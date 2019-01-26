Савченко выдвинули в президенты

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты.

Об этом сообщает в субботу гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.

Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.

Сообщается также, что на съезде Вера Савченко зачитала письмо от Надежды.

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