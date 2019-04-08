Социолог рассказала, почему Зеленский избегает дебатов с Порошенко

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Понедельник, 8 апреля 2019, 16:17

Директор социологической компании Фонд "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что экс-шоумен Владимир Зеленский может избегать дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, поскольку опасается потерять часть избирателей после озвучивания своих планов на посту президента.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, передает  LIGA.net.

По ее словам, лидерство Зеленского связано с тем, что избиратель "сам себе представляет, что будет делать кандидат", поскольку тот отмалчивается.

"Дебаты не очень выгодны Зеленскому. Избиратели Порошенко знают, что он предлагает, избиратели Зеленского - нет ", - сказала она.

Социолог отметила, что большинство избирателей Зеленского поддерживает евроинтеграцию, а по поводу курса в НАТО его избиратели из западных и центральных регионов придерживаются одного мнения, тогда как из южных и восточных - другого.

"Возможно, если будет определенность (в заявлениях Зеленского, - ред.) по тем вопросам, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората",- пояснила Бекешкина.

Она добавила, что возможно поэтому экс-шоумен будет избегать четких дебатов.

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Напомним:

  • Ранее Владимир Зеленский высказался за референдум по таким темам, как вступление в ЕС и НАТО.
  • Также Зеленский заявлял, что считает приемлемыми компромиссы в вопросе возвращения оккупированных Крыма и Донбасса культурно-языковые особенности этих регионов.
  • После того, как Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты, он обратился к украинцам с предложением помочь ему написать предвыборную программу. Однако позже ее так и не представил.
  • Первый тур президентский выборов прошел 31 марта, по итогам которого во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • В свою очередь Зеленский заявил, что дебаты с действующим президентом состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский". Именно в этот день дебаты должны проходить по закону.

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019 дебаты социология


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