Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 5 липня на Українській правді.

Про рейс МН17. Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Про АТО. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь, ситуація поступово стабілізується.

Ще сьогодні на засіданні гуманітарної підгрупи у Мінську українська сторона так і не отримала інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованій частині Донбасу. При цьому представники ОРДЛО заявили, що 39 українців не підлягають амністії і звільненню.

Ще українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Про Лозового. Інформація з державних реєстрів свідчить, що нардеп від Радикальної партії Андрія Лозового не отримував спадок.

Ще Регламентний комітет Верховної Ради відправив подання на зняття недоторканності з нардепа до голови ВР Андрія Парубія, аби він вирішував.

А Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що зміна свідчень Лозовим може призвести до зміни кваліфікації справи з несплати податків на незаконне збагачення.

Про Вілкула. Нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.

Про Пшонку. Прокуратура відсудила у сина генпрокурора за часів Януковича Артема Пшонки понад 15 га мисливських угідь у Київський області.

Про Крим. Міжнародні туристичні компанії знайшли лазівки, щоб заробляти на туристичних послугах в окупованому Росією Криму.

Ще Україна не допустила членства незаконно обраного в окупованому Криму депутата Держдуми РФ у Парламентській Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва.

Про Шеремета. Видання "Радіо Свобода" показало документальний фільм про вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Читайте також: Головні економічні новини за 5 липня