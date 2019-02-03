Активисты в воскресенье развернули перед входом в ЦИК большие баннеры с надписями "Так а кто заказал Гандзюк?" и зачеркнутыми фамилиями Андрея Гордеева и Евгения Рыщука.

Об этом сообщается в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Отмечается, что активисты обращаются к президенту Петра Порошенко, который в воскресенье подал документы в ЦИК, с вопросом о заказчиках убийства Гандзюк.

"Активисты перед входом в Центральную Избирательную Комиссию развернули большие баннеры с зачеркнутыми фамилиями партийцев Блока Петра Порошенко, замазанных в убийстве Гандзюк. У президента очень мало времени, чтобы избавиться от этих людей, лишить их властных полномочий, выбросить на обочину истории и дать следствию сделать свое дело", - говорится в тексте.

В сообществе также сообщается, что акции памяти Гандзюк состоятся 4 февраля, через три месяца после ее смерти, в 18:30 возле Администрации президента и 20:00 под офисом партии "Батькивщина".

Вместе с тем, координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова сообщила, что Порошенко прошел в ЦИК через черный ход.

Напомним: