War Speeches. ATACMS и Abrams для Украины, Россия выкручивает Устав ООН и "бросает" союзников

Минулого тижня (18–24 вересня) партнери оголосили про військову допомогу Україні на кілька мільйонів доларів США. Серед того, що найближчим часом отримає Україна, – додаткові системи протиповітряної оборони (ППО), танки, бронетехніка, артилерійські снаряди та, ймовірно, далекобійні ракети ATACMS.

У Нью-Йорку відбувся тиждень високого рівня 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, під час якого лідери низки країн підтримали територіальну цілісність України та засудили російську агресію.

Росія не допомогла своєму союзнику Вірменії в конфлікті з Азербайджаном, тож Баку провело успішну військову операцію в Нагірному Карабасі. Натомість правляча партія Грузії звинуватила Україну в підтримці сил, які хочуть здійснити переворот в країні, та ініціювала імпічмент проєвропейської президентки країни.

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Підсумки "Рамштайну" та візиту Зеленського в США та Канаду: яку зброю отримає України

19 вересня на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині відбулася 15-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, в якій взяли участь 54 держави. Вперше на заході був присутній Рустем Умєров – новий глава Міноборони України.

За його словами, учасники зустрічі домовилися започаткувати ініціативу створення Коаліції спроможностей. "Головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього", – написав Умєров у себе в фейсбуці. Також Міноборони визначило 5 кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги:

протиповітряна оборона;

артилерія;

авіація;

військово-морські сили

бронетехніка.

У межах Контактної групи Україна, Естонія та Люксембург запустили IT-коаліцію, до якої приєдналися Бельгія, Данія, Литва і Латвія. Як написав Рустем Умєров, її завдання – забезпечити підтримку Силам оборони у сфері звʼязку та кібербезпеки, що дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою.

Також окремі країни оголосили про нові пакети військової допомоги. Так, Німеччина передасть Україні озброєння на суму 400 млн євро, зокрема 30 тисяч снарядів до артилерії калібру 155 мм, 200 бойових броньованих машин MRAP, а також 50 надводних безпілотників.

Данія спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України. За словами міністра оборони цієї країни Трольса Лунда Поульсен, партія складатиметься з 30 танків Leopard 1, а також 15 радянських танків T-72. Нагадаємо, що раніше Данія у співпраці з Німеччиною та Нідерландами вже планувада придбати і передати нашій країні 100 танків Leopard 1. На початку вересня перші 10 зі 100 обіцяних танків прибули в Україну.

Крім Данії, про передачу Україні танків оголосила Швеція. Офіційний Стокгольм анонсував, що передасть Україні 10 шведських Stridsvagn 122 – ліцензійні версії танка Леопард 2А5, в конструкцію якого внесено зміни.

Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що танки Abrams вже скоро воюватимуть на полі бою. Та вже в понеділок, 25 вересня, стало відомо про доставлення на територію України першої партії американських танків. Нагадаємо, що загалом йдеться про 31 танк американського виробництва, які США пообіцяли надати Україні.

Також Норвегія повідомила про намір передати Україні близько 50 гусеничних вантажівок, які призначені для доставлення вантажів у райони, де немає доріг, а Британія — десятки тисяч артилерійських снарядів.

Ще однією важливою подією в контексті військової підтримки став візит президента України до США і Канади. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами та президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Під час зустрічі з сенаторами український президент закликав Конгрес США підтримати запит Білого дому на додаткову фінансову допомогу Україні в розмірі 24 млрд доларів. Нагадаємо, що наразі не відомо, чи підтримають парламентарі це рішення, адже всередині Республіканської партії є серйозні розбіжності з цього питання. Частина крила партії, яка орієнтується на Дональда Трампа, вважає, що США дають Україні надто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах, наприклад, на боротьбі з нелегальною міграцією.

Під час зустрічі з Джо Байденом Володимир Зеленський подякував за новий пакет допомоги від США у 325 млн доларів. За словами Президента України, у ньому є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз.

"Є багато хороших оборонних та інших рішень – оборонні пакети від Сполучених Штатів. Це і артилерія, потрібні снаряди, ракети для HIMARS, додаткові системи протиповітряної оборони, тактичні машини і ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", – підсумував результати поїзди в США Володимир Зеленський.

Разом з тим, як повідомило видання NBC NEWS, за їхньою інформацією, президент Байден пообіцяв Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість далекобійних ракет ATACMS, отримання яких останні кілька місяців адвокатувала українська сторони.

Що стосується Канади, то, за словами Зеленського, Україна отримала рішення про тривалу оборонну підтримку. "Обсяг – пів мільярда доларів США", – зазначив президент.

"Український слід" у підготовці перевороту в Грузії та імпічмент президентки

18 вересня Служба державної безпеки Грузії заявила, що наприкінці осені – на початку зими група осіб планує зміну влади шляхом заворушень. За даними відомства, організатором і автором цього плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Георгій Лорткіпанідзе, нині – заступник голови української воєнної розвідки.

Також Служба державної безпеки Грузії назвала серед потенційних організаторів "перевороту" Мамука Мамулашвілі – колишнього охоронця президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який зараз є командиром "Грузинського легіону". Варто додати, що, за даними СДК, організатори "планують" розвиток подій, схожий до Євромайдану в Україні.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви грузинської сторони. Зокрема, речник відомства Олег Ніколенко зазначив: "Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби розв'язувати внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії".

На початку вересня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розпочала закордонні візити, не погоджені з урядом. Такі дії загрожували їй імпічментои.

18 вересня правляча партія "Грузинська мрія" передала до Конституційного суду депутатське подання щодо порушення президенткою основного закону. Натомість опозиція вимагає відставки премʼєр-міністра, який використав службовий літак для приватної поїздки.

"Миротворчий" провал або як Росія кидає своїх на Кавказі

19 вересня Азербайджан розпочав "локальні антитерористичні заходи" у невизнаному Нагірному Карабаху. Відповідно до заяви Міністерства оборони Азербайджану, такі заходи проводять для "забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення".

Пізніше в міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що Вірменія повинна вивести свої війська з Нагірного Карабаху, адже це єдиний "шлях до миру в регіоні", а наявність там вірменської армії "являє собою серйозну загрозу регіональному миру і стабільності". "Єдиний спосіб домогтися миру і стабільності в регіоні – беззастережно і повністю вивести вірменські збройні сили з Карабаського регіону Азербайджану", – йдеться в заяві.

Своєю чергою Росія заявила про "стурбованість" та у відповідь на дії Азербайджану зазначила, що її "миротворчий контингент" не попередили про початок "антитерористичних заходів". Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала: "​​Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони припинити кровопролиття, негайно припинити бойові дії і повернутися на шлях політично-дипломатичного врегулювання".

У своїй заяві міністерство оборони Азербайджану повідомило, що поінформувало про заходи російський "миротворчий контингент" і керівництво Спільного турецько-російського моніторингового центру.

У відповідь на дії Азербайджану Міністерство закордонних справ Вірменії звинуватило Баку в проведенні етнічних чисток вірмен у Нагірному Карабаху "19 вересня Азербайджан розпочав чергову широкомасштабну агресію проти народу Нагірного Карабаху з метою завершення політики етнічних чисток", — йдеться у заяві відомства.

Ситуацію в невизнаному Карабаху прокоментував також Секретар РНБО Олексій Данілов, який зазначив, що Росія "здасть" Вірменію, адже РФ надто слабка.

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати, вона не є партнером для будь-якої країни. Усі зобов’язання, які Росія брала перед собою відносно Вірменії, зараз помножені на нуль і вона лишить її сам на сам із цією проблемою. Це треба розуміти всім країнам Центральної Азії, які ще мають стосунки безпосередньо з Росією. Вона просто кидає своїх партнерів, не виконує свої зобов’язання", – зазначив Данілов.

Генасамблея ООН: Україна прагне справедливого миру, Росія не розглядає припинення вогню

В Нью-Йорку відбувся тиждень високого рівня 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, у ході якого глави держав і урядів та інші національні представники мали змогу обговорити глобальні завдання для забезпечення миру, безпеки та сталого розвитку. Ці заходи стали важливим майданчиком для обговорення російсько-української війни. Так, Президент США Джо Байден наголосив, що лише Росія несе відповідальність за війну та має спроможність негайно її закінчити.

