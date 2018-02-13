Саакашвили попросил ЕС и Меркель помочь

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель.

"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу", – сказал он газете Bild 12 февраля.

"За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", – заявил Саакашвили, передает DW.

По его словам, если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху.

"Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", – добавил Саакашвили.

Как известно, Саакашвили задержали в киевском ресторане 12 февраля, а затем отправили на чартерном самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Государственной миграционной службой Украины.

Саакашвили заявил, что вернется в Украину законным образом.