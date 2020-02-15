Главные новости пятницы и ночи: Зеленский против "Схем", разговор с Путиным

Офис президента будет судиться со "Схемами", Зеленский обсудил с Путиным предстоящую встречу — новости, которые были актуальны 14 февраля.

О "Схемах"

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили сюжет, в котором рассказали, что Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование "Схем" — это "ложь от начала и до конца", и что "комментировать там нечего".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель также заявила, что Зеленский не встречался в Омане с секретарем Совбеза России.

В Кремле заявили, что все – ложь.

Офис президента заявил, что подаст на "Схемы" в суд, обвинив журналистов в "манипуляции общественным мнением" и распространении информации, которая "не соответствует действительности".

В ответ редакция "Схем" отметила, что ОПУ вместо угроз мог бы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа.

Телеканал "UA: Первый" напомнил Офису президента о незаконности цензуры относительно общественного вещателя.

О разговоре президентов

Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили обмен пленными, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали свой антиукраинский план прекращения войны в Украине. Позже он исчез с сайта Мюнхенской конференции.

В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Депутат руководящей партии польского Сейма Йоанна Лихоцкая показала оппозиции средний палец после того, как парламент проголосовал за финансирование государственных СМИ, которые оппозиционные политики обвиняют в распространении пропаганды.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп заявив, що чорні скриньки літака "Міжнародних авіаліній України", який збив Іран належать Україні.

Украинка Юлия Ткач-Остапчук победила россиянку и стала чемпионкой Европы по борьбе