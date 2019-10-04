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Новости 4 октября: аварийная посадка Ан-12, новый состав ЦИК, прослушка для НАБУ

Пятница, 4 октября 2019, 21:44

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова, Рада утвердила новый состав ЦИК, Рада дала право на прослушку НАБУ и ГБР, но закрепила иммунитет нардепов — новости, которые были актуальны 4 октября.

О Ан-12

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова из-за того, что закончилось топливо, 5 человек погибли. Также самолет мог совершить аварийную посадку из-за ошибки пилота. Полиция открыла уголовное производство.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них уже прооперированы в городской клинической больнице №8 г. Львов.

О ЦИК

Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, которых подал президент Владимир Зеленский.

ЦИК избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.

О прослушке

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1009 об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК), по которым депутатская неприкосновенность и часть скандальных "поправок Лозового" остаются в силе. Закон в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Нардеп Петр Порошенко заявил, что услышал призыв Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.

Следователи центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Порошенко в ряде уголовных дел.

В результате обысков у врача-трансплантолога изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.

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