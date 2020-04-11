11 квітня. No time to die: В світі 100 тисяч загиблих, у США вірус у тюрмах, у Кореї браслети для порушників карантину

Офіційні дані, актуальні на 13:30 11 квітня

Карантин в Україні триває 31-ий день.

Шостий день не можна гуляти в парках і скверах, ходити більше ніж по двоє, без маски та документів.

"У травні Україна має йти на роботу", – каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Утім коли саме та як країна буде виходити з карантину, наразі невідомо. Стратегію виходу розробляють "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами".

Україна. Вперше одужало більше людей, ніж померло

Всього в Україні випадків коронавірусу:

встановлених випадків – 2 513

померлих – 73

одужали – 79

Госпіталізовано 1 017 людей, з них 43 дитини. До апаратів ШВЛ підключено 45 людей, дітей серед них немає.

Першість за кількістю зареєстрованих випадків четвертий день тримає Чернівецька область – 409 хворих, на другому місці Київ – 369, на третьому Івано-Франківська область – 274.

Серед померлих 41 жінка та 32 чоловіків. Здебільшого, 86,3%, це люди віком від 50 років.

За останню добу:

310 нових хворих

4 летальних випадки

летальних випадки 18 пацієнтів одужали, серед них 3 медпрацівників.

18 нових випадків – у дітей.

До лікарень госпіталізували 94 людини, зокрема одну дитину.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Києві (+48), Житомирській (+45), Вінницькій (+40) та Чернівецькій (+39) областях.

Показник летальності від коронавірусу в Україні за добу знизився на 0,2% і складає 2,9%. У світі – від 2 до 12%.

З початку пандемії в Україні зробили 26 557 ПЛР-тестів.

Це в 32 рази мене, ніж в Італії, де першого хворого встановили ще в лютому. І в понад 4 рази менше, ніж у сусідній Польщі, де першого хворого зафіксували на день пізніше, ніж в Україні, – 4-го березня.

У Миколаївській області, де СБУ вирішила перевірити інформацію про недбалість посадовців під час пандемії, на 31-ий день карантину зареєстрували двох хворих. Інфіковані повернулися з Польщі.

У підконтрольних уряду районах Луганської області 11-ий день не збільшується кількість хворих, їх всього 3. Також до 10 хворих у Миколаївській, Харківській, Чернігівській областях.

Перемогла коронавірус 73-річна вінничанка з тяжкою патологією. До COVID-19 додався гострий інфаркт і двобічна пневмонія.

Зі 106 інфікованих на Кіровоградщині 43 – медпрацівники.

Першою померлою від коронавірусу на Хмельниччині стала працівниця лікарні, діагноз підтвердили посмертно. Четвертим померлим на Закарпатті став лікар. Усього в Україні понад 330 лікарів заразилися коронавірусом.

Сім’ям померлих від коронавірусу лікарів президент пообіцяв допомогу від держави.

Жодного хворого з початку пандемії не виявили в зоні ООС. У ЗСУ кількість хворих зросла до 10.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла до 29.

У непідконтрольних уряду районах Донеччини, за даними окупантів, кількість хворих зросла з 13 до 18. В окупованих районах Луганщини – до 8.

Великдень наближається

У Львові на Великдень для прихожан закриють усі храми. Всередині будуть лише священнослужителі й ті, хто забезпечують онлайн-трансляції. Їх вестимуть з головних храмів міста.

Додаткових обмежень на Великдень у місті не вводять, утім парки та сквери патрулюватиме Нацгвардія. За посиленими обмеженнями карантину, гуляти там не можна.

"Помилитися – не страшно"

Володимир Зеленський підтримав вчителів проекту "Всеукраїнська школа онлайн", яких розкритикували в соцмережах за помилки під час уроків.

"Ви великі молодці! Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитися – не страшно.

Страшно – за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно це бути ніким і самостверджуватись за рахунок приниження інших людей", – сказав президент.

"Всеукраїнську школу онлайн", що почалася 6 квітня, знімають телеканали та продакшн-студії: "СТБ", "1+1", "Новий канал", "Інтер", ICTV, "Україна", "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.

Чим скористатися на карантині в Україні

Якщо на цю весну у вас були заплановані подорожі Україною, то їх можна не скасовувати. 25 гідів проводять екскурсії через Facebook та Zoom.

