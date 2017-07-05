Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найголовніше за день

Середа, 5 липня 2017, 21:56

Добірка найважливіших новин за 5 липня на Українській правді.

Про рейс МН17. Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Про АТО. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь, ситуація поступово стабілізується.

Ще сьогодні на засіданні гуманітарної підгрупи у Мінську українська сторона так і не отримала інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованій частині Донбасу. При цьому представники ОРДЛО заявили, що 39 українців не підлягають амністії і звільненню.

Ще українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Про Лозового. Інформація з державних реєстрів свідчить, що нардеп від Радикальної партії Андрія Лозового не отримував спадок.

Ще Регламентний комітет Верховної Ради відправив подання на зняття недоторканності з нардепа до голови ВР Андрія Парубія, аби він вирішував.

А Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що зміна свідчень Лозовим може призвести до зміни кваліфікації справи з несплати податків на незаконне збагачення.

Про Вілкула. Нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.

Про Пшонку. Прокуратура відсудила у сина генпрокурора за часів Януковича Артема Пшонки понад 15 га мисливських угідь у Київський області.

Про Крим. Міжнародні туристичні компанії знайшли лазівки, щоб заробляти на туристичних послугах в окупованому Росією Криму.

Ще Україна не допустила членства незаконно обраного в окупованому Криму депутата Держдуми РФ у Парламентській Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва.

Про Шеремета. Видання "Радіо Свобода" показало документальний фільм про вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Читайте також: Головні економічні новини за 5 липня

Теми: ЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: