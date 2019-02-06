Новости дня: Януковича кинули "как лоха", кандидат Юрий Тимошенко, прослушка у Гриценко
Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты, председатель избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания - новости, которые были актуальны 6 февраля.
О Януковиче
Экс-президент Виктор Янукович встретился с журналистами в Москве, а мы собрали главные тезисы из его выступления:
"Меня обманули? Изменили? Или кинули, как лоха?", - Янукович говорит, что не верил, что подписанты соглашения 2014-го года об урегулировании кризиса в Украине "себя дискредитируют".
Экс-президент считает, что решение о его заключении на 13 лет, "не имеет ничего общего с законом".
"Политикам, государству и президенту было категорически недопустимо вмешиваться в церковные вопросы. Эти люди взяли на себя большой грех", - так Виктор Федорович прокомментировал создание Православной церкви Украины.
"Порошенко – лжец. И без фальсификаций на выборах не победит".
Также Янукович рассказал, как вода едва не убила в нем теннисиста: "Рано утром был ливень, и водичка залетела на корт. Во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал на деревянные лавочки".
О выборах
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко. Фамилия и инициалы последнего полностью совпадают с ФИО Юлии Тимошенко.
Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства.
38-м кандидатом не может стать Петр Симоненко. Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал ему в удовлетворении иска из-за отказа в регистрации его кандидатом в президенты.
О других важных новостях
Внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания.
А нардеп от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко подала иск против Гриценко о защите чести и достоинства семьи.
Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
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