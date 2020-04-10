10 апреля. No time to die: В Китае боятся коронавируса из России, "масочный режим" в Польше, братские могилы в Нью-Йорке

Официальные данные, актуальные состоянием на 12:30 10 апреля

Карантин в Украине продолжается тридцатый день.

Прогнозируемого пика эпидемии 14-15 апреля может не быть, считает главный санэпидемврач Виктор Ляшко.

Украина. Количество инфицированных пересекло отметку в 2 тысячи

Всего в Украине:

установленных случаев – 2 203, из них 145 детей. Госпитализированных – 923, из них 42 ребенка. 43 пациента нуждаются в реанимационных мероприятиях. В критическом состоянии 5 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Черновицкая область уже третий день опережает Киев по количеству больных, там всего зафиксировали 366 больных. В Киеве–348.

умерших – 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые заболевания сердца, сосудов, легких и др.

выздоровели – 61.

За последние сутки:

311 новых больных, из них 13 детей. В больницы были госпитализированы 75 человек, из них 2 детей. Больше всего инфицированных обнаружили в Черновицкой (+64 новых случая), Ивано-Франковской (+36), Тернопольской (27), Ровенской и Львовской (по 21 случая) областях. В Киеве – 48 новых случаев.

12 летальных случаев.

16 пациентов выздоровели, среди них 3 детей и медработник.

Показатель летальности от коронавируса в Украине на 10 апреля составляет 3,1%, говорит главный санэпидемврач Виктор Ляшко. Во всем мире – в среднем 6,0%.

"Мы сейчас движемся по прогнозируемой кривой. Прирост и количество случаев, которое сегодня зарегистрировано, движется в пределах нашего расчета, что не должно быть инфицировано более 2% населения (это примерно 750 000 граждан, если опираться на данные электронной переписи экс-министра Дмитрия Дубилет – УП).

Но этого можем достичь только в том случае, когда мы будем выполнять все карантинные мероприятия. В первую очередь, это самоизоляции и социальная дистанция", – комментирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине Ляшко.

За последние сутки в Украине сделали 2 929 ПЦР-тестов, всего с начала пандемии – 23 522. Тесты делают людям, у которых врачи подозревают коронавирус, контактным с ними лицам и повторно – тем, кто выздоровел, чтобы снять диагноз.

С 10 апреля на коронавирус в Украине начали тестировать всех людей с диагнозом пневмония, находящихся в больницах.

Сейчас по всей Украине используют 48 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом. Это 2,7% от всех аппаратов ИВЛ, подготовленные для пациентов с COVID-19.

Уже 30-й день в Николаевской области не фиксируют ни одного больного коронавирусом.

"Никакой сенсации в этом нет", – говорит главный санэпидемврач после визита в область. Он проверил 4 уровня оказания медпомощи, касающихся выявления и лечения коронавируса, – никаких нарушений не нашел.

Всего в области очень низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, значительно ниже эпидпорога, объясняет Ляшко.

В подконтрольных правительству районах Луганской области десятый день не увеличивается количество больных, их всего 3.

На Буковине, которая имеет больше всего больных в Украине, в течение 11-13 апреля будет действовать особый режим. В области закроют продуктовые магазины и заправки.

В Тернополе массово начали тестировать медиков, по состоянию на 6 апреля в области было 44 инфицированных медработников.

Ни одного больного с начала пандемии не выявили в зоне ООС. В ВСУ количество заболевших возросло до 7.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму возросло до 28.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области, по данным оккупантов, количество заболевших возросло до 13. В оккупированных районах Луганщины – до 7.

Как проявляют Covid-19?

В Славянске Донецкой области показали, как происходит процесс выявления Covid-19. Там аппарат ПЦР-диагностики собрали и протестировали в лаборатории областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Его директор Людмила Маслова говорит, работники быстро научились работать с оборудованием и изучили большое количество инструкций, вирусологи работают "как на фронте".

Механизм таков:

У человека берут два образца из носовых пазух, зева и миндалин и везут в лабораторию. Вирусолог в защитном костюме в течение 6 часов работает с биоматериалами: смешивает оба образца, очищает их и готовит пробы. Подготовленные пробы передают в зону амплификации, где их проверяют на содержание коронавируса.

За первый день работы ПЦР-аппарата исследовали 16 проб, за второй – 18, за третий – 24.

В Славянске сотрудник лаборатории областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом готовит пробы для проверки на содержание коронавируса Фото: 6262.com.ua

Оборудование, врачи и больницы на интерактивной карте

В Украине запустили карту медицинского обеспечения, на которой можно отследить сколько и каких ресурсов имеет каждая область и каждая отдельная больница.

Области и больницы, окрашенные в зеленый, имеют высокий уровень готовности. В красный – самый низкий. По данным на утро 10 апреля, наиболее обеспеченными являются учредения в Киеве, Харьковской и Черкасской областях. Наименее – в Ивано-Франковской (где более 200 инфицированных) и Херсонской.

На ней пока не все больницы, а всего 240 заведений первой волны. Ежедневно информацию о количестве ресурсов должны обновлять.

Пасха приближается

Укрпочта предлагает бесплатно доставить кулич к вашему дому. Обещает доехать в самые отдаленные уголки страны.

Пасха весом 300 граммов стоит 30 гривен, 500 граммов – 50. Освящать их будет Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Заказать можно здесь или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

В Офисе президента ожидают, что в храмы на Пасху пойдут только 3% граждан. Другие – будут сидеть дома на карантине.

Между тем количество инфицированных священников продолжает расти. Коронавирус подхватил наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона.

Еще 26 случаев заболевания зафиксировали в Киево-Печерской Лавре, теперь известно о не менее 30 инфицированных в главной обители УПЦ МП.

После извинения перед баптистами на Днепропетровщине, чье мероприятие назвали причиной вспышки коронавируса, взялись за библейскую школу в Першотравенске. Полиция подозревает, что именно она стала источником распространения коронавируса в городе.

Иски против правительства

Окружной админсуд Киева за 4 дня после усиления карантина получил 11 исков, которыми хотят обжаловать запреты правительства. Люди просят признать незаконными как отдельные запреты, в частности относительно прогулок в парках, работы общепита, так и все постановление целиком.

Одно из производств ОАСК уже открыл – по иску владельца кинотеатра "Атмосфера" в Одесской области.

Мир. + 115 тысяч больных за день

Количество больных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн – официально зарегистрировано 1 602 885. На утро 9 апреля их количество было 1 484 811.

В течение суток количество заболевших возросло более чем на 115 тысяч. Что вновь является мировым рекордом с начала пандемии.

За сутки на планете от COVID-19 умерло более 7 тысяч человек, что примерно на тысячу больше, чем накануне.

Во всем мире:

Выздоровели: 355 514 (+ 25 638 в сутки. На первом месте – Германия, где за последний день выписаны более 6 100 человек)

Умерли: 95 745 (+7 207 за сутки)

Странами, где быстрее всего распространяется вирус являются: США, Турция, Великобритания.

США. Братские могилы в Нью-Йорке

В США за последние сутки:

Погибло – 1 684 (примерно на 300 меньше, чем накануне)

Заболело – около 33 тысяч (такое количество новых больных держится 3 дня подряд. США остается страной с наиболее быстрым распространением вируса)

С начала эпидемии:

Погибших – 16 686

Вылеченных – 26104

Чтобы контролировать распространение вируса, в стране решили идти по пути максимального тестирования. В США уже сделано около 2 млн тестов, 100 тысяч исследований проводится ежедневно.

Американская статистика свидетельствует, что больше всех положительные тесты на вирус имеют пожилые люди.

Однако разница не так уж велика: 11% больных – в возрасте до 25 лет, 17% – 25-45 лет, 21% – 45-65 лет, 22% – 65-85 лет и 24% – от 85 лет.

Больше всего страдает штат и город Нью-Йорк. С начала эпидемии в штате зафиксировано 159 937 больных – больше, чем в любой другой стране мира.

Смертей настолько много, что некоторых погибших приходится хоронить в братских могилах. В американских СМИ появились фото, на которых рабочие в защитных костюмах спускают гробы в огромную яму и составляют друг на друга в несколько слоев.





