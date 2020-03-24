Защита медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, пожаловалась в Конституционный суд на норму, которая позволяет судьям оглашать сначала короткий текст решения, а уже потом – полный.

Источник: пост адвокатского объединения "Ореховский и Коломиец", сайт Конституционного суда

Дословно пост адвокатов: "Речь о защите права на личную неприкосновенность. Как известно, безосновательно подозреваемые по делу Шеремета ко всему были ограничены в свободе без мотивированного решения суда (только "короткими" постановлениями) – это не соответствует ст. 29 Конституции. Такая практика является противозаконной ".

Детали: Жалоба касается части 2 статьи 376 Уголовного процессуального кодекса.

Согласно ей, если составление постановления требует значительного времени, суд вправе ограничиться провозглашением только резолютивной частью, то есть самым выводом, без мотивации.

Полный текст должен быть провозглашен не позднее 5 суток.

Защита Дугар считает, что это положение противоречит Конституции, согласно которой "никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда", и закону "О предварительном заключении", который также говорит, что основанием для него является "мотивированное решение суда".

В то же время, на сайте КС суда на данный момент указано, что жалоба защиты "по форме не соответствует требованиям Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", подлежит возврату".

Адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил УП, что причины возврата им пока неизвестны. Защита предполагает, что они формальные, например, касаются процедуры заверения копий документов.

В Конституционном суде УП объяснили, что нарушения касаются именно формы жалобы. В частности, приобщенные к ней копии решений суда якобы заверенные ненадлежащим образом.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета