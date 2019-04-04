В Зеленского ответили Порошенко относительно де-батла на стадионе – СМИ
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что ожидают выполнения кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий для проведения дебатов, после чего будут согласованы их дата и время.
Об этом сообщил руководитель штаба Иван Баканов, пишет УНИАН.
По словам Баканова, пока рано что-то конкретно говорить о дебатах, поскольку "не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике".
"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может нам еще дадут дополнительные ответы. В ролике было еще несколько вопросов... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы", - заявил он.
Баканов рассказал, что дата и время еще будут согласовывать с "учетом предметности ответа, который будет предоставлен".
Сообщается, что отвечая на вопрос, велись ли переговоры о проведении этих предвыборных дебатов именно на НСК "Олимпийский", Баканов сказал, что "если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно".
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Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
- Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
- Порошенко ответил, что "дебаты могут произойти на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
- В государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это пока нельзя назвать дебатами.
- На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.
- В ЦИК ответили, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.