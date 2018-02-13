Саакашвили попросил ЕС и Меркель помочь

Лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель.

"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу", – сказал он газете Bild 12 февраля.

"За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", – заявил Саакашвили, передает DW.

По его словам, если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху.

"Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", – добавил Саакашвили.

Как известно, Саакашвили задержали в киевском ресторане 12 февраля, а затем отправили на чартерном самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Государственной миграционной службой Украины.

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Саакашвили заявил, что вернется в Украину законным образом.

Президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года.



Грузия требовала экстрадиции Саакашвили из Украины. В Грузии суд заочно приговорил его к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.



В Украине Саакашвли обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф.



Кроме того, лидеру партии "Рух новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста

Саакашвили судится из-за лишения гражданства Украины. Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности соответствующего указа президента 16 февраля.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест по делу о связях с Курченко, но в ночь с 5 на 6 февраля срок действия решения суда первой инстанции якобы завершился.



9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева, но тогда политик остался на свободе.

Осенью 2017 года из Украины выдворили более десятка грузин. В октябре троих грузин из окружения Саакашвили тайно вывезли в Грузию через аэропорт "Жуляны" на самолете Нацгвардии. В ноябре выдворили еще 8 граждан Грузии.

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