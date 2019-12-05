В Кремле не собираются достигать конкретных договоренностей в ходе "нормандской встречи"

В Кремле считают, что участники саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ.

Источник: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу Дождь

Прямая речь: "Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями. От чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем...

...Действительно была проделана домашняя работа, и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи

...Это не обязывающий документ, не обязывающее соглашение в любом случае, но в нем, можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание".

Детали: Песков назвал "позитивным моментом", что встреча состоится и, кроме того, состоятся отдельные двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина со всеми участниками "нормандского формата".

Что было раньше: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с российским президентом хочет достичь договоренности об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года.

По словам президента, вторым вопросом на саммите будет вопрос ситуации с безопасностью на Донбассе, то есть вывода войск, незаконных вооруженных формирований. Он повторил, что хотел бы достичь договоренностей о конкретных временных рамках, когда это произойдет.

Также Зеленский рассказал, что планирует на саммите говорить о проведении выборов на Донбассе. Он вновь повторил, что это должно происходить по украинскому закону, с участием всех украинских политических сил, с международными наблюдателями.

Кроме того, Зеленский уверен, что в ходе встречи в "нормандском формате" будет обсужден вопрос передачи Украине контроля над украинской границей.

Перед этим глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже.

Он также рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".

Напомним: