україні російська пропаганда вбачає в тому, що так званим українським нацистам передають німецькі танки. "Керівництву Німеччини правильно пояснити своїм громадянам, навіщо вони знову втягують німецький народ у війну. І згадати далекий, але пам'ятний 1943 рік", – зазначив вячеслав володін.

"У 1942–1943 роках солдати Червоної Армії боролися за кожну оселю, кожну вулицю Сталінграда. Так і сьогодні п'ядь за п'яддю наші бійці звільняють російську землю Донбасу від ідейних послідовників Гітлера – українських нацистів", – заявив лєонід слуцкій.

Також кремль просуває ідею єднання росіян проти ворогів. На зустрічі з представниками громадських патріотичних та молодіжних організацій путін доводив, що з росією завжди хтось безперервно воєю, а головне завдання для громадян рф нині – забезпечити збереження своєї країни.

Водночас слуцкій пропагує наратив про те, що росію хочуть розчленувати, аби захопити її ресурси. "На Заході не приховують справжні цілі війни проти росії – колоніальний похід за ресурсами, алмазами і золотом", – каже він.

Натомість колишній президент росії дмітрій мєдведєв взявся за виправдання російських злочинів. Цитуючи тютчева, він розмірковував, як росія досягала успіхів: "Стає зрозумілим справжня основа стрімких успіхів, що здивували світ, і надзвичайного розширення Росії. Починаєш осягати, що так звані завоювання і насильство були найбільш природною і законною справою, яка коли-небудь відбувалося в історії, просто відбулося неосяжне возз'єднання", – сказав він в ефірі "Першого каналу".

Таке перетворення росії підтверджують і оцінки аналітиків британського журналу The Economist. Згідно з ними, після вторгнення в Україну ситуація з демократією в рф суттєво погіршилася, і країна набуває характерних рис диктатури.

А радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що росія все більше нагадує пародію на нацистську Німеччину. "Порадимо ж любителям історії нацизму прочитати главу про трибунал", – наголосив політик.

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Нейтральності не існує: російських спортсменів не можна повертати на міжнародну арену

Наприкінці січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із пропозицією допустити на змагання спортсменів із росії та білорусі – після початку повномасштабного вторгнення вони фактично перебувають під забороною. Винятки є тільки в деяких видах спорту, наприклад, у тенісі, але й там росіяни та білоруси виступають під нейтральним прапором. Утім, самі спортсмени чітко асоціюють себе зі своїми країнами. Скажімо, Аріна Сабаленка, яка виступала у нейтральному статусі, після перемоги на Australian Open підкреслила: "Думаю, усі й так знають, що я білоруска".

Нова позиція спортивних чиновників, озвучена 25 січня, може допомогти спортсменам з рф та білорусі виступати на найближчих Олімпійських іграх.

МОК вказує, що повернення спортсменів можливе лише у нейтральному статусі та з дотриманням "суворих умов". Відзначається, що доступ варто надавати в індивідуальному порядку і лише тим спортсменам, які нібито "не підтримали війну" та не попадалися на допінгу. Однак головне, що МОК фактично поширює один із російських наративів, зазначаючи: "жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт".

Хоч це рішення ще не є остаточним, росія може і буде використовувати його пропагандистською метою, як і потенційні майбутні виступи спортсменів.

Масового антивоєнного руху російських спортсменів і тренерів не існує – ба більше, вони фактично потурають агресії. Наприклад навесні 2022 року на змаганнях у Катарі російський гімнаст посів 3 місце у вправах на брусах і вийшов на церемонію нагородження у формі із зображенням на ній букви Z.

Крім того, українське спортивне видання Tribuna веде базу російських спортсменів, які підтримали війну проти України. Станом на січень 2023 року в ній опинилося вже 223 людини.

У відповідь на дії МОК Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", спрямованого на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників росії.

Також він написав листа Президенту Франції Еммануелю Макрону щодо можливого допуску російських спортсменів до літньої Олімпіади 2024 року, яка відбудеться в Парижі. Крім того, Президент України запросив очільника МОК Томаса Баха в Бахмут, щоб той побачив, що нейтральності не існує.

Позицію України вже підтримали кілька держав. Країни Балтії та Польща офіційно засудили спроби МОК повернути спортсменів із росії та білорусі на міжнародні змагання.

У спільній заяві міністрів цих держав ідеться про те, що наміри дозволити спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором "легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн, зокрема використовуючи спорт як фактор відволікання уваги від протиправної агресії росії проти України". Крім того, Польща ініціювала створення коаліції країн, що виступають проти участі росіян у майбутній Олімпіаді. Reuters із посиланням на міністра спорту і туризму Польщі Каміля Бортничука зазначає, що до неї можуть увійти 30-40 країн.

Натомість речниця мзс росії марія захарова заявила: "Всі спроби видавити нашу країну з міжнародного спорту, а вони очевидні, просто знаходять різні приводи, приречені на провал. Це повинні розуміти й ті, хто на словах дбає про високі моральні принципи та незалежність спорту від політики".

Прессекретар путіна дмітрій пєсков зазначив, що "у формулюваннях ініціативи надто багато політики", а помічник президента рф ігорь лєвітін вже назвав заяву МОК успіхом: "громадськість розуміє, що без росії олімпійські ігри проходити не можуть".

Як бачимо, пропаганда держави-терориста подаватиме як перемогу будь-які дії, скеровані на повернення будь-чого російського на міжнародну арену.

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Україна крокує в ЄС, США дають далекобійні ракети, росія втрачає на нафті та радіє піратським фільмам і софту

2 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці.

У документі вказано, що вступ до ЄС ґрунтується на заслугах і передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання певних критеріїв. Євродепутати закликали українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи, щоб ефективно відповідати критеріям членства в ЄС.

Вже наступного дня, 3 лютого, у Київ для консультації прибули Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та ще 15 єврокомісарів. На спільному з українським урядом засіданні вона сказала, що Україна стане членом ЄС.

Також Президентка Єврокомісії відзначила прогрес у виконанні рекомендацій, потрібних для початку переговорів про вступ до ЄС."Усі сім кроків важливі, і щодо всіх семи ми бачимо значний прогрес. Я вражена тим, що країна, яка бореться з агресором, демонструє стільки рішучості в тому, що стосується виконання цих семи кроків. Попереду чимало важкої роботи, але перші кроки ви вже зробили", – сказала президентка Єврокомісії.

Поки Україна рухається до ЄС і зберігає шанс на економічну відбудову після завершення війни, російські політики демонструють, що їхня держава все більше і більше віддаляється від цивілізованого світу. Так, дмітрій медведєв анонсував, що росія планує легалізувати піратство у сфері інтелектуальної власності, яка належить західним країнам.

"Залишилося лише ухвалити правила про використання їхньої інтелектуальної власності. Без жодних ліцензій та сплати авторської винагороди. Це, в тому числі, і будуть наші санкції у відповідь на їхні майнові права. На все: від фільмів до промислового софту", – написав у себе в телеграі колишній російський президент.

Крім того, дмітрій медвєдєв переконаний, що європейські санкції проти росії провалилися.

Втім, як повідомляє "Економічна правда", нафтовий аналітик Bloomberg First Word Джуліан Лі має іншу думку. У своїй статті він пише, що росія витратила на побудову енергетичного ринку в Європі майже 50 років та сотні мільярдів доларів, але президент рф путін зруйнував його менш ніж за 50 тижнів – і знайти йому заміну буде майже неможливо.

"У той час як росія знайшла альтернативні ринки для своєї нафти, в основному в Індії, переорієнтація продажів нафтопродуктів і, можливо, навіть більше – природного газу, займе роки і буде коштувати величезних грошей. Якщо взагалі вдасться створити ринки збуту в умовах, коли світ відмовляється від викопного палива", – вважає Джуліан Лі.

Продовжуючи нафтову тему, зазначимо, що з 5 лютого запрацював новий етап санкцій ЄС проти росії – заборона імпорту нафтопродуктів на додачу до грудневої заборони купівлі російської нафти. Накладені обмеження мають суттєво зменшити надходження в російський бюджет і, відповідно, потенціал рф фінансувати війну проти України. Так Міжнародне енергетичне агентство (ІЕА) прогнозує, що до 2030 року доля росії на світовому енергетичному ринку скоротиться приблизно з 20% до 13%. Також москва втратить 1 трильйон доларів експортних доходів через ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів із росії.

Тим часом 2 лютого в США суд ухвалив перше рішення щодо конфіскації активів російських олігархів, а вже наступного дня Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що ці кошти, а саме 5,4 млн доларів, підуть на відновлення України.

Крім цього, як повідомляє "Європейська правда", Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в середу оголосило про викриття мережі з 10 фізичних та 12 юридичних осіб, які допомагали росії підтримувати військово-промисловий комплекс в обхід санкцій, і запровадило проти цих осіб обмеження.

Також 3 лютого у США оголосили про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 2,175 млрд доларів. Він, зокрема, містить далекобійне озброєння – бомбу малого діаметра наземного запуску (GLSDB), що дозволяє завдавати високоточних ударів на дальності до 150 км. Втім, поки невідомо, коли ця зброя надійде в Україну і чи можна буде її використати для раніше анонсованого весняного контраступу.

Сам факт того, що Україна отримає високоточні боєприпаси, які летять на 70 кілометрів далі, ніж ракети до HIMARS, неабияк розгнівало російське керівництво. В кремлі не придумало нічого нового і пригрозили Україні захопленням нових територій.

"Якщо зараз ми прагнемо відсунути артилерію українських збройних сил на таку відстань, яка не створюватиме загрози для наших територій, то що більш далекобійна постачається зброя, то далі треба буде її відсувати від територій, які є частиною нашої країни", – прокоментував рішення США очільник російського МЗС сєргєй лавров.

Втім, Україну такі заяви не лякають. У Києві й далі планують звільняти всі окуповані території, а для цього на рівні з танками, броньованою технікою, артилерією потрібні і далекобійні ракети. Зокрема, їх можна буде використовувати для руйнування логістики окупаційних військ.