В ОБСЕ надеются, что обмен не помешает расследованию катастрофы MH17
Обмен "35 на 35" между Украиной и РФ может привести к обмену всех пленных и удерживаемых лиц, как это предусмотрено в Минских соглашениях, однако не должен негативно повлиять на расследование катастрофы MH17.
Источник: совместное заявление министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака, председательствующей в ОБСЕ и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера.
Детали: Лайчак выразил обеспокоенность и надежду, что "позитивный шаг" обмена пленными не окажет негативного влияния на продолжающееся расследование катастрофы малайзийского Боинга.
Прямая речь Лайчака: "Обмен может усилить доверие между двумя странами и привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено Минскими соглашениями".
"ОБСЕ и Словакия во время председательствования в организации готовы помочь любым образом", - добавил Лайчак.
В свою очередь Гремингер призвал "все стороны предпринимать дальнейшие меры в этом же духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя Минские соглашения".
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Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой
Напомним,
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
- Среди прочих Украина передала России и Владимира Цемаха - подозреваемого по делу о катастрофе боинга рейса MH17.
- 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
- В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха. Однако при этом отметил, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
- В субботу президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
- Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха.
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