Главные новости дня – за 60 секунд

У Порошенко забрали завод в Крыму, Бакулина хотят посадить, "вышки Бойко" - продать – новости, которые обсуждали 2 февраля.

О заводе Порошенко. Правительство России перевело в федеральную собственность "национализированный" Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Петру Порошенко.

О Бакулине. Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

О "вышках Бойко". Украина намерена продать две так называемые вышки Бойко - буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, - которые были арестованы в 2015 году. Кроме того, Генеральная прокуратура на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой буровых установок.

О ценах на газ. Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

О бизнесе. Совет бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2017 года получил 729 жалоб – это больше, чем за три предыдущих квартала, и четверть всех жалоб, полученных с начала работы бизнес-омбудсмена.

О Гужве. Генеральная прокуратура будет добиваться конфискации залога главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и его международного розыска.

О пожаре в "Виктории". Прокуратура объявила о подозрении инспектору управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по делу о гибели 3 детей при пожаре в лагере "Виктория" в Одессе.

О работе депутатов. 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц. Из них 38 – не проголосовали в январе ни разу (не нажали "за", "против", "воздержался").

О деукраинизации. Во время реставрации станции "Киевской" московского метрополитена на одной из стен изменили изображение на фреске - украинский венок на голове девушки заменили на косынку.

О российских чемпионах. Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на Донбассе.

Об Adidas. Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые вопреки санкциям работают в оккупированном Крыму.