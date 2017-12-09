Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Саакашвили: Мы пока не получили ходатайства о мере пресечения

Суббота, 9 декабря 2017, 16:08

Адвокат задержанного лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили сказал, что они пока не получали ходатайства об избрании меры пресечения.

Об этом Руслан Чернолуцкий сказал журналистам в субботу после того, как он с соратниками Саакашвили передали задержанному в ИВС личные вещи и медикаменты.

"Мы не получали информации по ходатайству о мере пресечения от прокуратуры. Возможно, к концу вечера такая информация еще поступит и в суд, и нам. Сейчас мы договорились в 12 со старшим прокурором Домбровским, который подписывал сообщение о подозрении, что он обязательно даст нам такую ​​информацию", - сказала он.

Адвокат отметил, что Саакашвили не собирается прекращать голодовку.

"Мы общались с врачом, который подтвердил это намерение. Он пьет воду", - добавил Чернолуцкий.

Также он сказал, что Саакашвили будет "писать своим соратникам инструкции для того, чтобы собирать людей на мирный марш".

Кроме того, по словам адвоката, Саакашвили "не имеют права держать в СИЗО СБУ в соответствии с международными конвенциями", поскольку его должны были содержать в учреждениях, которые подчиняются Минюсту.

Ранее внефракционный нардеп, один из лидеров "Руху новых сил" Юрий Деревянко сообщил о намерениях передать лидеру партии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили лекарства и личные вещи.

Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Кроме того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: