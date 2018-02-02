США не имеют влияния на работу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом в интервью программе "Право на власть" на "1+1" заявила американский посол в Киеве Мари Йованович.

"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе – мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи", – подчеркнула Йованович.

"Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа, как НАБУ, попало бы под сомнение", – добавила она.

Посол отметила, что США предоставили НАБУ ресурсы для проведения тренингов сотрудников.

Ранее в Госдепе заявили, что поддержка Соединенных Штатов Америки способствовала открытию 333 антикоррупционных производств в Украине и раскрытию 108 дел.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой. В тот же день в НАБУ прошли обыски.

В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США - так же, как и в "янтарной делу".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами". Луценко также утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

В свою очередь в ФБР заявили, что работают с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года, который позволяет ФБР предоставлять НАБУ и САП помощь в сфере расследований.

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Украинская правда