"Якщо ми відступимося від фундаментальних принципів Статуту ООН задля замирювання агресора, чи зможе хтось із країн-членів бути впевненим, що вони у безпеці?", – задався питанням Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на загальних дебатах закликав не довіряти Росії та підкреслив, що багато місць у залі Генеральної Асамблеї можуть спорожніти, якщо агресор досягне успіху у своїй підступності й агресії. Він також звернув увагу на енергетичний і продовольчий шантаж Росії, а також на депортації та викрадення українських дітей.

"Уперше в новітній історії ми маємо реальний шанс припинити агресію на умовах нації, яка зазнала нападу", сказав Зеленський.

Попри дружбу з РФ, територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН підтримав Президент Сербії Александар Вучич, порівнявши напад Росії з військовою операцією в Югославії. Своєю чергою Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру.

Фактичним підтвердженням слів Науседи стала заява представника російської делегації. Так, глава російського МЗС Сєрґєй Лавров зазначив, що Росія не розглядатиме жодних пропозицій щодо припинення вогню, але водночас керівництво країни нібито готове до переговорів.

Російські "мирні" плани зводяться лише до неприйнятних ультимативних вимог, зокрема про територіальні поступки, позаблоковий статус Україні, посилення ролі російської мови тощо. Тож українська делегація використала двосторонні зустрічі та відкриті майданчики ООН для просування власного мирного плану. Зустрічі із лідерами Південно-Африканської Республіки, Чилі, Мексики, Бразилії, Ізраїлю, Кенії, Албанії та інших країн переважно стосувалися підтримки української формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

Процес втілення українського мирного плану також представили на засіданні Радбезу ООН. Зокрема, йшлося про два пункти, які стосуються виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

Втім, Рада Безпеки ООН, яка має відповідати за міжнародний мир, цілком паралізована наявністю у своєму складі держави-агресора, яка зловживає правом вето. Саме тому Володимир Зеленський запропонував дати Генеральній асамблеї ООН реальну можливість долати вето, розширити склад постійних членів Радбезу і створити систему запобігання агресії шляхом превентивних санкцій.

Натомість Росія використала засідання Радбезу (як і всі заходи тижня високо рівня) для маніпуляцій та пропаганди. Спочатку Васілій Нєбєнзя обурився, що Володимир Зеленський буде виступати першим, на що головуючий — Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама — висміяв російського представника, сказавши: "це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН".

Потім Сєрґєй Лавров звинуватив Захід у втручанні в українську політику для організації "держперевороту" в 2014 році та перетворенні України в антиросійський плацдарм.

Крім того, російський міністр повторив усталені обґрунтування початку так званої "спецоперації" та намагався маніпулювати нормами Статуту ООН для "аргументації" анексії української території. Зокрема, він заявив, що, згідно з Декларацією ООН 1970 року, норма Статуту ООН щодо територіальної цілісності держав нібито не застосовується до України через те, що ця держава не дотримується принципу рівноправності та самовизначення народів, а українська влада не може представляти весь народ.

"Те, що українські неонацисти, які захопили владу в Києві, не представляли населення Криму та Донбасу, не потребує доказів", — сказав Лавров.

Водночас на пресконференції за підсумками сесії Генасамблеї Лавров заявив, що Росія визнає суверенітет та територіальну цілісність України відповідно до Декларації про незалежність 1990 року, але за умови дотримання Україною пунктів про позаблоковий статус та повагу до національних меншин.

"У нас немає жодних проблем із територіальною цілісністю України. Вона була зруйнована тими, хто здійснив та підтримав переворот, лідери якого оголосили війну проти власного народу та почали його бомбардувати", — сказав він.

Однак Лавров, напевне, забув, що євроатлантичні прагнення України першочергово спричинені бажанням захиститися від Російської Федерації, яка була "гарантом" безпеки нашої держави. А русофобські настрої в суспільстві зростають від колоніальних прагнень Кремля, вбивств та депортацій дітей, щоденних ракетних атак та інших російських злочинів проти людяності, які сукупно мають ознаки геноциду українського народу.

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