Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня

Среда, 5 июля 2017, 21:56

Подборка самых важных новостей за 5 июля на Украинской правде.

О рейсе МН17. Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Об АТО. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь, ситуация постепенно стабилизируется.

Еще сегодня на заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса. При этом представители ОРДЛО заявили, что 39 украинцев не подлежат амнистии и освобождению.

Еще украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

О Лозовом. Информация из государственных реестров свидетельствует, что нардеп от Радикальной партии Андрея Лозового не получал наследство.

Еще регламентный комитет Верховной Рады отправил представление на снятие неприкосновенности с нардепа к председателю ВР Андрею Парубию, чтобы он решал.

А генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что изменение показаний Лозовым может привести к изменению квалификации дела с неуплаты налогов на незаконное обогащение.

О Вилкуле. Нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 млн грн.

О Пшонке. Прокуратура отсудила у сына генпрокурора времен Януковича Артема Пшонки более 15 га охотничьих угодий в Киевской области.

О Крыме. Международные туристические компании нашли лазейки, чтобы зарабатывать на туристических услугах в оккупированном Россией Крыму.

Еще Украина не допустила членства в Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества незаконно избранного в оккупированном Крыму депутата Госдумы РФ.

О Шеремете. Издание "Радио Свобода" показало документальный фильм об убитом журналисте "Украинской правды" Павле Шеремете.

Читайте также: Главные экономические новости за 4 июля

Темы: СМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: