9 апреля. No time to die: В мире 1,5 мільйон инфицированных, Нью-Йорк – эпицентр коронавируса, в Италии рекорд выздоровевших

Официальные данные, актуальные по состоянию на 12:00 9 апреля

Карантин в Украине продолжается двадцать девятый день.

Вероятно, он не закончится 24 апреля, а будет действовать как минимум до начала мая.

8 апреля правительство несколько изменило карантинные ограничения: позволило не сидеть в самоизоляции госслужащим, местным депутатам, судьям, военным, старшим 60 лет, расширило перечень объектов, которые могут работать, и утвердило процедуру обсервации людей, которые возвращающихся из-за рубежа.

Украина. 10 пациентов выздоровели за сутки

Всего в Украине:

установленных случаев – 1 892. Значительная часть, 82% больных – люди старше 30 лет. Госпитализированы 848 инфицированных, из них 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 больных.

Больше всего больных в Черновицкой области – 302 и Киеве – 300.

умерших – 57, из них 31 женщина и 26 мужчин. Больше всего среди умерших людей в возрасте 50+, таких 84%. Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких, у некоторых было несколько болезней одновременно.

выздоровели – 45.

За последние сутки:

224 новых больных, из них 8 детей. Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (+44 новых случая), Черновицкой (+29), Львовской (+25), Кировоградской (+21), Ивано-Франковской и Ровенской (по 20 случаев) областях.

5 летальных случаев.

10 пациентов выздоровели.

Уже 29-й день в Николаевской области не фиксируют ни одного больного.

Тесты на наличие коронавируса в Украине делают в 37 государственных и 2 частных лабораториях. Частные ежедневно передают информацию в государственные.

По словам и.о. гендиректора ЦОС Игоря Кузина, за последние сутки в Украине исследовали 2 396 образцов на коронавирус, всего с начала тестирования – 20 608. В эту цифру входят не только образцы тех, у кого подозревают коронавирус, но и контактных лиц и тех, что выздоровели (чтобы снять диагноз) .

В соседней Польше 8 апреля сделали более 7 тысяч тестов на коронавирус. В Великобритании 2 апреля ежедневное тестирование на коронавирус прошли 10 тысяч граждан, правительство собирается увеличить это число до 100 тысяч к концу месяца.

В Украине растет количество инфицированных медиков: в Киеве за минувшие сутки заболело трое, в Ровенской области шесть, на Закарпатье двое. В Черновицкой области уже 51 медик заболел коронавирусом.

На Волыни от коронавируса выздоровела 7-летняя девочка.

Баптисты, чье мероприятие назвали причиной вспышки коронавируса в Першотравенске Днепропетровской области, заявили, что не имеют общины в городе и ни одного мероприятия не проводили. Председатель облсовета извинился, а сам облсовет опроверг сообщение.

Среди военных в зоне ООС больных коронавирусом не обнаружили.

В ВСУ количество больных за сутки не изменилось – 5 случаев заболевания, один из которых летальный.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму возросло до 26.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области, по данным оккупантов, количество заболевших возросло до 7. В оккупированных районах Луганщины – до 6.

Дыхательные пакеты вместо аппаратов ИВЛ

В Харькове врачи детской инфекционной больницы тестируют пакеты для вентиляции легких. Их можно применять в том случае, если для пациента не будет свободного аппарата ИВЛ.

Правда, если человек нуждается именно в ИВЛ, такое устройство его не спасет. Но для определенной части больных – будет достаточно.

Дыхательный пакет вместе со шлангами поддерживает постоянный поток кислорода в дыхательные пути пациента и обеспечивает сопротивление на выдох, улучшая насыщение крови кислородом.

Пакеты бесплатно прислала днепровская фирма, которая производит хозяйственные товары.

Из семи аппаратов ИВЛ в больнице работает шесть.

Лечение коронавируса по-украински

Профильный комитет Верховной Рады готовит законопроект, который позволит украинским производителям выпускать лекарства, запатентованные другими компаниями.

Концепция называется "принудительным лицензированием". Глава комитета объясняет -– Украина должна начать производить собственные лекарства, потому что правительства других стран все чаще запрещают их экспорт.

Какие препараты для борьбы с коронавирусом должны выпускать в Украине, пока неизвестно. Известно, что препаратов 9, и готовы их выпускать 5 компаний.

В едином украинском протоколе симптоматического лечения больных коронавирусом указаны следующие препараты: гидроксихлорохин и хлорохин (антималярийные лекарства), лопинавир/ритонавир (применяют для лечения ВИЧ), тоцилизумаб (лекарства против ревматоидного артрита), ремдезивир (противовирусные).

Напоминаем, что лекарств от коронавируса пока не существует. Больным оказывают симптоматическое лечение, то есть такое, что устраняет симптомы болезни, а не ее причину.

Операция "обсервация"

Из центра обсервации в Херсонской области сбежали 15 человек вместе с 2 детьми. Они вернулись с временно оккупированного Крыма и должны были проходить обязательную обсервацию.

После того, как людей поместили в обсервационный центр, они отказались там остаться и поехали домой. Полиция передала их данные в участки по месту жительства, чтобы там следили за выполнением условий самоизоляции.

Беглецам грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Zoom-суд

Карантин принес немало "впервые" в жизни государственных институтов и обычных людей.

Еще одним станет первое Zoom-заседания в Днепропетровском окружном административном суде. В таком формате его проведут по требованию компании "Трансформ Энерджи", которая судится с Киевской таможней.

Мир. 1,5 млн больных

Количество больных коронавирусом в мире почти достигло 1,5 млн – официально зарегистрировано 1 484 811 больных. На утро 8 марта их количество было 1 431 900.

Еще 2 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 000 207 случаев заражения коронавирусом, а 8 апреля около 1,5 млн, таким образом за 6 дней количество больных выросло на 50%.

В течение последних суток количество заболевших возросло примерно на 55 тысяч. Значительно меньше, чем накануне, когда зафиксировано 90 тысяч новых случаев инфицирования в мире.

За сутки на планете от COVID-19 умерло более 6 тысяч человек, что несколько меньше, чем накануне, когда был установлен рекорд смертности – более 7 тысяч.

Во всем мире:

Выздоровели: 329 876 (+ 28 331)

Умерли: 88 538 (+6 366)

В ВОЗ считают, что Европе еще не время ослаблять карантин.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень хрупкий", – отмечает региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

США. Каждый день все хуже

США по количеству умерших опередили Испанию, большее количество только в Италии.

Здесь второй день подряд от коронавируса умирает почти 2 тысяч человек.

За последние сутки подтверждено 1 973 смерти – это опять худший ежедневный показатель в мире с момента начала пандемии. Накануне сообщалось о 1 939 погибших. С середины прошлой недели США фиксируют более тысячи смертей ежедневно.

Кроме того, в Соединенных Штатах с начала эпидемии зафиксировано более четверти официально подтвержденных случаев в мире. За сутки подтверждено более 33 тысяч новых случаев.

Штат Нью-Йорк является основным центром американской эпидемии, здесь зафиксировано 6 268 смертей, 4 571 из которых – в самом городе.

По количеству инфицированных только один этот штат уже обошел Италию – более 150 тысяч зараженных. С начала эпидемии в Италии коронавируса заразились 139 422 человека.

Из-за коронавируса в Нью-Йорке умер 41 работник транспорта, более 6 тысяч рабочих заболели или находятся на самоизоляции.

Из-за нехватки персонала поезда метро задерживались не менее 800 раз, а 40% поездок вообще пришлось отменить. Среднее ожидание поезда – обычно 4 минуты – увеличилось до 40 минут.

Несмотря на ежедневные рекорды смертности в стране, президент Дональд Трамп ожидает замедления распространения коронавируса в США "уже в недалеком будущем".

Великобритания. Болезнь набирает обороты

В Британии за сутки от коронавируса умерли более 938 человек – больше всего с начала эпидемии. Таким образом был побит рекорд прошедших суток, когда погибли 854 человека.

Инфицированный премьер-министр Борис Джонсон идет на поправку после двух ночей в отделении интенсивной терапии. Как описывают в правительстве, он уже "сидит в постели и положительно взаимодействует с командой клиники".

Для эффективного противодействия эпидемии правительство Великобритании хочет до конца апреля выйти на цифру 100 тысяч тестов в день.

Для этого при Университете Кембриджа на базе лаборатории Энни МакЛейрен начали создание лаборатории, которая сможет ежедневно проводить до 30 тысяч тестов на коронавирус.

Италия выздоравливает. Испания снова на пике

В Испании после четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.

Зарегистрировано 757 случаев смерти в течение 24 часов. Накануне умерло 743 больных.

Общее количество умерших увеличилось до 14 555.

Правительство Испании надеется, что после 26 апреля, когда закончится продленное чрезвычайное положение, страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Италии продолжает происходить постепенное стабильное снижение количества погибших от COVID-19.

За последние 24 часа здесь умерли 542 больных. Во вторник, 7 апреля количество погибших составило 604, 6 апреля – 636.

Количество тех, кто вылечился от вируса, установило новый для страны рекорд: 2 099. Этот показатель стабильно растет третий день подряд.

Мир говорит об экономическом спаде, Путин – о печенегах

По подсчетам ассоциации Oxfam, которая занимается проблемами бедности, более полумиллиарда людей могут оказаться в нищете, если не будет срочного спасения бедных стран, пострадавших от экономических последствий пандемии.

Всемирная торговая организация прогнозирует серьезный спад международной торговли в этом году – от 13% до 32%. В отчете ВТО говорится, что влияние на торговлю, вероятно, превысит вызванное финансовым кризисом 2008 года.

Власти Никарагуа не работают над контролем распространения нового вируса, призывая людей посещать массовые мероприятия и устраивать вечеринки на время карнавала. Международные организации предупреждают, что это повышает риск эпидемии в Центральной Америке, даже несмотря на жесткие действия соседних стран.

Владимир Путин сказал россиянам, что страна преодолеет "коронавирусную заразу":

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы,– со всем справилась Россия".

Между тем количество больных в РФ превысило 10 тысяч. За минувшие сутки там умерло 13 человек – пока наибольшая смертность в стране в день.

Папа Римский Франциск назвал вспышку коронавируса одним из "откликов природы":

"Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях? Я не знаю, являются ли они местью природы, но они, безусловно, являются реакцией природы".

Прекращение огня и браков

Коалиция Саудовской Аравии и ОАЭ, которая борется с йеменскими повстанцами Хути, объявила об одностороннем прекращении огня на две недели, в частности, чтобы помочь предотвратить вспышки коронавируса.

Австралия пытается защитить коренное население от коронавируса. Оно живет, в частности, в и без того отдаленном городе Ладжаману. Теперь дорогу в город перекрыли, изолировав 600 его жителей от мира.

Дубай приостанавливает браки и разводы, чтобы контролировать распространение коронавируса.

В то же время, в китайской Ухане, с которой началась эпидемия, произошел всплеск свадеб после того, как город снял строгие карантинные ограничения и позволил подавать заявления на регистрацию брака. Хотя ранее статистика по всему Китаю говорила о буме разводов.

По данным береговой охраны США, из-за пандемии более 100 круизных судов с 90 тысячами членов экипажа сейчас заблокированы в портах и ​​водах Штатов или вблизи них.

Между тем COVID-19 подтвердили у 286 моряков на борту военного корабля США, капитан которого был уволен после того, как написал руководству письмо с требованием немедленно отреагировать на подозрения о распространении заболевания на судне.

Правительство Польши выделит дополнительные 100 млрд злотых (22 млрд евро) на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

Врачи в Пакистане говорят об ужасных условиях борьбы с вирусом в стране и обвиняют полицию в жестоком подавлении протестов по этому поводу. По состоянию на 9 апреля власти страны зафиксировала более 4,2 тысяч больных и 61 смерть.

Принц Уильям на Пасху съест много шоколада. Звезда "Игры престолов" пообещала не брить подмышки

Британский принц Уильям с женой Кейт пообщались со школьниками в видеочате.

Школы Великобритании закрыты на карантин, но принимают детей медиков и работников из других служб, которые ежедневно борются с коронавирусом. Уильям и Кейт поблагодарили ребят за работу их родителей и сказали, что они ими гордятся.

Во время разговора герцогиня призналась, что их младший сын Луи обожает искать божьих коровок в саду. Также стало известно, что Кейт и Уильям отпразднуют Пасху дома, а принц сказал, что съест много шоколада.

Келли Рипа, 49-летняя американская актриса и телеведущая во время своего шоу рассказала со слезами, что ее дети не хотят обниматься. Потому что от людей по всему миру требуют держать дистанцию ​​и соблюдать правила карантина.

Свой стресс в самоизоляции 51-летняя актриса Наоми Уоттс утоляет приготовлением пищи и йогой. Но быть полностью спокойной ей, похоже, тоже удается не всегда. Уоттс записала смешное видео, на котором показала, как она истерически вопит.

Как выглядят другие звезды на карантине, исследовал сервис Yahoo. Журналисты сделали подборку фото и видео о том, как известные люди пытаются следить за своим видом во времена, когда не работают салоны красоты.

Джим Керри заявил о намерении отращивать бороду. А звезда "Игры Престолов" Мэйси Уильямс пообещала взять с него пример и сделать то же самое со своими подмышками.

Власти Киева запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки. Потап обменялся одеждой с собачкой

Бороться юмором с пандемией решила ведущая Маша Ефросинина. В своем Instagram она выложила ролик, в котором сыграла типичные ситуации, которые сейчас переживают женщины дома: игры с детьми, работа за ноутбуком, сон, бокал вина, приготовления пищи.

Власти Киева не отстают от изобретательных звезд. В КГГА придумали, как не скучать и не сойти с ума – запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки. Здесь можно получить психологическую помощь, посетить театры, музеи, церкви, пройти онлайн-курсы и принять участие в бесплатных онлайн-тренировках.

Рэпер Потап на новый сайт от КГГА еще, видимо, не заходил. Он пытается отвлечься от коронавируса довольно странными средствами.

Потап присоединился к TikTok-челленджу "Flip the Switch" и выложил видео, на котором обменялся одеждой со своей собачкой Мими.