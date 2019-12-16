Пристайко не исключает возобновления сообщения с ОРДЛО

Новые участки для разведения сил на Донбассе будут согласовывать в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Источник: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАНу

Прямая речь: "Определение участков с украинской стороны завершилось. Однако мы готовим несколько альтернативных вариантов. Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведения на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или о скольки там участков мы договоримся...

У нас есть комбинация из тех участков, которые мы можем развести. Наш опыт подсказывает, что не всегда это совпадает. Мы должны ожидать, что зеркальное разведения состоится на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому у нас есть в запасе еще несколько предложений, которые позволят нам маневрировать во время переговоров".

Детали: Пристайко высказался за максимально быстрое согласование участков разведения в рамках ТКГ: "Даже следующее заседание (18 декабря – ред.) нас бы устроило".

Желаемы для Киева те места, которые дают дополнительные возможности для пересечения линии контакта, где можно открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Если Петровское было согласовано еще в 2016 году, то теперь речь идет о новых участка разведения. Президент Владимир Зеленский даже предлагал назвать их гуманитарными – но лидеры "нормандского формата" не согласились, рассказал Пристайко.

По словам главы МИД, первым "кандидатом" является Золотое, где с украинской стороны уже построено КПВВ, но на оккупированной территории такие работы не выполнены.

На вопрос, возможно ли КПВВ для пассажирского сообщения, если будет определен новый участок для открытия контрольного пункта въезда-выезда, Пристайко ответил: "Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения".

Но добавил: "У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы возобновить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами".

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