"Екзаменатор" суддів, якого намагались посунути через Окружний суд, звільнився сам

Джерело: повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила відставку заступника голови відомства Станіслава Щотки.

Деталі: Відповідне рішення ВККС ухвалила 7 серпня.

Щотка подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Щотка був призначений у ВККС за квотою голови Державної судової адміністрації. Цю посаду нині обіймає Зеновій Холоднюк.

Чому це важливо: З початку 2019 року до Окружного адмінсуду Києва надійшло кілька позовів із вимогою визнати, що Станіслав Щотка та ще деякі його колеги вже не мають повноважень проводити оцінювання суддів.

Пізніше Національне антикорупційне бюро та Генеральна прокуратура заявили, що ці позови готували судді самого Окружного адмінсуду, щоб зупинити оцінювання.

Крім того, записи розмов нібито суддів ОАСК, оприлюднені НАБУ, свідчать, що керівництво суду могло домовитись з очільником Державної судової адміністрації Зеновієм Холоднюком про призначення "потрібного" члена ВККС.

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