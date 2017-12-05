В Грузии отреагировали на задержание Саакашвили

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили надеется, что Украина обеспечит физическую защиту экс-президента республики Михаила Саакашвили.



Об этом сказал Раквиашвили журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



"Происходящие в эти минуты в Киеве события являются внутренними политическими процессами Украины, на которые мы не можем дать комментарии политического содержания. В то же время, в эпицентре этих событий находится бывший президент Грузии и это дает особую нагрузку этим событиям", - сказал Раквиашвили журналистам.



"Надеемся, что физическая защищенность Саакашвили в этой сложной обстановке будет обеспечена", - заявил он.

Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Движения новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет. После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.

Сейчас его привели в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что задержали Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Во время брифинга во вторник Луценко заявил, что Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Смотрите онлайн событий Задержание Саакашвили.