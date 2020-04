10 апреля. No time to die: В Китае боятся коронавируса из России, "масочный режим" в Польше, братские могилы в Нью-Йорке

Офіційні дані, актуальні на 12:30 10 квітня

Карантин в Україні триває 30-ий день.

Прогнозованого піку епідемії на 14-15 квітня може не бути, вважає головний санепідемлікар Віктор Ляшко.

Україна. Кількість інфікованих перетнула позначку 2 тисячі

Всього в Україні:

Чернівецька область уже третій день випереджає Київ за кількістю хворих, там усього зафіксували 366 хворих. У Києві – 348.

За останню добу:

Показник летальності від коронавірусу в Україні на 10 квітня становить 3,1%, говорить головний санепідемлікар Віктор Ляшко. У всьому світі – в середньому 6,0%.

"Ми зараз рухаємося по прогнозованій кривій. Приріст і кількість випадків, яка сьогодні зареєстрована, рухається в межах нашого розрахунку, що не повинно бути інфіковано більше 2% населення (це приблизно 750 тисяч громадян, якщо спиратися на дані е-перепису екс-міністра Дмитра Дубілета – УП).

Але цього можемо досягнути тільки в тому випадку, коли ми будемо виконувати всі карантинні заходи. У першу чергу, це самоізоляції та соціальна дистанція", – коментує ситуацію із захворюваністю на коронавірус в Україні Ляшко.

За останню добу в Україні зробили 2 929 ПЛР-тестів, усього з початку пандемії – 23 522. Тести роблять людям, у яких лікарі підозрюють коронавірус, контактних до них особам і повторно – тим, хто одужав, аби зняти діагноз.

З 10 квітня на коронавірус в Україні почали тестувати всіх людей з діагнозом пневмонія, які перебувають в лікарнях.

Зараз по всій Україні використовують 48 апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус. Це 2,7% від усіх апаратів ШВЛ, які підготовлені для пацієнтів з COVID-19.

Уже 30-тий день на Миколаївщині не фіксують жодного хворого коронавірусом.

"Ніякої сенсації в цьому немає", – каже головний санепідемлікар після візиту в область. Він перевірив 4 рівні надання меддопомоги, дотичні до виявлення та лікування коронавірусу – жодних порушень не знайшов.

Загалом в області дуже низький рівень захворюваності на грип та ГРВІ, значно нижчий епідпорогу, пояснює Ляшко.

У підконтрольних уряду районах Луганської області 10-ий день не збільшується кількість хворих, їх всього 3.

На Буковині, яка має найбільше хворих в Україні, впродовж 11-13 квітня діятиме особливий режим. В області закриють продуктові магазини та заправки.

У Тернополі на коронавірус масово почали тестувати медиків, станом на 6 квітня в області було 44 ініфікованих медпрацівників.

Жодного хворого з початку пандемії не виявили в зоні ООС. У ЗСУ кількість хворих зросла до 7.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла до 28.

У непідконтрольних уряду районах Донеччини, за даними окупантів, кількість хворих зросла до 13. В окупованих районах Луганщини – до 7.

У Слов’янську на Донеччині показали, як відбувається процес виявлення Covid-19. Там апарат ПЛР-діагностики зібрали та протестували в лабораторії обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Його директорка Людмила Маслова каже, працівники швидко навчилися працювати з обладнанням і вивчили велику кількість інструкцій, вірусологи працюють "наче на фронті".

Механізм такий:

За перший день роботи ПЛР-апарату дослідили 16 проб, за другий – 18, за третій – 24.

В Україні запустили карту медичного забезпечення, на якій можна відслідкувати скільки і яких ресурсів має кожна область і кожна окрема лікарня.

Області та лікарні, зафарбовані в зелений, мають найвищий рівень готовності. У червоний – найнижчий. За даними на ранок 10 квітня, найбільш забезпеченими є заклади в Києві, Харківській та Черкаській областях. Найменш – в Івано-Франківській (де понад 200 інфікованих) та Херсонській.

На ній поки що не всі лікарні, а лише 240 закладів першої хвилі. Щодня інформацію щодо кількості ресурсів мають оновлювати.

Великдень наближається

Укрпошта пропонує безоплатно доставити паску до вашого дому. Обіцяє доїхати у найвіддаленіші куточки країни.

Паска вагою 300 грамів коштує 30 гривень, 500 грамів – 50. Освячуватиме їх Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Замовити можна тут або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно.

В Офісі президента очікують, що до храмів на Великдень підуть лише 3% громадян. Інші – сидітимуть вдома на карантині.

Тим часом кількість інфікованих священників продовжує зростати. Коронавірус підхопив намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря, розташованого в ботсаду Києва, єпископ УПЦ МП Іона.

Ще 26 випадків захворювання зафіксували в Києво-Печерській Лаврі, тепер відомо про щонайменше 30 інфікованих у головній обителі УПЦ МП.

Після вибачення перед баптистами на Дніпропетровщині, чий захід назвали причиною спалаху коронавірусу, взялися за біблейську школу у Першотравенську. Поліція підозрює, що саме вона стала джерелом розповсюдження коронавірусу в місті.

Окружний адмінсуд Києва за 4 дні після посилення карантину отримав 11 позовів, якими хочуть оскаржити заборони уряду. Люди просять визнати незаконними як окремі заборони, зокрема щодо прогулянок у парках, роботи закладів харчування, так і всю постанову цілком.

