Городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого судят за возможное хищение денег, заявил, что не считает себя обвиняемым.

Об этом он сказал во время допроса в суде в понедельник.

Труханов утверждает, что правоохранители нарушили закон, сообщая ему о подозрении. В частности, это должен был сделать генпрокурор, его заместитель, прокурор области или Киева. По словам главы Одесса, подозрение ему вручал прокурор, который не имел на это права.

Поэтому он считает, что не получил статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого.

"Учитывая изложенное, не приобретя статус обвиняемого и подозреваемого, не вижу оснований отвечать на вопросы сторон (участников судебного процесса – УП)", – завершил свое выступление Труханов.

Во время выступления он отметил, что считает дело против себя "грубым вмешательством" чиновников в "законную работу органов местного самоуправления".

"Никто из нас за время процесса так и не услышал, какую статью или букву закона я как обвиняемый, как городской голова, или мои подчиненные нарушили. Мы только слышали сомнения обвинения в целесообразности одного из принятых нами решения", – сказал городской голова.

Он считает, что невозможно рассчитать выгоду от центра админуслуг, при строительстве которого, по версии следствия, чиновники пытались присвоить более 90 миллионов гривен.

Большую часть своей позиции Труханов объявил на русском языке, перейдя на украинский только в конце, когда начал цитировать законодательство.

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Напомним: