Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили – журналисту: "Отвали"

Среда, 6 декабря 2017, 11:35

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили нагрубил журналисту ВВС Джону Фишеру под Верховной Радой.

Когда политик утром вернулся под парламент после вторжения полиции в палаточный городок, журналист спросил, как тот себя чувствует.

"Отлично" (perfect), – ответил Саакашвили мимоходом.

А когда Фишер спросил, планирует ли экс-президент Грузии сдаваться властям, Саакашвили на мгновение задумался и с улыбкой ответил: "Отвали, пожалуйста!" ("Go get lost, please").

Это уже не первый случай, когда Саакашвили хамит журналистам.

Как известно, утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали, но до СБУ не довезли.

Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

В 6 утра 6 декабря правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".

Позже он вернулся под ВР и заявил, что готов дать показания в палаточном городке.

Лидер РНС также анонсировал вече на вечер среды.

А вечером как раз истекает 24 часа, которые дал генпрокурор Юрий Луценко Михеилу Саакашвили и его команде на то, чтобы прийти на допрос добровольно.

Луценко утверждал, что Саакашвили договаривался о финансировании акции протеста с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко.

Саакашвили заявил, что не знает, кто такой Курченко.

Алена Рощенко, УП
Темы: СаакашвилиСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
Все новости...
Реклама: