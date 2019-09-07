В ОБСЕ надеются, что обмен не помешает расследованию катастрофы MH17

Обмен "35 на 35" между Украиной и РФ может привести к обмену всех пленных и удерживаемых лиц, как это предусмотрено в Минских соглашениях, однако не должен негативно повлиять на расследование катастрофы MH17.

Источник: совместное заявление министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака, председательствующей в ОБСЕ и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера.

Детали: Лайчак выразил обеспокоенность и надежду, что "позитивный шаг" обмена пленными не окажет негативного влияния на продолжающееся расследование катастрофы малайзийского Боинга.

Прямая речь Лайчака: "Обмен может усилить доверие между двумя странами и привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено Минскими соглашениями".

"ОБСЕ и Словакия во время председательствования в организации готовы помочь любым образом", - добавил Лайчак.

В свою очередь Гремингер призвал "все стороны предпринимать дальнейшие меры в этом же духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя Минские соглашения".

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