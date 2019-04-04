В Зеленского ответили Порошенко относительно де-батла на стадионе – СМИ

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что ожидают выполнения кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий для проведения дебатов, после чего будут согласованы их дата и время.

Об этом сообщил руководитель штаба Иван Баканов, пишет УНИАН.

По словам Баканова, пока рано что-то конкретно говорить о дебатах, поскольку "не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике".

"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может нам еще дадут дополнительные ответы. В ролике было еще несколько вопросов... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы", - заявил он.

Баканов рассказал, что дата и время еще будут согласовывать с "учетом предметности ответа, который будет предоставлен".

Сообщается, что отвечая на вопрос, велись ли переговоры о проведении этих предвыборных дебатов именно на НСК "Олимпийский", Баканов сказал, что "если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно".

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Напомним: