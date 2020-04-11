11 апреля. No time to die: В мире 100 тысяч погибших, в США вирус в тюрьмах, в Корее браслеты для нарушителей карантина

Официальные данные, актуальные состоянием на 13:30 11 апреля

Карантин в Украине продолжается тридцать первый день.

Шестой день нельзя гулять в парках и скверах, ходить более чем по двое, без маски и документов.

"В мае Украина должна идти на работу", – говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. Впрочем когда именно и как страна будет выходить из карантина, пока неизвестно. Стратегию выхода разрабатывают "лучшие ученые и экономисты с мировыми именами".

Украина. Впервые выздоровело больше людей, чем умерло

Всего в Украине случаев коронавируса:

установленных случаев – 2 513

умерших – 73

выздоровели – 79

Госпитализированы 1 017 человек, из них 43 ребенка. К аппаратам ИВЛ подключены 45 человек, детей среди них нет.

Первенство по количеству зарегистрированных случаев четвертый день держит Черновицкая область – 409 больных, на втором месте Киев – 369, на третьем Ивано-Франковская область – 274.

Среди умерших 41 женщина и 32 мужчин. В основном, 86,3%, это люди в возрасте от 50 лет.

За последние сутки:

310 новых больных

4 летальных случая

18 пациентов выздоровели, среди них 3 медработников.

18 новых случаев – у детей.

В больницы были госпитализированы 94 человека, в том числе один ребенок.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (+48), Житомирской (+45), Винницкой (+40) и Черновицкой (+39) областях.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине на 100 000 населения составляет 6,0%.

Показатель летальности от коронавируса в Украине за сутки снизился на 0,2% и составляет 2,9%. В мире – от 2 до 12%.

С начала пандемии в Украине сделали 26 557 ПЦР-тестов.

Это в 32 раза меньше, чем в Италии, где первого больного установили еще в феврале. И в более чем 4 раза меньше, чем в соседней Польше, где первого больного зафиксировали на день позже, чем в Украине – 4 марта.

В Николаевской области, где СБУ решила проверить информацию о халатности должностных лиц во время пандемии, на тридцать первый день карантина зарегистрировали двух больных. Инфицированные вернулись из Польши.

В подконтрольных правительству районах Луганской области одиннадцатый день не увеличивается количество больных, их всего 3. Также до 10 больных в Николаевской, Харьковской, Черниговской областях.

Победила коронавирус 73-летняя винничанка с тяжелой патологией. К COVID-19 добавился острый инфаркт и двухсторонняя пневмония.

Из 106 инфицированных на Кировоградщине 43 – медработники.

Первой умершей от коронавируса в Хмельницкой области стала работница больницы, диагноз подтвердили посмертно. Четвертым погибшим в Закарпатье стал врач. Всего в Украине более 330 врачей заразились коронавирусом.

Семьям умерших от коронавируса врачей президент пообещал помощь от государства.

Ни одного больного с начала пандемии не выявили в зоне ООС. В ВСУ количество заболевших возросло до 10.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму выросло до 29.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой области, по данным оккупантов, количество больных выросло с 13 до 18. В оккупированных районах Луганщины – до 8.

Пасха приближается

Во Львове на Пасху для прихожан закроют все храмы. Внутри будут только священнослужители и те, кто обеспечивают онлайн-трансляции. Их будут вести из главных храмов города.

Дополнительных ограничений на Пасху в городе не вводят, впрочем парки и скверы будет патрулировать Нацгвардия. По усиленными ограничениям карантина, гулять там нельзя.

"Ошибиться – не страшно"

Владимир Зеленский поддержал учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн", которых раскритиковали в соцсетях за ошибки во время уроков.

"Вы большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться – не страшно.

Страшно -– за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей", – сказал президент.

"Всеукраинскую школу онлайн", которая началась 6 апреля, снимают телеканалы и продакшн-студии: "СТБ", "1+1", "Новый канал", "Интер", ICTV, "Украина", "Квартал 95", "Мамахохотала "и Patriot.

Чем воспользоваться на карантине в Украине

Если на эту весну у вас были запланированы поездки по Украине, то их можно не отменять. 25 гидов проводят экскурсии через Facebook и Zoom.

11 апреля отправляйтесь в Днепр и Ужгород, 12-го – в Вилково и Дунайский заповедник в Одесской области. Экскурсии будут идти до 26 апреля.

Увидеть, как это было в Ивано-Франковске (да еще и с писателем Тарасом Прохасько в роли гида) можно здесь.

Едва ли не самым актуальным предложение будет для жителей Волыни, Закарпатья и Буковины, которых на выходных просят не выходить из дома.

Если вы живете в Киеве и добросовестно сортируете мусор, а ваши пункты приема ушли на карантин, – у организации "Украина без мусора" есть для вас решение. Курьер может приехать к подъезду за мусором, но при условии, что у вас его не менее 2 пакетов.

Весь мусор должен быть сухим и чистым, а также входить в перечень того, что перерабатывают на станции. Заказать курьера можно здесь.

Мир. 100 тысяч погибших

Количество больных коронавирусом в мире почти достигло 1,7 млн – официально зарегистрировано 1 699 490 больных. На утро 10 апреля их количество было 1 602 88.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 100 тысяч. Что меньше чем накануне примерно на 15 тысяч.

За 24 часа на планете от COVID-19 умерло более 7 тысяч человек, что примерно столько же, сколько за прошлые сутки.

Во всем мире:

Выздоровели: 377 434 (+ 21 920 в сутки. На первом месте – Испания, где за последний день выписаны более 3,5 тысяч человек)

Умерли: 102 867 (+7 122 в сутки. Что примерно столько же, как накануне)

Странами, где быстрее всего и с новыми рекордами распространяется вирус являются: США, Великобритания, Франция.

США. Новый рекорд: более 2 тысяч погибших за сутки

В США за последние сутки:

Погибло – 2108 (наибольший для страны и мира рекорд смертности)

Заболело – около 30 тысяч (США остается страной с наиболее быстрым распространением вируса)

С начала эпидемии:

Погибших – 18 777 (США практически сравнялась с Италией, которая все время с начала эпидемии была страной с наибольшим количеством погибших)

Вылеченных – 291 83

Больше всего страдает штат Нью-Йорк. Только в этом одном штате с начала эпидемии зафиксировано почти 175 тысяч больных – больше, чем в любой другой стране мира.

Коронавирус распространился и на тюрьмы США. Уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования среди заключенных, 9 из них погибли. Заключенные жалуются, что они заперты в маленьких помещениях без защитных масок и достаточного количества мыла.

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что жертвы от коронавируса в стране будут меньше, чем ожидает власть, если Штаты будут должным образом соблюдать карантин.

Великобритания. Пасха как испытание нации

В Великобритании в сутки:

Умерло – 980 (это новый ежедневный максимум смертей для страны и третий показатель в мире после США и Франции)

Заболело – 8 681 (это также самое большое количество с начала эпидемии и второй показатель после США)

С начала эпидемии:

Заболело – 74 605

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, только начал свое выздоровление и еще не возобновил выполнение обязанностей премьер-министра.

В Великобритании, как и во всем мире, в самый зоне риска находятся медицинские работники. Врач, который стал известен благодаря тому, что обратился к Борису Джонсону и просил предоставить медикам все необходимые средства защиты, умер от коронавируса.

В Британии на пасхальные выходные ожидается очень теплая погода, до +26, будет много желающих погулять и встретиться с близкими. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал праздник "испытанием нации на прочность" и призвал людей оставаться дома.

Франция. Максимум смертности

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 987 (Новый максимум смертности для страны)

Заболело – 4381 (Третий показатель в мире после США и Британии)

С начала эпидемии:

Погибших – 13 215

Вылеченных – 25 195

На борту авианосца-флагмана ВМС Франции подтвердили 50 случаев коронавируса.

Всего там находится около 1,9 тысячи членов экипажа. К счастью, на борту есть около 20 медиков и определенное количество аппаратов искусственной вентиляции легких.

Во Франции понедельник после пасхального воскресенья является выходным днем. Как и в Британии, в стране ожидается теплая погода, температура в Париже достигнет 20 °C.

Французские власти опасаются, что жители будут нарушать карантин, который действует с 17 марта. В связи с этим в нескольких городах и регионах был усилен контроль за побережьями и пляжами, а также вокруг лесных массивов и на автострадах.

Запреты в мире усиливаются. Но немецкий суд против

В Литве начал действовать "масочный режим" – жителям запрещено появляться в общественных местах без средств защиты на лице.

А вот суд в Восточной Германии позволил прогулки на побережье моря, несмотря на карантин. Суд решил, что запрет непропорционально ограничивает свободу людей. Он сохраняется для жителей других федеральных земель.

Французская полиция развернула частный самолет с людьми, которые направлялись из Великобритании на отдых в Канны. Из аэропорта на Лазурный берег их должны были доставить вертолеты. Однако власти Франции прервали вояж, поскольку в стране запрещены поездки без крайней необходимости.

Иорданские военные арестовали владельца телеканала и его новостного директора после того, как медиа сообщил о нехватке в условиях комендантского часа рабочих мест и денег, необходимых рабочим, чтобы прокормить семьи.

Власти Южной Кореи заявили, что планируют надевать специальные браслеты на нарушителей карантина, чтобы следить за ними.

Между тем компании Apple и Google начали совместную работу над технологией, которая позволит пользователям отслеживать возможные контакты с больными COVID-19.

Новые угрозы от Zoom, мафии и для племен

Сингапур запретил учителям использовать программу для видеосвязи Zoom после того, как хакеры во время трансляции урока географии разместили на экранах непристойные изображения. К программе, которая внезапно, с приходом карантина, стала популярна по всему миру, уже далеко не впервые возникают вопросы безопасности.

Мафия Италии раздает бесплатные продукты нуждающимся, у которых из-за карантина закончилась наличность. При этом власти страны предупреждали, что банды могут воспользоваться растущей бедностью, вербуя людей в свою организацию.

В Бразилии от коронавируса умер подросток одного из коренных племен. Для них новая болезнь может иметь разрушительные последствия. Речь идет в целом о 850 тысячах коренных жителей, которые уязвимы для внешних болезней и образ жизни которых исключает социальное дистанцирование

Врачи танцуют, церкви шьют маски

Медицинские работники США по всей стране устроили танцевальный флешмоб через соцсети. Такой позитивный настрой людей, находящихся на передовой пандемии, не может не вдохновлять.

Организаторы известного арт-фестиваля Burning Man, который должен был собрать десятки тысяч людей в американской пустыне в августе-сентябре, отменяют мероприятие и переносят его в онлайн.

Католики Испании не просто подстраивают пасхальные традиции под карантин, но и берутся за новую для себя работу, чтобы помочь соотечественникам. В частности, шьют маски из ткани, которую закупили для церковных нужд.

Звезды спорта делятся карантинными упражнениями. Джоли призывает бороться с абьюзерамы

Американская звезда Анджелина Джоли обратила внимание общества на одну из опасностей пандемии и карантина – на домашнее насилие.

Этой проблеме многодетная актриса посвятила колонку в издании Time. По словам Джоли, изоляция – это тактика абьюзеров.

Джоли призвала как можно чаще звонить своим родственникам и друзьям, спрашивать их, как дела и помогать психологически. По ее мнению, в группе особого риска – дети. Они требуют внимания, как никогда.

У 5-летнего сына Шакиры с атмосферой дома все в порядке. Он сделал фото своей звездной матери в пижаме и без макияжа, которое в Instagram Шакиры меньше чем за сутки собрало под два миллиона лайков.

"Думаю, мой сын Саша хочет стать фотографом!", – написала певица.

Певцы Национальной оперетты Украины решили оживить скучные карантинные дни. Они спели а капелла на украинском известную грузинскую песню "Сулико".

Одним из лучших и полезных способов пережить карантин остается спорт.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась видео со своими упражнениями. А теннисистка Серена Уильямс показала, как надо правильно растягиваться дома на коврике.

Многие звезды продолжают поднимать себе и фанатам настроение общением со своими домашними животными и выкладывают фото с ними. СМИ даже проводят опросы, чтобы определить самое крутое.

Лидирует Арнольд Шварценеггер со своими пони Виски, мини-осликом Лулу и собакой Чери. На втором месте зрительских симпатий кот Энтони Хопкинса по прозвищу Нибло.