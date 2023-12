10 апреля. No time to die: В Китае боятся коронавируса из России, "масочный режим" в Польше, братские могилы в Нью-Йорке

Официальные данные, актуальные состоянием на 12:30 10 апреля

Карантин в Украине продолжается тридцатый день.

Прогнозируемого пика эпидемии 14-15 апреля может не быть, считает главный санэпидемврач Виктор Ляшко.

Всего в Украине:

Черновицкая область уже третий день опережает Киев по количеству больных, там всего зафиксировали 366 больных. В Киеве–348.

За последние сутки:

Показатель летальности от коронавируса в Украине на 10 апреля составляет 3,1%, говорит главный санэпидемврач Виктор Ляшко. Во всем мире – в среднем 6,0%.

"Мы сейчас движемся по прогнозируемой кривой. Прирост и количество случаев, которое сегодня зарегистрировано, движется в пределах нашего расчета, что не должно быть инфицировано более 2% населения (это примерно 750 000 граждан, если опираться на данные электронной переписи экс-министра Дмитрия Дубилет – УП).

Но этого можем достичь только в том случае, когда мы будем выполнять все карантинные мероприятия. В первую очередь, это самоизоляции и социальная дистанция", – комментирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине Ляшко.

За последние сутки в Украине сделали 2 929 ПЦР-тестов, всего с начала пандемии – 23 522. Тесты делают людям, у которых врачи подозревают коронавирус, контактным с ними лицам и повторно – тем, кто выздоровел, чтобы снять диагноз.

С 10 апреля на коронавирус в Украине начали тестировать всех людей с диагнозом пневмония, находящихся в больницах.

Сейчас по всей Украине используют 48 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом. Это 2,7% от всех аппаратов ИВЛ, подготовленные для пациентов с COVID-19.

Уже 30-й день в Николаевской области не фиксируют ни одного больного коронавирусом.

"Никакой сенсации в этом нет", – говорит главный санэпидемврач после визита в область. Он проверил 4 уровня оказания медпомощи, касающихся выявления и лечения коронавируса, – никаких нарушений не нашел.

Всего в области очень низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, значительно ниже эпидпорога, объясняет Ляшко.

В подконтрольных правительству районах Луганской области десятый день не увеличивается количество больных, их всего 3.

На Буковине, которая имеет больше всего больных в Украине, в течение 11-13 апреля будет действовать особый режим. В области закроют продуктовые магазины и заправки.

В Тернополе массово начали тестировать медиков, по состоянию на 6 апреля в области было 44 инфицированных медработников.

Ни одного больного с начала пандемии не выявили в зоне ООС. В ВСУ количество заболевших возросло до 7.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму возросло до 28.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области, по данным оккупантов, количество заболевших возросло до 13. В оккупированных районах Луганщины – до 7.

В Славянске Донецкой области показали, как происходит процесс выявления Covid-19. Там аппарат ПЦР-диагностики собрали и протестировали в лаборатории областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Его директор Людмила Маслова говорит, работники быстро научились работать с оборудованием и изучили большое количество инструкций, вирусологи работают "как на фронте".

Механизм таков:

За первый день работы ПЦР-аппарата исследовали 16 проб, за второй – 18, за третий – 24.

В Украине запустили карту медицинского обеспечения, на которой можно отследить сколько и каких ресурсов имеет каждая область и каждая отдельная больница.

Области и больницы, окрашенные в зеленый, имеют высокий уровень готовности. В красный – самый низкий. По данным на утро 10 апреля, наиболее обеспеченными являются учредения в Киеве, Харьковской и Черкасской областях. Наименее – в Ивано-Франковской (где более 200 инфицированных) и Херсонской.

На ней пока не все больницы, а всего 240 заведений первой волны. Ежедневно информацию о количестве ресурсов должны обновлять.

Укрпочта предлагает бесплатно доставить кулич к вашему дому. Обещает доехать в самые отдаленные уголки страны.

Пасха весом 300 граммов стоит 30 гривен, 500 граммов – 50. Освящать их будет Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Заказать можно здесь или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

В Офисе президента ожидают, что в храмы на Пасху пойдут только 3% граждан. Другие – будут сидеть дома на карантине.

Между тем количество инфицированных священников продолжает расти. Коронавирус подхватил наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона.

Еще 26 случаев заболевания зафиксировали в Киево-Печерской Лавре, теперь известно о не менее 30 инфицированных в главной обители УПЦ МП.

После извинения перед баптистами на Днепропетровщине, чье мероприятие назвали причиной вспышки коронавируса, взялись за библейскую школу в Першотравенске. Полиция подозревает, что именно она стала источником распространения коронавируса в городе.

Окружной админсуд Киева за 4 дня после усиления карантина получил 11 исков, которыми хотят обжаловать запреты правительства. Люди просят признать незаконными как отдельные запреты, в частности относительно прогулок в парках, работы общепита, так и все постановление целиком.

Одно из производств ОАСК уже открыл – по иску владельца кинотеатра "Атмосфера" в Одесской области.

Количество больных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн – официально зарегистрировано 1 602 885. На утро 9 апреля их количество было 1 484 811.

В течение суток количество заболевших возросло более чем на 115 тысяч. Что вновь является мировым рекордом с начала пандемии.

За сутки на планете от COVID-19 умерло более 7 тысяч человек, что примерно на тысячу больше, чем накануне.

Во всем мире:

Выздоровели: 355 514 (+ 25 638 в сутки. На первом месте – Германия, где за последний день выписаны более 6 100 человек)

Умерли: 95 745 (+7 207 за сутки)

Странами, где быстрее всего распространяется вирус являются: США, Турция, Великобритания.

В США за последние сутки:

С начала эпидемии:

Чтобы контролировать распространение вируса, в стране решили идти по пути максимального тестирования. В США уже сделано около 2 млн тестов, 100 тысяч исследований проводится ежедневно.

Американская статистика свидетельствует, что больше всех положительные тесты на вирус имеют пожилые люди.

Однако разница не так уж велика: 11% больных – в возрасте до 25 лет, 17% – 25-45 лет, 21% – 45-65 лет, 22% – 65-85 лет и 24% – от 85 лет.

Больше всего страдает штат и город Нью-Йорк. С начала эпидемии в штате зафиксировано 159 937 больных – больше, чем в любой другой стране мира.

Смертей настолько много, что некоторых погибших приходится хоронить в братских могилах. В американских СМИ появились фото, на которых рабочие в защитных костюмах спускают гробы в огромную яму и составляют друг на друга в несколько слоев.





Захоронения в братских могилах больных коронавирусом, Нью-Йорк

Снимки были сделаны на острове Харт неподалеку Бронкса. Остров более 150 лет использовался городскими властями для массового захоронения тех, у кого нет близких родственников, или семей, которые не могут позволить себе похороны.

Чтобы уберечь от заражения президента Дональда Трампа перед началом его брифинга в Белом доме всех журналистов и посетителей обязывают сделать быстрый тест, который должен показать результаты уже к началу речи.

В Великобритании за сутки:

С начала эпидемии:

Накануне произошло положительное для британцев событие – инфицированного премьер-министра Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Пресс-секретарь Джонсона говорит, что у премьера "очень хорошее настроение".

В Испании в сутки:

Всего с начала эпидемии:

В Италии за сутки:

С начала эпидемии:

В китайском городе Суйфэньхэ объявляют жесткие карантинные ограничения, похожие на те, которые пережила Ухань. Причиной стал резкий рост количества больных, приехавших из соседней России.

Власти Австралии предупреждают, что на Пасху будут использовать вертолеты, полицейские контрольно-пропускные пункты и крупные штрафы, чтобы удержать людей от нарушения карантина.

Усилить полицейскую охрану на праздники также обещают в Великобритании.

Правительство Польши объявило о продлении карантина, а через неделю там станет обязательным ношение масок в общественных местах. Сейчас в стране зафиксировано 5,5 тысяч больных и 174 смерти.

В польском Кракове внимательно следят за соблюдением запретов, в частности, прогулок и посещения зеленых зон. В минувшие выходные полиция оштрафовала на 12 тысяч злотых (примерно 78,4 тысячи гривен) мужчину, который ехал по улице на велосипеде.

Йеменские хуситы заявили, что не прекратят борьбу. Накануне коалиция Саудовской Аравии объявили о двухнедельном одностороннем прекращении огня для борьбы с коронавирусом.

В России за минувшие сутки зафиксировали 1 786 новых заражений, в общем там болеет уже почти 12 тысяч человек. Российские власти до сих пор не объявляет карантин на государственном уровне, ограничения вводят только регионально.

Например, в двух областях России и в оккупированном Крыму на время карантина запретили работу магазинов по продаже разливного пива.

Уганда рискует столкнуться с нехваткой продовольствия. Карантин мешает бороться с саранчой, которая угрожает посевам, так как из-за запрета полетов задержались поставки пестицидов в страну.

Люди в Индии впервые за десятилетия могут увидеть Гималаи после того, как карантин уменьшил загрязнения воздуха.

Китайское правительство опубликовало новый проект списка домашнего скота, который можно разводить на мясо. В нем нет упоминаний о животных, через которых, как подозревают ученые, новый вирус мог распространиться на людей, таких как панголины, летучие мыши и циветты.

В списке также нет собак, и если новые нормы будут утверждены, это станет долгожданным для борцов за права животных запретом на употребление собак.

В США с приходом карантина увеличился спрос на пазлы. Один из производителей сказал про рост продаж на 370% за последние две недели.

Президент Уганды Йовери Мусевени побуждает людей поддерживать физическую форму дома после того, как в стране запретили заниматься спортом на свежем воздухе. 75-летний глава государства записал видео, где он бегает по своему офису, а потом отжимается.

As promised in his address yesterday, The President today started his day with indoor exercising. He encourages all Ugandans who have interest in exercising to do it indoors @KagutaMuseveni @OfwonoOpondo @DianaAtwine @FrankTumwebazek @UgandaMediaCent #SafeAtHome pic.twitter.com/tC8YdeKsgR