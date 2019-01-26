Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко выдвинули в президенты

Суббота, 26 января 2019, 13:22
Савченко выдвинули в президенты
Українська правда

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты.

Об этом сообщает в субботу гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.

Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.

Сообщается также, что на съезде Вера Савченко зачитала письмо от Надежды.

Читайте также:

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

"Дуче" Ляшко. Как главный "радикал" готовится к выборам президента

Раздвоение личностей. Зачем Кива и Каплин возглавили СПУ

"Народный контроль" Добродомова: партия под прикрытием

Сверхновая Она. Какой Тимошенко идет на выборы

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты. 
  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • 25 января в СБУ заявили, что нардеп Надежда Савченко, которая находится под стражей в СИЗО, не обращалась к СБУ с просьбой допустить в изолятор нотариуса, который должен оформить документы для ее регистрации в качестве кандидата в президенты.
  • 15 января народный депутат Надежда Савченко заявила, что представители Службы безопасности не допускают к ней в СИЗО нотариуса, что не дает ей возможности оформить документы для регистрации кандидатом в президенты.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.
  • С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко Надеждавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: