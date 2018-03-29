Савченко заявила отвод суду и хочет суд Господний

Обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежда Савченко заявила отвод коллегии Апелляционного суда.

Об этом она сказала после того, как суд отказался удовлетворить ее предыдущее ходатайство – отстранить от процесса одного из прокуроров.

"Отвод суду!", - крикнула Савченко.

Она заявила, что объявляет отвод не потому, что суд не удовлетворил ее ходатайство.

"Прокурор нарушил презумпцию невиновности. Как можно доверять такому суду, который не видит фактов, прокурор нарушил прокурорскую этику? Я не доверяю такому суд, который принимает решение, нужное прокуратуре", - сказала нардеп.

"Если в Украине есть честные свободные суды, неподвластные Порошенко и Луценко, я бы хотела их видеть. Если нет, то пусть меня судит суд Господний, но не такой суд. Это мое основание вам – отвод! Прокурор обвинил меня в террористическом акте – выполненное действие – и в убийстве. Где доказанный факт убийств? Кого я убила? У меня нет к вам доверия, потому что вы не слышите!", - добавила она.

Однако коллегия судей ходатайство Савченко не удовлетворила и продолжила рассмотрение апелляции.

"Отказать в удовлетворении заявления Савченко", - сказал председательствующий судья Игорь Паленик.

После ходатайства адвокатов Савченко выпустили из стеклянной клетки. Она сидит рядом с защитниками.