New York City hires laborers to bury dead in Hart Island potter's field amid coronavirus surge https://t.co/fRpaXnDsTc pic.twitter.com/av31nME6hU — Reuters (@Reuters) April 10, 2020

Захоронения в братских могилах больных коронавирусом, Нью-Йорк

Снимки были сделаны на острове Харт неподалеку Бронкса. Остров более 150 лет использовался городскими властями для массового захоронения тех, у кого нет близких родственников, или семей, которые не могут позволить себе похороны.

Чтобы уберечь от заражения президента Дональда Трампа перед началом его брифинга в Белом доме всех журналистов и посетителей обязывают сделать быстрый тест, который должен показать результаты уже к началу речи.

Великобритания. Джонсон идет на поправку

В Великобритании за сутки:

Умерло – 881 (примерно на 60 меньше, чем накануне. Это третий показатель в мире после США и Франции)

Заболело – 4 344 (количество больных растет второй день подряд)

С начала эпидемии:

Заболело – 7 993

Излечилось – 32 143

Накануне произошло положительное для британцев событие – инфицированного премьер-министра Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Пресс-секретарь Джонсона говорит, что у премьера "очень хорошее настроение".

Хорошие сутки для Испании и Италии

В Испании в сутки:

Умерло – 683 (меньше, чем в предыдущие двое суток)

Заболело – 5 750 (примерно столько же, сколько накануне)

Всего с начала эпидемии:

Умерло – 15 238

Выздоровели – 52 165

В Италии за сутки:

Умерло – 610 (несколько больше, чем накануне, когда было 542 погибших, но почти столько же, как в два предыдущих дня)

Заболело – 4 204 (это количество растет второй день)

С начала эпидемии:

Умерло –18 279

Выздоровели – 28 470

Без послаблений на фронте: военном и карантинном

В китайском городе Суйфэньхэ объявляют жесткие карантинные ограничения, похожие на те, которые пережила Ухань. Причиной стал резкий рост количества больных, приехавших из соседней России.

Власти Австралии предупреждают, что на Пасху будут использовать вертолеты, полицейские контрольно-пропускные пункты и крупные штрафы, чтобы удержать людей от нарушения карантина.

Усилить полицейскую охрану на праздники также обещают в Великобритании.

Правительство Польши объявило о продлении карантина, а через неделю там станет обязательным ношение масок в общественных местах. Сейчас в стране зафиксировано 5,5 тысяч больных и 174 смерти.

В польском Кракове внимательно следят за соблюдением запретов, в частности, прогулок и посещения зеленых зон. В минувшие выходные полиция оштрафовала на 12 тысяч злотых (примерно 78,4 тысячи гривен) мужчину, который ехал по улице на велосипеде.

Йеменские хуситы заявили, что не прекратят борьбу. Накануне коалиция Саудовской Аравии объявили о двухнедельном одностороннем прекращении огня для борьбы с коронавирусом.

В России за минувшие сутки зафиксировали 1 786 новых заражений, в общем там болеет уже почти 12 тысяч человек. Российские власти до сих пор не объявляет карантин на государственном уровне, ограничения вводят только регионально.

Например, в двух областях России и в оккупированном Крыму на время карантина запретили работу магазинов по продаже разливного пива.

Новые вызовы и открытия: бороться с саранчой и не есть собак

Уганда рискует столкнуться с нехваткой продовольствия. Карантин мешает бороться с саранчой, которая угрожает посевам, так как из-за запрета полетов задержались поставки пестицидов в страну.

Люди в Индии впервые за десятилетия могут увидеть Гималаи после того, как карантин уменьшил загрязнения воздуха.

Китайское правительство опубликовало новый проект списка домашнего скота, который можно разводить на мясо. В нем нет упоминаний о животных, через которых, как подозревают ученые, новый вирус мог распространиться на людей, таких как панголины, летучие мыши и циветты.

В списке также нет собак, и если новые нормы будут утверждены, это станет долгожданным для борцов за права животных запретом на употребление собак.

В США с приходом карантина увеличился спрос на пазлы. Один из производителей сказал про рост продаж на 370% за последние две недели.

