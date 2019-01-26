Савченко выдвинули в президенты

7880 просмотров
Суббота, 26 января 2019, 14:22
Українська правда

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты.

Об этом сообщает в субботу гражданская сеть "ОПОРА".

Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.

Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.

Сообщается также, что на съезде Вера Савченко зачитала письмо от Надежды.

Читайте также:

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

"Дуче" Ляшко. Как главный "радикал" готовится к выборам президента

Раздвоение личностей. Зачем Кива и Каплин возглавили СПУ

"Народный контроль" Добродомова: партия под прикрытием

Сверхновая Она. Какой Тимошенко идет на выборы

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты. 
  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • 25 января в СБУ заявили, что нардеп Надежда Савченко, которая находится под стражей в СИЗО, не обращалась к СБУ с просьбой допустить в изолятор нотариуса, который должен оформить документы для ее регистрации в качестве кандидата в президенты.
  • 15 января народный депутат Надежда Савченко заявила, что представители Службы безопасности не допускают к ней в СИЗО нотариуса, что не дает ей возможности оформить документы для регистрации кандидатом в президенты.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.
  • С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Савченко Надежда виборы


powered by lun.ua
По теме
СБУ: Савченко не обращалась относительно допуска нотариуса в СИЗО 26 января 2019, 01:15
Новости дня: суд над украинскими моряками, УПЦ МП не будет выезжать из Лавры 15 января 2019, 21:10
Савченко жалуется, что СБУ мешает ей идти в президенты 15 января 2019, 14:14
Все новости
Главные новости
Из-за санкций Россия потеряла 173 миллиарда долларов – внешняя разведка
Савченко выдвинули в президенты
Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет
Минкульт официально обязал УПЦ МП изменить название
Все новости
здоровье

Полезное ли вегетарианство

тест

Умеете ли вы правильно лечиться от простуды?

психология

Как друзья влияют на наше здоровье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів