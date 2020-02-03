Бородянский продолжил обсуждение законопроекта о дезинформации

В Министерстве культуры, молодежи и спорта решили продолжить обсуждение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации".

Источник: министр Владимир Бородянский в Telegram-канале

Прямая речь: "Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас он проходит только первый этап публичных обсуждений, и мы пришли к выводу, что этот этап должен быть продлен.

Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений.

Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства.

Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены"

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Предыстория: