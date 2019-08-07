"Экзаменатор" судей, которого пытались отстранить через Окружной суд, уволился сам

Источник: сообщение Высшей квалификационной комиссии судей

Высшая квалификационная комиссия судей удовлетворила отставку заместителя главы ведомства Станислава Щотки.

Детали: Соответствующее решение ВККС приняла 7 августа.

Щотка был назначен в ВККС по квоте главы Государственной судебной администрации. Эту должность сейчас занимает Зиновий Холоднюк.

Почему это важно: С начала 2019 года в Окружной админсуд Киева поступило несколько исков с требованием признать, что Станислав Щотка и еще некоторые его коллеги уже не имеют полномочий проводить оценку судей.

Позже Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура заявили, что эти иски готовили судьи самого Окружного админсуда, чтобы остановить оценивания.

Кроме того, записи разговоров якобы судей ОАСК, обнародованные НАБУ, свидетельствуют, что руководство суда могло договориться с главой Государственной судебной администрации Зеновием Холоднюком о назначении "нужного" члена ВККС.

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