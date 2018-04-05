Полиция открыла дело об увольнении Соломатиной с НАПК

Печерское управление полиции Киева открыло уголовное производство относительно незаконного освобождения Анны Соломатиной с должности руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила Transparency International.



Производство квалифицировали по ч.1 ст.172 Уголовного кодекса - грубое нарушение законодательства о труде.



"Прошло 1,5 месяца после определения Печерского суда... и Печерское управление полиции в г. Киеве внесло в Единый реестр досудебных расследований производства относительно незаконного освобождения Анны Соломатиной с должности руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК", - пишет организация.



"К сожалению, даже требование к правоохранителям выполнять свои функции через суд происходит со значительной задержкой. Ведь о соответствующем решении суда мы писали еще 20 февраля", - сказано в сообщении.



Ранее экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что правоохранители саботируют расследование ее материалов, разоблачающих коррупцию в НАПК.



Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась - Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному себе человеку. Позже Соломатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.



В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.



Соломатина написала заявление об увольнении. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.



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