Показать пример: спорт, безопасность и позитивный настрой

Президент Уганды Йовери Мусевени побуждает людей поддерживать физическую форму дома после того, как в стране запретили заниматься спортом на свежем воздухе. 75-летний глава государства записал видео, где он бегает по своему офису, а потом отжимается.

As promised in his address yesterday, The President today started his day with indoor exercising. He encourages all Ugandans who have interest in exercising to do it indoors @KagutaMuseveni @OfwonoOpondo @DianaAtwine @FrankTumwebazek @UgandaMediaCent #SafeAtHome pic.twitter.com/tC8YdeKsgR — Government of Uganda (@GovUganda) April 9, 2020

Главный врач США показал, как собственноручно и за 30 секунд сделать маску, используя вещи, которые вы можете найти дома.

Як зробити саморобну маску? Головний лікар США показав як власноруч зробити покриття для обличчя, використовуючи речі, які ви можете знайти вдомаhttps://t.co/UFz8RsiHp5 pic.twitter.com/U5vLR8Rhxk — Голоc Амepики (@chastime) April 10, 2020

В одном из городов Великобритании почтальоны оделись в разные костюмы, например, Бэтмена, единорога, Дарта Вейдера или Марио из видеоигры, чтобы поднять настроение жителям и собрать деньги на поддержку медиков.

Во время карантина австралийцы сделали из редких выходов на улицу – похода к мусорным бакам – настоящее шоу. Они создали в Facebook группу, где выкладывают забавные фото на фоне мусорок у своих домов.

В других соцсетях также появляются фото, на которых австралийцы идут выбрасывать мусор в образе Бэтмена или Джеймса Бонда.

107-летняя женщина из Нидерландов стала самым старым человеком в мире, который вылечился от коронавируса.

"Тайную вечерю" Леонардо да Винчи воссоздали в Zoom. 13 участников "международной конференции" одновременно подключились к сервису, позируя, как герои на картине. Финальную композицию выстраивали из скриншотов. Для карантинного антуража некоторые надели маску.

Фото: публикация Орловой Нади с Facebook-группы "изоляция"

Харви Вайнштейна вылечили в тюрьме. В Беларуси на футболе болеют манекены

У 68-летнего голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейна уже нет симптомов коронавируса.

Вайнштейн находился с 23 марта в медицинском изоляторе тюрьмы, куда он попал на 23 года за сексуальные домогательства и насилие.

Американская певица Алиша Киз приняла участие в онлайн концерте в поддержку малого бизнеса, который пострадал от пандемии коронавируса.

Киз спела песню "супервумен" и смогла дозвониться по Facetime незнакомой медсестре. С ней она обсудила ситуацию вокруг пандемии и поблагодарила всех медиков, которые находятся на передовой.

МОЗ Украины продолжает привлекать к социальной компании #ПідтримуюЛікарів. Лидер "Антител" Тарас Тополя поздравил с днем ​​рождения фельдшера скорой медицинской помощи из Черкасс.

Хореограф Влад Яма также позвонил работнице "скорой" и поблагодарил за работу украинских медиков.

Белорусы, которые единственные в Европе продолжают играть в национальном футбольном чемпионате, воспользовались тем, что по всему миру появились желающие посмотреть их первенство.

Клуб "Динамо" (Брест), где играет Артем Милевский, начал продавать виртуальные билеты на свои игры. Всем, кто заплатит, обещают прислать бумажный билет, фото и видео из игры.

Специальный бонус для обладателей таких билетов – их фото красуются на манекенах, которых сажают на трибуны вместо зрителей во время реальной игры.

Среди украинских селебрити, которые скучают во время карантина, распространяется "подушкочелендж", который стал популярным на западе.

Женщины, которые не имеют возможности из-за карантина выгуливать свои гламурные наряды, начали делать платья из подушек и выкладывать фото в соцсети.

Первой в Украине это сделала гимнастка Анна Ризатдинова. Затем к ней присоединились экс-подруга Андрея Богдана, дизайнер Анастасия Сличная и дочь певицы Оли Поляковой Маша.