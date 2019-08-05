Суд вновь рассмотрит дело о запрете КПУ

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии к Министерству юстиции о запрете в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В суде добавили, что истцы просят отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

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Напомним: