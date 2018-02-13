Саакашвілі попросив ЄС і Меркель допомогти

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі просить допомоги у Євросоюзу та, зокрема, канцлера Німеччини Ангели Меркель.



"У кафе в Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку в Польщу", – сказав він газеті Bild 12 лютого.



"За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко", – заявив Саакашвілі, передає DW.



За його словами, якщо ЄС і, зокрема, Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна зазначає краху.



"Порошенко руйнує цю країну і хоче позбутися мене, адже я викриваю корупцію", – додав Саакашвілі.



Як відомо, Саакашвілі затримали в київському ресторані 12 лютого, а потім відправили на чартерному літаку до Варшави. Політика допустили на територію Польщі згідно із заявою про реадмісію, поданою Державною міграційною службою України.



Саакашвілі заявив, що повернеться до України законним чином.