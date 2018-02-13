Саакашвілі попросив ЄС і Меркель допомогти

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Вівторок, 13 лютого 2018, 08:41

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі просить допомоги у Євросоюзу та, зокрема, канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"У кафе в Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку в Польщу", – сказав він газеті Bild 12 лютого.

"За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко", – заявив Саакашвілі, передає DW.

За його словами, якщо ЄС і, зокрема, Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна зазначає краху.

"Порошенко руйнує цю країну і хоче позбутися мене, адже я викриваю корупцію", – додав Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі затримали в київському ресторані 12 лютого, а потім відправили на чартерному літаку до Варшави. Політика допустили на територію Польщі згідно із заявою про реадмісію, поданою Державною міграційною службою України.

Саакашвілі заявив, що повернеться до України законним чином.

Теми: Саакашвілі Меркель ЄС
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