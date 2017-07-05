Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 5 июля на Украинской правде.

О рейсе МН17. Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Об АТО. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь, ситуация постепенно стабилизируется.

Еще сегодня на заседании гуманитарной подгруппы в Минске украинская сторона так и не получила информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированной части Донбасса. При этом представители ОРДЛО заявили, что 39 украинцев не подлежат амнистии и освобождению.

Еще украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

О Лозовом. Информация из государственных реестров свидетельствует, что нардеп от Радикальной партии Андрея Лозового не получал наследство.

Еще регламентный комитет Верховной Рады отправил представление на снятие неприкосновенности с нардепа к председателю ВР Андрею Парубию, чтобы он решал.

А генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что изменение показаний Лозовым может привести к изменению квалификации дела с неуплаты налогов на незаконное обогащение.

О Вилкуле. Нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 млн грн.

О Пшонке. Прокуратура отсудила у сына генпрокурора времен Януковича Артема Пшонки более 15 га охотничьих угодий в Киевской области.

О Крыме. Международные туристические компании нашли лазейки, чтобы зарабатывать на туристических услугах в оккупированном Россией Крыму.

Еще Украина не допустила членства в Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества незаконно избранного в оккупированном Крыму депутата Госдумы РФ.

О Шеремете. Издание "Радио Свобода" показало документальный фильм об убитом журналисте "Украинской правды" Павле Шеремете.

Читайте также: Главные экономические новости за 4 июля