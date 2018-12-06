Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости дня: Рада отменила «дружбу» с РФ, дипломатов пустили к пленным морякам, Венгрия свернула раздачу гражданства

Четверг, 6 декабря 2018, 19:43

Рада поддержала прекращение "дружбы" с Россией, венгерские консульства перестали выдавать украинцам гражданства, а украинские дипломаты начали посещать военнопленных в России — новости, которые обсуждали 6 декабря.

О Верховной Раде

Верховная Рада приняла законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

Также депутаты увеличили территорию контроля в Черном море и позволила открывать огонь по нападавшим без предупреждения.

Об Объединительном соборе

Нынешний глава УПЦ Киевского патриархата, патриарх Филарет, не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Представители УПЦ Московского патриархата будут участвовать в Объединительном соборе как равные участники и соучредители единой независимой церкви.

О военнопленных моряках

Украинские консулы начали посещать военнопленных, которых Россия захватила в Керченском проливе, - об этом заявил министр Климкин.

О других новостях

Консульства Венгрии в Украине прекратили и не будут возобновлять выдачу венгерского гражданства украинском.

Депутат Рады от "МЧП" Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Украинская биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаРосcияЧерное мореВенгрияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: