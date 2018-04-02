Адвокаты Савченко готовят материалы для опровержения подозрения

Защитники народного депутата Надежды Савченко готовят материалы, чтобы опровергнуть выдвинутые ей подозрения по шести статьям Уголовного кодекса.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Виктор Чевгуз.

"Мы сейчас готовим материалы для опровержения подозрения. Все те шесть статей, ей которые предъявили, нужно опровергать. Собираем доказательства, будем проводить адвокатское расследование", - заявил он.

Кроме того, в понедельник в СИЗО до Савченко первый раз приходил следователь.

"К ней сегодня первый раз ненадолго пришел следователь. Я был с утра, а потом пришел он", - сказал Чевгуз.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Апелляционный суд Киева отказался отпустить Савченко.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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