Саакашвілі попросив ЄС і Меркель допомогти

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі просить допомоги у Євросоюзу та, зокрема, канцлера Німеччини Ангели Меркель.



"У кафе в Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку в Польщу", – сказав він газеті Bild 12 лютого.



"За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко", – заявив Саакашвілі, передає DW.



За його словами, якщо ЄС і, зокрема, Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна зазнає краху.



"Порошенко руйнує цю країну і хоче позбутися мене, адже я викриваю корупцію", – додав Саакашвілі.



Як відомо, Саакашвілі затримали в київському ресторані 12 лютого, а потім відправили на чартерному літаку до Варшави. Політика допустили на територію Польщі згідно з заявою про реадмісію, поданою Державною міграційною службою України.

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Саакашвілі заявив, що повернеться до України законним чином.

Президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства в липні 2017 року.

Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України. У Грузії суд заочно засудив його до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

В Україні Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Саакашвілі судиться через позбавлення громадянства України. Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності відповідного указу президента 16 лютого.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт у справі про зв'язок із Курченком, але у ніч із 5 на 6 лютого термін дії рішення суду першої інстанції нібито завершився.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва, але тоді політик лишився на свободі.

Восени 2017 року з України видворили більше десятка грузинів. У жовтні 2017 року трьох грузинів із оточення Саакашвілі потай вивезли до Грузії через аеропорт "Жуляни" літаком Нацгвардії. У листопаді видворили ще 8 громадян Грузії.

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