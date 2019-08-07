"Экзаменатор" судей, которого пытались отстранить через Окружной суд, уволился сам
Источник: сообщение Высшей квалификационной комиссии судей
Высшая квалификационная комиссия судей удовлетворила отставку заместителя главы ведомства Станислава Щотки.
Детали: Соответствующее решение ВККС приняла 7 августа.
Щотка был назначен в ВККС по квоте главы Государственной судебной администрации. Эту должность сейчас занимает Зиновий Холоднюк.
Почему это важно: С начала 2019 года в Окружной админсуд Киева поступило несколько исков с требованием признать, что Станислав Щотка и еще некоторые его коллеги уже не имеют полномочий проводить оценку судей.
Позже Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура заявили, что эти иски готовили судьи самого Окружного админсуда, чтобы остановить оценивания.
Кроме того, записи разговоров якобы судей ОАСК, обнародованные НАБУ, свидетельствуют, что руководство суда могло договориться с главой Государственной судебной администрации Зеновием Холоднюком о назначении "нужного" члена ВККС.
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Предыстория:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 2 августа Вовку и еще 3 судьям вручили подозрения.
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