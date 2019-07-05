Штаб ООС: ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил возле Станицы Луганской

Украинские военные имеют информацию, что боевики отошли из позиций. Но есть определенные предостережения, в частности, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут-часа можно занять и снова продолжить обстрелы.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочными соглашениями", - подчеркнул Бондарь.

По его словам, штаб располагает информацией, что боевики отошли из позиций.

"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или час можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - сказал генерал-майор.

"В то же время, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации", - заверил он.

Напомним: