14 апреля. No time to die: Франция продолжает карантин, Южная Корея голосует на выборах, Трамп психует

Официальные данные, актуальные состоянием на 11:30 14 апреля

Украина. Выздоровели более 100 человек

Всего в Украине случаев коронавируса:

установленных случаев – 3 372

умерших – 98

выздоровели – 119.

Из всех установленных случаев 594 – медработники.

На амбулаторном лечении 1 907 пациентов.

Киев вторые сутки опережает по количеству больных Черновицкую область. В столице 551 инфицированных, на Буковине – 546.

В Ивано-Франковской области 332 больных, в Тернопольской – 280.

Среди умерших стало больше мужчин – 51 против 47 женщин, продолжают преобладать люди от 50 лет.

За последние сутки:

270 новых больных

5 летальных исходов

22 пациента выздоровели.

Среди новых больных 64 медработника. Среди тех, кто выздоровел, 3 медработников.

За сутки госпитализировали 69 человек, из них 3 детей.

На Херсонщине коронавирус обнаружили у 32-летней женщины и ее годовалого ребенка.

Четвертый день в Украине общее количество тех, кто выздоровел, превышает количество летальных случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Черновицкой области (+84), Киеве (+56) и Ивано-Франковской (+32) области.

В ВСУ количество больных с 13 апреля не изменилась – их 19. В зоне ООС – ни одного больного с начала пандемии.

В оккупированном Крыму, по данным "власти", 32 больных коронавирусом. На оккупированной Луганщине – 14, в Донецкой области – 18.

Отечественные мощности

В Минздраве уверяют, что украинские врачи и больницы выдержат до 3 500 больных коронавирусом, одновременно находящихся в отделениях интенсивной терапии. Два дня назад, 12 апреля, в больницах было 1 100 пациентов.

В Украине тестируют аппараты ИВЛ двух отечественных компаний. Если их мощности будут отвечать зарубежным аппаратам, в ближайшие недели в больницы отправят "сотни" таких, говорит президент.

Препарат "Хлорохин", который вошел в единый украинский протокол лечения от коронавируса, частично прекратили тестировать в Бразилии из-за риска смертельных осложнений.

Церковь vs пандемия

В Одессе врачи жалуются на священнослужителей УПЦ МП, ибо те мешают расследовать случаи заражения среди клира и мирян.

После толп прихожан на Вербное воскресенье правоохранители таки составили админпротоколы на трех священников. По еще 12 изучают материалы.

"У нас свобода совести, но ... имейте же совесть!", – прокомментировал ситуацию в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Главный санэпидемврач Виктор Ляшко в свою очередь не исключает, что несоблюдение социальной дистанции во время богослужений может привести к возгоранию заболеваемости коронавируисом и призывает людей остаться на Пасху дома.

Более радикально настроен Сумской исполком, который запретил людям приходить в храмы и даже на их территорию 14-21 апреля и 26-28, и городское погребальнное предприятие Славянска, которое запретило в поминальное воскресенье есть и пить на кладбище.

Во Львове, где городские власти самые первые решили закрыть храмы на Пасху, массово тестируют священников на коронавирус. Их уже прошли 220 отцов, у всех результат – отрицательный.

Фото: Суспильне со ссылкой на Львовский городской совет

В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, уже вторая смерть – умер 47-летний иеродиакон Наум, зафиксировано 90 инфицированных. У наместника Лавры митрополита Павла, по данным УП, тоже обнаружили коронавирус. В обители УПЦ МП все еще думают, открываться ли для прихожан на Пасху.

В Киеве, по данным УП, умер 40-летний монах, приехавший из Почаевской лавры на Тернопольщине. В самой святыни – отрицают.

За неделю до Пасхи украинцы заказали Укрпочтой более 14 тысяч освященных куличей.

Первые итоги "Продуктов для Ди и Ба"

Для украинских пенсионеров заказали уже более 42 тысяч продуктовых наборов в рамках акции ROZETKA, фонда "Жизнелюб" и "Новой почты".

Самый дешевый набор стоит 225 гривен, приобщиться можно здесь.

Мир. Уменьшение ежедневной смертности

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 70 тысяч. Что почти равно показателям прошлой и позапрошлых суток..

За последние 24 часа на планете от COVID-19 умерло более 5 тысяч человек, что примерно равно показателю накануне. Перед этим ежедневная смертность уменьшалась 3 дня подряд.

Представители ВОЗ сделали заявление, важное для всей мировой борьбы с коронавирусом. Специалисты организации утверждают, что не все люди, переболевшие коронавирусом, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

Во всем мире:

Заболели: 1 921 368

Выздоровели: 457 549 (+26 933 за сутки). На первом месте – США, где за последний день выписаны более 10 тысяч человек.

Умерли: 119 730 (+5 461 за сутки)

Странами с самой большой суточной летальностью уже несколько дней являются: США, Великобритания, Франция.

В Италии число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч, смертность в сутки снова возросла. За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 566 человек по сравнению с 431 днем ​​ранее.

В Испании отмечается уменьшение числа ежедневных смертей от коронавируса. За сутки число инфицированных выросло на 2%, а смертность – на 3%, что является самым низким показателем с начала пандемии в Испании.

В Германии выздоровели больше половины людей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция лабораторными тестами.

США. Странный брифинг Трампа

В США за последние сутки:

Погибло – 1 509. Уже больше недели в стране фиксируют самые большие в мире показатели смертности

– 1 509. Уже больше недели в стране фиксируют самые большие в мире показатели смертности Заболело – около 13 тысяч. Что является наименьшим показателем за последние 10 дней.

С начала эпидемии:

Погибших – 23 649. США – страна с наибольшим количеством погибших от коронавируса в мире. Около 10 последних дней она лидирует по суточной смертности.

Вылеченных – 41 831. За прошедшие сутки здесь излечилось больше всего в мире – почти 10,5 тысяч больных.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты протестировали почти 3 миллиона человек. С начала вспышки положительный результат подтвердили в 582,5 тысячи случаев.

На фоне коронавируса президент Трамп провел один из самых странных брифингов с начала своего президентства. Он был эмоциональным, повышал голос, рычал и говорил, что его "авторитет является полным" в вопросе введения карантина.

Трамп призвал своего медицинского советника Энтони Фоси отказаться от критики в его адрес, потому что "все, что мы сделали, было правильным".

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер моряк с авианосца "Теодор Рузвельт".

Смерть стала первой среди экипажа из примерно 4860 человек, из которых 585 имели положительный результат теста. Капитан авианосца Бретт Крозье обратился в Пентагон за помощью – в ответ на его сняли с должности.

Великобритания. -30% ВВП

В Великобритании в сутки:

Умерло – 717. Количество погибших снижается 4 дня подряд

– 717. Количество погибших снижается 4 дня подряд Заболело – 4 542. Примерно на 1000 меньше чем накануне

С начала эпидемии:

Заболело – 88 821

Выписанный из больницы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак утверждает, что ВВП страны может упасть на целых 30% в период с апреля по июнь в связи с пандемией коронавируса.

Десять министров кабинета министров сейчас настаивают на смягчении карантина в следующем месяце для спасения экономики.

Франция. 11 мая – начало конца карантина

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 561. Третий день подряд умерших гораздо меньше, чем в пятницу, когда был зафиксирован рекорд смертности – 987 случаев

Заболело – 3 114. Уже четвертый день подряд количество больных в реанимации уменьшается

С начала эпидемии:

Погибших – 14 986

– 14 986 Выздоровевших – 28 001

Суровые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса во Франции продлены до 11 мая.

Границы будут закрыты. После 11 мая постепенно начнут открываться детские сады и школы во Франции.

Парижская медицинская академия предлагает размещать больных коронавирусом с легкими симптомами в гостиницах, которые, в связи с карантином, фактически пустые. Это позволило бы уменьшить риск заражения членов семьи таких больных.

Чтобы контролировать перемещение инфицированных, мэр французского города Монжерон Сильви Карильон разместила в зданиях популярных городских районов объявления с призывами доносить на тех, кто не соблюдает карантин.

Списание долгов и ослабление запретов

Международный валютный фонд одобрил немедленное списание долгов для 25 стран, которых считает самыми бедным и наиболее уязвимыми. Это должно помочь государствам направить больше ресурсов на помощь населению. Среди тех, кто получил льготу, Афганистан, Бенин, Конго, Либерия, Мадагаскар, Таджикистан, Йемен и другие.

Северный итальянский регион Венето снимает некоторые карантинные ограничения. Там разрешили работать рынкам под открытым небом при соблюдении мер гигиены и дистанцирования.

В то же время, супермаркеты остаются закрытыми в воскресенье и праздники. Все, кто выходят из дома, должны носить маски и перчатки. Людям с температурой выше 37,5 запрещено покидать жилье.

Несколько ослабляют карантин в Австрии. Там открывают маленькие магазины, садовые центры и хозяйственные магазины.

Однако правила социального дистанцирования остаются в силе, и людей призывают как можно больше оставаться дома. Страна также сделала обязательными маски в супермаркетах и ​​аптеках.

Южная Корея стала первой страной, которая голосует во времена пандемии. В стране начались парламентские выборы – миллионы людей уже проголосовали досрочно, основной день – 15 апреля.

У всех свои методы: от "призраков" до вертолетов

В одном из сел Индонезии на улицы выходят люди, одетые как привидения, чтобы напугать жителей и заставить их придерживаться карантина. В местном фольклоре призрачные фигуры, известные как "поконг", олицетворяют души умерших, попавших в ловушку.

Во Вьетнаме работают "рисовые автоматы", которые бесплатно дают крупу тем, кто из-за пандемии потерял работу.

В Испании полицейский вертолет приземлился на пляже, чтобы остановить нарушителя карантина.

Между тем, украинская "Мрия" привезла в Польшу медикаменты из Китая. Учитывая карантин, поляки даже организовали прямую трансляцию первого прилета в Варшаву крупнейшего самолета в мире.

Турция разрешила освободить десятки тысяч заключенных, чтобы обуздать распространение вируса в переполненных тюрьмах. Но под действие нового закона не попали те, кто был арестованы за "терроризм" в ходе репрессий после попытки свергнуть власть в 2016 году.

Статую Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро "одели" как доктора и спроектировали на нее изображение медиков, чтобы отдать должное тем, кто борется с пандемией.

У Лукашенко "никто не умирает"

Между тем белорусский президент в очередной раз проявил пренебрежение к карантину:

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть".

По официальным данным, сейчас в Беларуси 2 919 больных COVID-19 и 29 погибших. Однако Александр Лукашенко говорит, что люди умирают не от нового вируса, а от "букета хронических болезней".

Он призвал соотечественников "не опускать руки" и сказал, что в стране "нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей". Хотя до сих пор в мире нет подтвержденного лечения от COVID-19.

"Я считал, что меня невозможно уничтожить": умер американский фотограф Кауза

От COVID-19 умер 48-летний американский фотограф Энтони Каузи, который 25 лет снимал спортивные соревнования в Нью-Йорке, работал на New York Post. Каузи был автором известной фотографии из боя россиянина Хабиба и ирландца Конора.

Незадолго до смерти Кауза выложил селфи в маске для дыхания на больничной койке.

"Никогда не думал, что со мной произойдет что-то подобное. Я считал, что меня невозможно уничтожить", – подписал он свое последнее в жизни фото.

Коронавирус унес жизни 87-летнего французского комика Мориса Барье, который снимался с Пьером Ришаром в таких лентах, как "Беглецы", "Папаши" и "Высокий блондин в черном ботинке".

По словам племянника актера, он попал в госпиталь несколько недель назад с проблемами легких. И подхватил коронавирус уже в больнице.

Норвежском актеру Кристоферу Хивью, известному по роли Тормунда в "Игре престолов", удалось вылечиться от COVID-19. В своем Instagram он написал, что вместе с женой посылает любовь всем, кого вирус поразил сильнее, и тем, кто потерял из-за него родных и близких.

Дорофеева позвонила фельдшеру. Роналду использовал детей как гири

Певица Надежда Дорофеева присоединилась к социальной акции МОЗ Украины #ПідтримуюЛікарів. Она позвонила фельдшеру из Николаевской области Дмитрию и поблагодарила за борьбу с коронавирусом.

"Вы наши супергерои. Надеюсь, что сейчас люди наконец осознают, насколько важно прислушиваться к вашим советам, и оставаться дома", – сказала Дорофеева.

Звезда мирового футбола, игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду призывает не только оставаться дома, но и вести на карантине активный образ жизни.

В своем Instagram Роналду выложил милое видео о том, как он пытается качать пресс в окружении своих детей.

Когда дети начали лезть на своего звездного папу, он использовал их как гири, поднимая вверх одной рукой.