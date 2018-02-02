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США не влияют на НАБУ – посол

Пятница, 2 февраля 2018, 05:44

США не имеют влияния на работу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом в интервью программе "Право на власть" на "1+1" заявила американский посол в Киеве Мари Йованович.

"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе  мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи",  подчеркнула Йованович.

"Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа, как НАБУ, попало бы под сомнение",  добавила она.

Посол отметила, что США предоставили НАБУ ресурсы для проведения тренингов сотрудников.

Ранее в Госдепе заявили, что поддержка Соединенных Штатов Америки способствовала открытию 333 антикоррупционных производств в Украине и раскрытию 108 дел.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой. В тот же день в НАБУ прошли обыски.

В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США - так же, как и в "янтарной делу".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами". Луценко также утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

В свою очередь в ФБР заявили, что работают с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года, который позволяет ФБР предоставлять НАБУ и САП помощь в сфере расследований.

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Украинская правда

Темы: НАБУСША
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