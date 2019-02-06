Новости дня: Януковича кинули "как лоха", кандидат Юрий Тимошенко, прослушка у Гриценко

Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты, председатель избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания - новости, которые были актуальны 6 февраля.

О Януковиче

Экс-президент Виктор Янукович встретился с журналистами в Москве, а мы собрали главные тезисы из его выступления:

"Меня обманули? Изменили? Или кинули, как лоха?", - Янукович говорит, что не верил, что подписанты соглашения 2014-го года об урегулировании кризиса в Украине "себя дискредитируют".

Экс-президент считает, что решение о его заключении на 13 лет, "не имеет ничего общего с законом".

"Политикам, государству и президенту было категорически недопустимо вмешиваться в церковные вопросы. Эти люди взяли на себя большой грех", - так Виктор Федорович прокомментировал создание Православной церкви Украины.

"Порошенко – лжец. И без фальсификаций на выборах не победит".

Также Янукович рассказал, как вода едва не убила в нем теннисиста: "Рано утром был ливень, и водичка залетела на корт. Во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал на деревянные лавочки".

О выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко. Фамилия и инициалы последнего полностью совпадают с ФИО Юлии Тимошенко.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства.

38-м кандидатом не может стать Петр Симоненко. Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал ему в удовлетворении иска из-за отказа в регистрации его кандидатом в президенты.

О других важных новостях

Внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания.

А нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко подала иск против Гриценко о защите чести и достоинства семьи.

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Ульяна Супрун, полномочия которой как исполняющего обязанности министра здравоохранения приостановил Окружной админсуд Киева, прервала командировку в США, чтобы разобраться в ситуации.

Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав на 3 года.