11 квітня вирушайте до Дніпра та Ужгорода, 12-го – до Вилкового та Дунайського заповідника на Одещині. Екскурсії йтимуть до 26 квітня.

Побачити, як це було в Івано-Франківську (та ще й з письменником Тарасом Прохаськом у ролі гіда) можна тут.

Чи не найактуальнішою пропозиція буде для жителів Волині, Закарпаття та Буковини, яких на вихідних просять не виходити з дому.

Якщо ви живете в Києві й сумлінно сортуєте сміття, а ваші пункти прийому пішли на карантин, – організація "Україна без сміття" має для вас рішення. Кур’єр може приїхати до під’їзду за сміттям, але за умови, у вас його щонайменше 2 пакети.

Усе сміття має бути сухим і чистим, а також входити до переліку того, що переробляють на станції. Замовити кур’єра можна тут.

Світ. 100 тисяч загиблих

Кількість хворих на коронавірус у світі майже досягла 1,7 млн – офіційно зареєстровано 1 699 490 хворих. На ранок 10 квітня їх кількість була 1 602 88.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 100 тисяч. Що менше ніж напередодні приблизно на 15 тисяч.

За 24 години на планеті від COVID-19 померло більше 7 тисяч людей, що приблизно стільки ж, скільки минулої доби.

У всьому світі:

Одужали: 377 434 (+ 21 920 за добу. На першому місці – Іспанія, де за останній день одужало більше 3 500 людей)

Померли: 102 867 (+7 122 за добу. Що приблизно стільки ж, як напередодні)

Країнами, де найшвидше та з новими рекордами розповсюджується вірус є: США, Велика Британія, Франція.

США. Новий рекорд: більше 2 000 загиблих за добу

У США за останню добу:

Загинуло – 2 108 (Найбільший для країни і світу рекорд смертності)

Захворіло – близько 30 000 (США залишається країною з найбільш швидким розповсюдженням вірусу)

Від початку епідемії:

Загиблих – 18 777 (США практично зрівнялась з Італією, яка весь час від початку епідемії була країною з найбільшою кількістю загиблих)

Вилікуваних – 29 183

Найбільше страждає штат Нью-Йорк. Лише у цьому одному штаті від початку епідемії зафіксовано майже 175 тисяч хворих – більше, ніж у будь-якій іншій світу.

Коронавірус поширився і на тюрми США. Уже зафіксовано понад 300 випадків інфікування серед в’язнів, 9 з них загинуло. Ув’язнені скаржаться, що вони заперті у маленьких приміщеннях без захисних масок та достатньої кількості мила.

Британія. Пасха як випробування нації

У Великій Британії за добу:

Померло – 980 (Це новий щоденний максимум смертей для країни і третій показник у світі після США та Франції)

Захворіло – 8 681 (Це також найбільша кількість від початку епідемії і другий показник після США)

Від початку епідемії:

Захворіло – 74 605

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який заразився коронавірусом, тільки почав своє одужання і ще не відновив виконання обов'язків прем'єр-міністра.

У Великій Британії, як і по всьому світу, у найбільший зоні ризику знаходяться медичні працівники. Лікар, який став відомий завдяки тому, що звернувся до Бориса Джонсона і просив надати медикам всі необхідні засоби захисту, помер від коронавіруса.

У Британії на пасхальні вихідні очікується дуже тепла погода, до +26, буде багато охочих погуляти та зустрітись з близькими. Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок назвав свято "випробуванням нації на міцність" та закликав людей залишатися вдома.

Франція. Максимум смертності

У Франції за останню добу:

Загинуло – 987 (Новий максимум смертності для країни)

Захворіло – 4 381 (Третій показник у світі після США та Британії)

Від початку епідемії:

Загиблих – 13 215

Вилікуваних – 25 195

На борту авіаносця-флагмана ВМС Франції підтвердили 50 випадків коронавірусу

Загалом там знаходиться близько 1900 членів екіпажу. На щастя, на борту є близько 20 медиків та певна кількість апаратів штучної вентиляції легенів.

У Франції понеділок після великодньої неділі є вихідним днем. Як і в Британії, в країні очікується тепла погода, температура в Парижі досягне 20°C.

Французька влада побоюється, що жителі будуть порушувати карантин, який діє з 17 березня. У зв'язку з цим в декількох містах і регіонах був посилений контроль за узбережжями і пляжами, а також навколо лісових масивів та на автострадах

Заборони у світі посилюються. Але німецький суд проти

У Литві почав діяти "масковий режим" – жителям заборонено з'являтися в громадських місцях без засобів захисту на обличчі.

А от суд у Східній Німеччині дозволив прогулянки на узбережжі моря, попри карантин. Суд вирішив, що заборона непропорційно обмежує свободи людей. Вона зберігається для мешканців інших федеральних земель.

Французька поліція розвернула приватний літак із людьми, які прямували з Великої Британії на відпочинок у Канни. З аеропорту на Лазурний берег їх мали доставити вертольоти. Однак влада Франції перервала вояж, оскільки в країні заборонені поїздки без нагальної потреби.

Йорданські військові заарештували власника телеканалу та його новинного директора після того, як медіа повідомило про брак в умовах комендантської години робочих місць і грошей, необхідних робітникам, щоб прогодувати сім'ї.

Влада Південної Кореї заявила, що планує одягати спеціальні браслети на порушників карантину, щоб слідувати за ними.

Тим часом компанії Apple та Google розпочали спільну роботу над технологією, яка дозволить користувачам відстежувати можливі контакти з хворими на COVID-19.

Нові загрози: від Zoom, мафії та для племен

Сінгапур заборонив вчителям використовувати програму для відеозв’язку Zoom після того, як хакери під час трансляції уроку географії розмістили на екранах непристойні зображення. До програми, яка раптово, із приходом карантину, стала популярна по всьому світу, вже далеко не вперше виникають питання безпеки.

Мафія Італії роздає безкоштовні продукти нужденним, у яких через карантин закінчилась готівка. При цьому влада країни попереджала, що банди можуть скористатися зростаючою бідністю, вербуючи людей в свою організацію.

У Бразилії від коронавірусу помер підліток одного з корінних племен. Для них нова хвороба може мати руйнівні наслідки. Йдеться загалом про 850 тисяч корінних жителів, які вразливі для зовнішніх хвороб і спосіб життя яких виключає соціальне дистанціювання

Лікарі танцюють, церкви шиють маски

Медичні працівники США по всій країні влаштували танцювальний флешмоб через соцмережі. Такий позитивний настрій людей, які знаходяться на передовій пандемії, не може не надихати.

Організатори відомого арт-фестивалю Burning Man, який мав зібрати десятки тисяч людей в американській пустелі у серпні-вересні, скасовують захід і переносять його в онлайн.

Католики Іспанії не просто підлаштовують великодні традиції під карантин, а й беруться за нову для себе роботу, щоб допомогти співвітчизникам. Зокрема, шиють маски з тканини, яку закупили для церковних потреб.

Зірки спорту діляться карантинними вправами. Джолі закликає боротися з аб’юзерами

Американська зірка Анджеліна Джолі звернула увагу суспільства на одну з небезпек пандемії та карантину – на домашнє насильство.

Цій проблемі багатодітна акторка присвятила колонку в виданні Time. За словами Джолі, ізоляція – це тактика аб’юзерів.

Джолі закликала якомога частіше телефонувати своїм родичам та друзям, питати їх, як справи та допомагати психологічно. На її думку, у групі особливого ризику – діти. Вони потребують уваги, як ніколи.

У 5-річного сина Шакіри з атмосферою вдома все гаразд. Він зробив фото своєї зіркової матері в піжамі та без макіяжу, яке в Instagram Шакіри менше ніж за добу зібрало під два мільйони лайків.

"Гадаю, мій син Саша хоче стати фотографом!", – написала співачка.

Співаки Національної оперети України вирішили пожвавити нудні карантинні дні. Вони заспівали а капела українською відому грузинську пісню "Суліко".

Одним з найкращих та корисних способів пережити карантин залишається спорт.

Українська гімнастка Ганна Різатдінова поділилася відео зі своїми вправами. А тенісистка Серена Вільямс показала, як треба правильно розтягуватися вдома на килимку.

Багато зірок продовжують піднімати собі та фанатам настрій спілкуванням зі своїми домашніми тваринами та викладають фото з ними. ЗМІ навіть проводять опитування, щоб визначити найкрутіше.

Лідирує Арнольд Шварценегер зі своїми поні Віски, мінівіслючком Лулу та собакою Чері. На другому місці глядацьких симпатій кіт Ентоні Хопкінса на прізвисько Нібло.