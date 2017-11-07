Главные новости дня – за 60 секунд

Голоса за новый Избирательный кодекс, заявления Колмогорова, автомат, которым убили Окуеву, ограничение въезда в Киев, браслет для Авакова-младшего, неудавшаяся отставка Авакова-старшего – новости, которые обсуждали 7 ноября.

О новом Избирательном кодексе. Народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

О Колмогорове. Освобожденный из-под стражи пограничник Сергей Колмогоров заявляет, что решение, стрелять или нет, каждый пограничник принимает сам, такое право дает им специальная инструкция.

Об Окуевой. Следователи нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль, в котором находились доброволец АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

Об ограничении въезда в Киев. Министр внутренних дел Арсен Аваков объясняет ограничение въездов в Киев со всех направлений действием специального режима антитеррористической безопасности.

О ДТП в Харькове. Следствие будет настаивать на аресте второго подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

О "деле рюкзаков". Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства для подозреваемых по "делу рюкзаков".

Кроме того, сегодня на Александра Авакова надели электронный браслет.

О "деле Мартыненко". В рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" о подозрении сообщено еще трем лицам.

О судьях. Высший совет правосудия назначил бессрочно судью Подольского районного суда города Киева Светлану Захарчук, которая во времена Майдана лишала прав управления транспортными средствами участников поездки в Межигорье.

Об отставке Авакова. Верховная Рада не поддержала постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

О Шуфриче. Народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу об угрозах со стороны бывшего первого заместителя Администрации президента Андрея Портнова экс-нардепу "Партии регионов" Инне Богословской.