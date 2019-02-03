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Порошенко прошел в ЦИК через черный ход из-за баннера о Гандзюк?

Воскресенье, 3 февраля 2019, 16:19

Активисты в воскресенье развернули перед входом в ЦИК большие баннеры с надписями "Так а кто заказал Гандзюк?" и зачеркнутыми фамилиями Андрея Гордеева и Евгения Рыщука.

Об этом сообщается в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Отмечается, что активисты обращаются к президенту Петра Порошенко, который в воскресенье подал документы в ЦИК, с вопросом о заказчиках убийства Гандзюк.

"Активисты перед входом в Центральную Избирательную Комиссию развернули большие баннеры с зачеркнутыми фамилиями партийцев Блока Петра Порошенко, замазанных в убийстве Гандзюк. У президента очень мало времени, чтобы избавиться от этих людей, лишить их властных полномочий, выбросить на обочину истории и дать следствию сделать свое дело", - говорится в тексте.

В сообществе также сообщается, что акции памяти Гандзюк состоятся 4 февраля, через три месяца после ее смерти, в 18:30 возле Администрации президента и 20:00 под офисом партии "Батькивщина".

Вместе с тем, координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова сообщила, что Порошенко прошел в ЦИК через черный ход.

Напомним:

  • 29 января у Международного выставочного центра, где проходил форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры "Так а кто заказал Гандзюк?"
  • Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который принимал участие в акции, рассказал, что полиция составила на него административный протокол якобы за не согласованную заранее акцию.
  • 28 января отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева Евгения Рищука (БПП).
  • 31 января председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить факты, о которых заявил отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк, касательно его причастности к трагедии.
  • Гордеев также отрицает свою причастность к нападению на Гандзюк, из-за которого она умерла.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Нардеп Мустафа Найем сообщал, что Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого и находится в Доминикане.
  • В январе 2019 года Служба безопасности Укарины объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкПорошенкоЦИКакции
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