Одне з проваджень ОАСК вже відкрив – за позовом власника кінотеатру "Атмосфера" на Одещині.

Кількість хворих на коронавірус у світі майже досягла 1,6 млн – офіційно зареєстровано 1 602 885. На ранок 9 квітня їх кількість була 1 484 811.

Протягом доби кількість хворих зросла більше ніж на 115 тисяч. Що знову є світовим рекордом від початку пандемії.

За добу на планеті від COVID-19 померло більше 7 тисяч людей, що приблизно на 1000 більше, ніж напередодні.

У всьому світі:

Одужали: 355 514 (+ 25 638 за добу. На першому місці – Німеччина, де за останній день одужало більше 6 100 людей)

Померли: 95 745 (+7 207 за добу)

Країнами, де найшвидше розповсюджуується вірус є: США, Туреччина, Велика Британія.

У США за останню добу:

Від початку епідемії:

Щоб контролювати розповсюдження вірусу у країні, вирішили йти шляхом максимального тестування. В США вже зроблено близько 2 млн тестів, 100 тисяч досліджень проводиться щодня.

Американська статистика свідчить, що більше за всіх позитивні тести на вірус отримують люди похилого віку.

Однак різниця не така вже й велика: 11% хворих – віком до 25 років, 17% – 25-45 років, 21% – 45-65 років, 22% – 65-85 років і 24% – від 85%.

Найбільше страждає штат і місто Нью-Йорк. Від початку епідемії у штаті зафіксовано 159 937 хворих – більше, ніж у будь-якій іншій країні за межами США.

Смертей настільки багато, що деяких загиблих доводиться ховати у братських могилах. В американських ЗМІ з’явились фото, на яких робітники у захисних костюмах спускають труни в величезну яму та складають одну на одну в декілька шарів.

Знімки були зроблені на острові Харт неподалік Бронкса. Острів більше 150 років використовувався міською владою для масового поховання тих, у кого немає близьких родичів, або сімей, які не можуть дозволити собі похорон.

Щоб уберегти від зараження президента Дональда Трампа перед початком його брифінгу в Білому домі всіх журналістів та відвідувачів зобов'язують зробити швидкий тест, який має показати результати вже до початку промови.

У Великій Британії за добу:

Від початку епідемії:

Напередодні відбулася позитивна для британців подія – інфікованого прем'єр-міністра Бориса Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату.

Речник Джонсона говорить, що у прем'єра "дуже гарний настрій".

В Іспанії за добу:

Всього від початку епідемії:

В Італії за добу:

Від початку епідемії:

У китайському місті Суйфеньхе оголошують жорсткі карантинні обмеження, схожі на ті, які пережила Ухань. Причиною стало різке зростання кількості хворих, які приїхали із сусідньої Росії.

Влада Австралії попереджає, що на Великдень буде використовувати вертольоти, поліцейські контрольно-пропускні пункти і великі штрафи, щоб утримати людей від порушення карантину.

Посилити поліцейську охорону на свята також обіцяють у Великій Британії.

Уряд Польщі оголосив про продовження карантину, а за тиждень там стане обов’язковим носіння масок у громадських місцях. Наразі у країні зафіксовано 5,5 тисяч хворих і 174 смерті.

У польському Кракові уважно слідкують за дотриманням заборон, зокрема, прогулянок і відвідування зелених зон. Минулих вихідних поліція оштрафувала на 12 тисяч злотих (приблизно 78,4 тисячі гривень) чоловіка, який їхав вулицею на велосипеді.

Єменські хусити заявили, що не припинять боротьбу. Напередодні коаліція Саудівської Аравії оголосила про двотижневе одностороннє припинення вогню для боротьби з коронавирусом.

У Росії за минулу добу зафіксували 1 786 нових заражень, загалом там хворіє вже майже 12 тисяч людей. Російська влада досі не оголошує карантин на державному рівні, обмеження вводять лише регіонально.

Наприклад, в двох областях Росії та в окупованому Криму на час карантину заборонили роботу магазинів з продажу розливного пива.

Уганда ризикує стикнутись з браком продовольства. Карантин заважає боротись з сараною, яка загрожує посівам, адже через заборону польотів затримались поставки пестицидів у країну.

Люди в Індії вперше за десятиліття можуть побачити Гімалаї після того, як карантин зменшив забруднення повітря.

Китайський уряд опублікував новий проект списку домашньої худоби, яку можна розводити на м'ясо. В ньому немає згадок про тварин, через яких, як підозрюють вчені, новий вірус міг поширитись на людей, таких як панголіни, кажани і цивети.

У списку також немає собак, і якщо нові норми будуть затверджені, це стане довгоочікуваною для борців за права тварин забороною на вживання псів.

У США з приходом карантину збільшився попит на пазли. Один із виробників помітив зростання продаж на 370% за останні два тижні.

Президент Уганди Йовері Мусевені спонукає людей підтримувати фізичну форму вдома після того, як у країні заборонили займатись спортом на свіжому повітрі. 75-річний глава держави записав відео, де він у бігає по своєму офісу, а потім робить віджимання.

As promised in his address yesterday, The President today started his day with indoor exercising. He encourages all Ugandans who have interest in exercising to do it indoors @KagutaMuseveni @OfwonoOpondo @DianaAtwine @FrankTumwebazek @UgandaMediaCent #SafeAtHome pic.twitter.com/tC8YdeKsgR