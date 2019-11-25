"Нормандский формат": в Кремле еще не знают, встретится ли Путин с Зеленским

Программа участия президента России Владимира Путина в саммите в "нормандском формате" пока находится в стадии проработки, состоится ли двусторонняя встреча украинского и российского президентов неизвестно.

Источник: российский Интрефакс со ссылкой на Дмитрия Пескова - пресс-секретаря российского президента.

Прямая речь: "Пока нет никаких наметок по программе. Это все в стадии подготовки.

Естественно - это подготовка между четырьмя столицами. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка".

Детали: Песков подтвердил, только то, что в "нормандском формате" встретятся все четыре президента. Что будет происходить "на полях" еще согласовывается.

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