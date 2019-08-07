"Екзаменатор" суддів, якого намагались посунути через Окружний суд, звільнився сам
Джерело: повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила відставку заступника голови відомства Станіслава Щотки.
Деталі: Відповідне рішення ВККС ухвалила 7 серпня.
Щотка подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Щотка був призначений у ВККС за квотою голови Державної судової адміністрації. Цю посаду нині обіймає Зеновій Холоднюк.
Чому це важливо: З початку 2019 року до Окружного адмінсуду Києва надійшло кілька позовів із вимогою визнати, що Станіслав Щотка та ще деякі його колеги вже не мають повноважень проводити оцінювання суддів.
Пізніше Національне антикорупційне бюро та Генеральна прокуратура заявили, що ці позови готували судді самого Окружного адмінсуду, щоб зупинити оцінювання.
Крім того, записи розмов нібито суддів ОАСК, оприлюднені НАБУ, свідчать, що керівництво суду могло домовитись з очільником Державної судової адміністрації Зеновієм Холоднюком про призначення "потрібного" члена ВККС.
Знати більше: "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонивСергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 2 серпня Вовку та ще 3 суддям вручили підозри.
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