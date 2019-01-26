Савченко выдвинули в президенты
Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты.
Об этом сообщает в субботу гражданская сеть "ОПОРА".
Отмечается, что решение было принято единогласно.
"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.
В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.
Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.
Сообщается также, что на съезде Вера Савченко зачитала письмо от Надежды.
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Напомним:
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.
- Выборы президента состоятся 31 марта.
- 25 января в СБУ заявили, что нардеп Надежда Савченко, которая находится под стражей в СИЗО, не обращалась к СБУ с просьбой допустить в изолятор нотариуса, который должен оформить документы для ее регистрации в качестве кандидата в президенты.
- 15 января народный депутат Надежда Савченко заявила, что представители Службы безопасности не допускают к ней в СИЗО нотариуса, что не дает ей возможности оформить документы для регистрации кандидатом в президенты.
- Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.
- С момента задержания Савченко находится в СИЗО.