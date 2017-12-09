Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Саакашвілі: Ми поки не отримали клопотання про запобіжний захід

Субота, 9 грудня 2017, 16:08

Адвокат затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі сказав, що вони поки не отримували клопотання про обрання міри запобіжного заходу.

Про це Руслан Чорнолуцький сказав журналістам у суботу після того, як він зі соратниками Саакашвілі передали затриманому в ІТТ особисті речі та медикаменти.

"Ми не отримували інформації щодо клопотання про міру запобіжного заходу від прокуратури. Можливо, до кінця вечора така інформація ще надійде і в суд, і нам. Наразі ми домовилися о 12 годині зі старшим прокурором Домбровським, який підписував повідомлення про підозру, що він обов’язково надасть нам таку інформацію", - сказав він.

Адвокат зазначив, що Саакашвілі не збирається припиняти голодування.

"Ми спілкувалися з лікарем, який підтвердив цей намір. Він п’є воду", - додав Чорнолуцький.

Також він сказав, що Саакашвілі буде "писати своїм соратникам інструкції для того, щоби збирати людей на мирний марш".

Окрім того, за словами адвоката, Саакашвілі "не мають права тримати у СІЗО СБУ, згідно з міжнародними конвенціями", оскільки його мали би утримувати в установах, які підпорядковуються Мін’юсту.

Раніше позафракційний нардеп, один з лідерів "Руху нових сил" Юрій Дерев'янко повідомив про намір передати лідерові партії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі ліки та особисті речі.

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: