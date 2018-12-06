Новости дня: Рада отменила «дружбу» с РФ, дипломатов пустили к пленным морякам, Венгрия свернула раздачу гражданства

Рада поддержала прекращение "дружбы" с Россией, венгерские консульства перестали выдавать украинцам гражданства, а украинские дипломаты начали посещать военнопленных в России — новости, которые обсуждали 6 декабря.

О Верховной Раде

Верховная Рада приняла законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

Также депутаты увеличили территорию контроля в Черном море и позволила открывать огонь по нападавшим без предупреждения.

Об Объединительном соборе

Нынешний глава УПЦ Киевского патриархата, патриарх Филарет, не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Представители УПЦ Московского патриархата будут участвовать в Объединительном соборе как равные участники и соучредители единой независимой церкви.

О военнопленных моряках

Украинские консулы начали посещать военнопленных, которых Россия захватила в Керченском проливе, - об этом заявил министр Климкин.

О других новостях

Консульства Венгрии в Украине прекратили и не будут возобновлять выдачу венгерского гражданства украинском.

Депутат Рады от "МЧП" Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Украинская биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.